Londra’da Kürt Toplum Merkezi'ne polis baskını

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Kürt Toplum Merkezi ile çok sayıda siyasetçinin evine baskın düzenlendi.

MA’nın haberine göre; Haringey’de bulunan Kürt Toplum Merkezi’ndeki aramalar sürüyor.

Binanın bulunduğu sokağın giriş çıkışları kapatıldı.

Britanya Kürt Halk Meclisi (KHM) Eşbaşkanı Türkan Budak, meclis çalışanları Ercan Akbal, Kürt yazar ve siyasetçi Ali Poyraz ile Kürt Halk Meclisi Dış İlişkiler Temsilcisi Agit Karataş‘ın gözaltına alındığı belirtildi.

Metropolitan polisinden yapılan açıklamada, gözaltıların "İngiltere'de yasaklı olan PKK ile ilişki içinde olma" iddiasıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Polis, Kürt Toplum Merkezi'ndeki aramanın yaklaşık iki hafta süreceğini ve merkezin bu sürede kapalı olacağını duyurdu.

(RT)