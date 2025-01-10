Los Angeles’taki yangında resmi açıklanan ölü sayısı 10’a yükseldi

Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde salı gecesi (7 Ocak) başlayan yangınlar halen devam ediyor.

Los Angeles Bölge adli tabibi, resmi açıklanan ölü sayısı 10’a yükseldiğini açıkladı. Ancak hayatını kaybedenlerin sayısının daha fazla olduğu öngörülüyor.

"Sahada henüz soruşturma yürütlemiyor"

CNN’in haberine göre, Los Angeles Bölge şerifi Robert Luna “Gerçek ölü sayısını henüz bilmiyoruz. Düşen elektrik hatları, gaz sızması gibi tehlikeli koşullar nedeniyle sahada henüz soruşturma yürütülemiyor” dedi. Yangından etkilenen bölgeleri atom bombası felaketine benzeten Luna “İyi bir haber beklemiyorum.” dedi.

Ormanlık alanlarda başlayan yangınlar, yerleşim yerlerine hızla sıçrayarak geniş çaplı yıkıma yol açtı. Reuters’ın aktardığı habere göre, ABD merkezli hava durumu analizi şirketi AccuWeather çarşamba günü (8 Ocak) Kaliforniya eyaletindeki orman yangınının yol açtığı yıkım ve ekonomik kaybın en az 150 milyar dolara mal olacağını kaydetti.

Şiddetli rüzgarlar önleme çalışmalarını engelledi

Yangın başlamadan önce Ulusal Hava Durumu Hizmetleri, salı günü Los Angeles bölgesinde ağır yangın koşulları meydana geleceğine ve saatte 50 ila 80 mil hızında şiddetli rüzgar olacağı konusunda yüksek uyarı bildirimi yapmıştı.

Şiddetli rüzgarların etkisiyle yangınlar ormanlık alanlardan başka alanlara sıçrayarak hızla yayıldı. Ayrıca şiddetli rüzgarların yangını önleme çalışmaları önemli ölçüde engellediği kaydedildi.

Kaliforniya’nın güney kıyısında bulunan Palisades, Eaton ve Hurst bölgelerinde 7 Ocak’ta başlayan yangınlar ertesi gün Lidia bölgesine ve dün (9 Ocak) Kenneth bölgesine sıçradı.

Yapıları kurtarmaktan vazgeçildi

Halen devam eden yangınların Los Angeles tarihindeki en büyük afet olduğu belirtiliyor.

10 binden fazla binanın ve yaklaşık 30 bin dönüm arazinin yangından etkilendiği belirtiliyor. BBC’nin olay yerindeki CBS muhabiri Jonathan Vigliotti’nden aktardığına göre, itfaiyeciler artık yapıları kurtarmaktan vazgeçip sadece yangının yayılmasını önlemeye yoğunlaşmış durumda.



Palisades ve Eaton bölgeleri yangından en çok etkilenen bölgeler olurken buralarda yangının kontrol altına alınamadığı kaydedildi.

Kaliforniya eyaletine bağlı yangından korunma ve ormancılık departmanı Cal Fire, perşembe gecesi yangınların etkilediği alanların büyüklüklerini ve kontrol altına alınma oranlarına dair istatistikleri yayınladı: Palisades bölgesi: en az 19.978 dönüm alan etkilendi, yüzde 6’sı kontrol altına alındı. Eaton bölgesi: en az 13.690 dönüm alan etkilendi, yüzde 0’ı kontrol altına alındı. Hurst bölgesi: en az 771 dönüm alan etkilendi, yüzde 37’si kontrol altına alındı. Kenneth bölgesi: en az 1000 dönüm alan etkilendi, yüzde 35’i kontrol altına alındı. Lidia bölgesi: en az 394 dönüm alan etkilendi, yüzde 75’i kontrol altına alındı.

CNN’in haberine göre, yangın kurtarma ekibi, gelecek hafta daha şiddetli rüzgarların ve kuru şartların yangın kurtarma çalışmalarını önemli ölçüde zorlaştıracağını öngörüyor.

(EC)