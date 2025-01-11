Los Angeles'taki orman yangınları 5 ayrı noktada sürüyor
Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde salı gecesi (7 Ocak) başlayan yangınlar halen devam ediyor.
Yangın, rüzgarın yön değiştirmesiyle kent merkezinden uzaklaşsa da 5 ayrı noktada varlığını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İtfaiye ekiplerinin Los Angeles'in Topanga bölgesinde alevlerin yerleşim birimlerine ulaşmasını engellemek için yaptıkları havadan ve karadan çalışmalar devam ederken, birçok bölge sakini de tahliye ediliyor.
Yangınlarda, 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.
Los Angeles Bölge adli tabibi, resmi açıklanan ölü sayısının 10’a yükseldiğini açıklamıştı. Ancak hayatını kaybedenlerin sayısının daha fazla olduğu öngörülüyor.
Orman yangınlarında insanların rolü
Türkiye'deki orman yangınlarına dair yapılan araştırmalar, bu yangınların büyük bir kısmında insan faaliyetlerinin önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Özellikle son yıllarda artan yangınların birçoğu insan kaynaklı hatalardan ya da kasıtlı eylemlerden kaynaklanıyor.
Çeşitli kaynaklara göre, yangınların yüzde 90’ından fazlası insan kaynaklı. Bu oran, dikkatsizce atılan sigara izmaritleri, anız yakma, elektrik hatlarından kaynaklanan kıvılcımlar gibi nedenlerle ortaya çıkıyor. Ayrıca, kasıtlı orman tahribatı ve yapılaşma için çıkarılan yangınlar da bu durumu daha da kötüleştiriyor.
Türkiye Ormancılar Derneği'nin (TOD) 2023 yılında yayımladığı rapora göre, insan kaynaklı yangınların başlıca nedenleri arasında piknik ateşleri, tarla temizleme ve izinsiz yapılaşma gibi faaliyetler bulunuyor. TOD, raporunda yangınların büyük bir kısmının insan hatasından kaynaklandığını vurgularken, yangınların yayılma hızının ise iklim krizi nedeniyle arttığını belirtiyor.
(AD)