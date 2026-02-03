Londra Polisi, Epstein belgelerinin ardından yapılan “kamu görevinde usulsüzlük” ihbarlarını inceleyecek

Londra Metropolitan Polisi, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ve milyarder Jeffrey Epstein’a ilişkin yeni belgelerin ardından yapılan “kamu görevinde usulsüzlük” ihbarlarını incelemeye aldı. Polis, söz konusu ihbarların cezai bir soruşturma açılmasını gerektirip gerektirmediğini değerlendirecek.

Belgeleri buradan inceleyebilirsiniz

Metropolitan Polisi Özel Uzmanlık Suçları Birimi yetkilisi Ella Marriott, yaptığı yazılı açıklamada, Epstein hakkında kamuoyuna yansıyan yeni belgeler ve medya haberleri sonrasında çok sayıda ihbar aldıklarını belirtti. Marriott, “Bu ihbarların tamamı, cezai soruşturma başlatılması için gerekli eşiği karşılayıp karşılamadıklarını tespit etmek amacıyla değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.

Marriott, değerlendirme sürecinde yeni ve ilgili bilgilere ulaşılması halinde, bunların ayrıca ele alınacağını ve gerekli görülmesi durumunda soruşturma başlatılabileceğini de vurguladı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı milyonlarca belge arasında, İngiltere Kralı 3. Charles’ın kardeşi York Dükü ve eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor ile İngiltere’nin eski Washington Büyükelçisi ve eski bakan Lord Peter Mandelson’ın isimleri de yer alıyor.

Söz konusu iddiaların ardından Andrew Mountbatten-Windsor’un Prenslik ve York Dükü unvanları geri alınmış, Lord Peter Mandelson ise büyükelçilik görevinden atanmasından yedi ay sonra görevden uzaklaştırılmıştı.

