HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.02.2026 08:19 3 Şubat 2026 08:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.02.2026 08:23 3 Şubat 2026 08:23
Okuma Okuma:  1 dakika

Londra Polisi, Epstein belgelerinin ardından yapılan “kamu görevinde usulsüzlük” ihbarlarını inceleyecek

Metropolitan Polisi Özel Uzmanlık Suçları Birimi yetkilisi Ella Marriott, yaptığı yazılı açıklamada, Epstein hakkında kamuoyuna yansıyan yeni belgeler ve medya haberleri sonrasında çok sayıda ihbar aldıklarını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Londra Polisi, Epstein belgelerinin ardından yapılan “kamu görevinde usulsüzlük” ihbarlarını inceleyecek
Fotoğraf: AA

Londra Metropolitan Polisi, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ve milyarder Jeffrey Epstein’a ilişkin yeni belgelerin ardından yapılan “kamu görevinde usulsüzlük” ihbarlarını incelemeye aldı. Polis, söz konusu ihbarların cezai bir soruşturma açılmasını gerektirip gerektirmediğini değerlendirecek.

Belgeleri buradan inceleyebilirsiniz

Metropolitan Polisi Özel Uzmanlık Suçları Birimi yetkilisi Ella Marriott, yaptığı yazılı açıklamada, Epstein hakkında kamuoyuna yansıyan yeni belgeler ve medya haberleri sonrasında çok sayıda ihbar aldıklarını belirtti. Marriott, “Bu ihbarların tamamı, cezai soruşturma başlatılması için gerekli eşiği karşılayıp karşılamadıklarını tespit etmek amacıyla değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.

Marriott, değerlendirme sürecinde yeni ve ilgili bilgilere ulaşılması halinde, bunların ayrıca ele alınacağını ve gerekli görülmesi durumunda soruşturma başlatılabileceğini de vurguladı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı milyonlarca belge arasında, İngiltere Kralı 3. Charles’ın kardeşi York Dükü ve eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor ile İngiltere’nin eski Washington Büyükelçisi ve eski bakan Lord Peter Mandelson’ın isimleri de yer alıyor.

Söz konusu iddiaların ardından Andrew Mountbatten-Windsor’un Prenslik ve York Dükü unvanları geri alınmış, Lord Peter Mandelson ise büyükelçilik görevinden atanmasından yedi ay sonra görevden uzaklaştırılmıştı.

Epstein ifadesinde susma hakkını kullanmıştı
Epstein ifadesinde susma hakkını kullanmıştı
10 Ocak 2024

(EMK)

 

ilgili haberler
ABD Adalet Bakanlığı: Epstein dosyalarındaki Trump'a ait tüm materyaller yayınlanacak
22 Aralık 2025
/haber/abd-adalet-bakanligi-epstein-dosyalarindaki-trump-a-ait-tum-materyaller-yayinlanacak-314761
CHP’li Kılıç Epstein iddialarıyla ilgili soru önergesi verdi
2 Şubat 2026
/haber/chpli-kilic-epstein-iddialariyla-ilgili-soru-onergesi-verdi-316246
Robert Kolej’den Epstein Belgelerine ilişkin açıklama
1 Şubat 2026
/haber/robert-kolejden-epstein-belgelerine-iliskin-aciklama-316225
Milyarder Wexner ile Epstein'in avukatı ve muhasebecisi mahkemeye çağrıldı
8 Ocak 2026
/haber/milyarder-wexner-ile-epstein-in-avukati-ve-muhasebecisi-mahkemeye-cagrildi-315363
İNTERNET KULLANICILARINA SANSÜR SÖKMEDİ
Epstein Dosyaları: ABD Adalet Bakanlığının sansürü "kopyala-yapıştır"la aşıldı
25 Aralık 2025
/haber/epstein-dosyalari-abd-adalet-bakanliginin-sansuru-kopyala-yapistir-la-asildi-314949
TRUMP DOSYALARDA KENDİ ADINI KARARTTIRMIŞ
ABD Temsilciler Meclisi Adalet Bakanlığına "Epstein Dosyaları"nın tamamını açıklama emri verdi
19 Kasım 2025
/haber/abd-temsilciler-meclisi-adalet-bakanligina-epstein-dosyalari-nin-tamamini-aciklama-emri-verdi-313660
Epstein soruşturması: Clinton çifti Kongre’ye ifade vermedi, komiteden suçlama kararı
22 Ocak 2026
/haber/epstein-sorusturmasi-clinton-cifti-kongreye-ifade-vermedi-komiteden-suclama-karari-315878
Eski Büyükelçi Mandelson, Epstein iddiaları nedeniyle partisinden istifa etti
2 Şubat 2026
/haber/eski-buyukelci-mandelson-epstein-iddialari-nedeniyle-partisinden-istifa-etti-316235
EPSTEIN DOSYALARI, SANSÜRLE AÇILDI
ABD: Adalet Bakanı Bondi, Epstein dosyalarını sansürledi, milletvekilleri bakana yaptırım arıyor
23 Aralık 2025
/haber/abd-adalet-bakani-bondi-epstein-dosyalarini-sansurledi-milletvekilleri-bakana-yaptirim-ariyor-314815
Epstein belgeleri ve Ayşe Tokyaz cinayeti: “Bana kimse bir şey yapamaz” düzeni
2 Şubat 2026
/yazi/epstein-belgeleri-ve-ayse-tokyaz-cinayeti-bana-kimse-bir-sey-yapamaz-duzeni-316236
