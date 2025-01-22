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Yayın Tarihi: 22 Ocak 2025 11:45
 ~ Son Güncelleme: 22 Ocak 2025 11:47
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Los Angeles yangınlarında ölenlerin sayısı 28'e çıktı

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarındaki toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Los Angeles yangınlarında ölenlerin sayısı 28'e çıktı
Fotoğraf: AA

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde günlerdir devam eden yangınlar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiği bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, ülkede 16 gündür süren yangınlara müdahale çalışmaları devam ediyor.

Los Angeles Bölgesi Adlı Tip Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı.

AA'nın geçtiği habere göre, California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesinin verilerine göre, Palisades bölgesinde çıkan ve yaklaşık 24 bin dönümlük bir alanı kül eden yangının yüzde 65'i, 14 bin dönüm civarında alana yayılan Eaton yangınının ise yüzde 89'u kontrol altına alınmış durumda.

California'nın güneyindeki San Diego'da dün şiddetli rüzgarlar nedeniyle çıkan Lilac yangını ise 85'e yakın kişinin tahliye edilmesine yol açtı.

Yetkililer, 200 kadar itfaiye personelinin görevlendirildiği Lilac yangınının yüzde 50 oranında kontrol altına alındığını kaydetti.

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarındaki toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
los angeles orman yangınları
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