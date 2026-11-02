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YT: Yayın Tarihi: 02.11.2026 09:28 2 Kasım 2026 09:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.11.2026 11:19 2 Kasım 2026 11:19
Okuma Okuma:  4 dakika

Londra'da Filistin'e destek eyleminde 325 kişi gözaltına alındı

İngiltere'de yasaklanan Palestine Action'a destek için ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestoda 325 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Londra'da Filistin'e destek eyleminde 325 kişi gözaltına alındı
Londra'da ABD Büyükelçiliği önündeki Palestine Action protestosunda 325 kişi gözaltına alındı. (Fotoğraf: Defend Our Juries)
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İngiltere'nin başkenti Londra'da, hükümetin “terör örgütü” ilan ederek yasakladığı Palestine Action'a (Filistin Eylemi) destek amacıyla düzenlenen gösteride 325 kişi gözaltına alındı.

31 Ekim Cumartesi günü ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestoya yüzlerce kişi katıldı.

Londra Metropolitan Polisi, bugün (1 Kasım) yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 325 kişiden 320'sinin Terörizm Yasası kapsamında “yasaklı bir örgüte destek ifade etmek” suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Göstericiler, Filistin'de yaşananlara dikkat çeken ve Palestine Action'a desteklerini ifade eden pankartlar taşıdı.

Polis, eylem sırasında çok sayıda göstericiyi gözaltına alarak araçlarla emniyet merkezlerine götürdü. Bazı göstericiler yürümeyi reddettiği için polisler tarafından taşındı.

Yasak kararından bu yana 4 binden fazla gözaltı

BBC'nin haberine göre Palestine Action'ın Temmuz 2025'te yasaklanmasından bu yana örgüte destek eylemleri nedeniyle 4 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İngiltere İçişleri Bakanlığının BBC ile paylaştığı verilere göre Haziran 2026'da sona eren bir yıllık dönemde 3 bin 630 gözaltı gerçekleşti.

Bu sayıya daha önce Westminster Sulh Ceza Mahkemesi önünde gözaltına alınan 134 kişi ve son gösterideki 325 kişi eklendiğinde toplam 4 bin 89'a ulaşıyor.

Protestoları organize eden Defend Our Juries (Jürilerimizi Savunalım) ise yasak kararından bu yana gözaltına alınanların sayısının 4 bin 200'e ulaştığını belirtiyor.

"Eyleme katılanlar gözaltına alınacak"

Londra Metropolitan Polisi, eylem öncesi 30 Ekim'de yaptığı açıklamada, gösterilere katılanların gözaltına alınacağını duyurdu. Metropolitian Polisi ayrıca, İngiltere hükümeti'nin Haziran 2025'te Palestine Action'ın yasaklanmasına karar verdiğini, yasak kararının ise 5 Temmuz 2025'te yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

“Sivil özgürlüklerimiz aşındırılıyor”

BBC'ye konuşan 75 yaşındaki emekli avukat Charles Allison, protestoya katılmak için Cumbria'dan Londra'ya geldiğini söyledi.

Allison, ülkedeki sivil özgürlüklerin giderek zayıfladığından endişe duyduğunu belirtti.

Yasak kararının hukuka aykırı olduğunu düşündüğünü ifade eden Allison, Yüksek Mahkemenin ifade ve protesto özgürlüğünü gözeten bir karar vermesini umduğunu dile getirdi.

Af Örgütü'nden gözaltılara tepki

Uluslararası Af Örgütü'nün İngiltere şubesi, gösterideki gözaltıları eleştirerek hükümete Palestine Action hakkındaki yasak kararını kaldırma çağrısı yaptı.

Protestoları organize eden Defend Our Juries de gözaltıların ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale olduğunu belirtti.

Örgüt, barışçıl gösterilere katılan kişilerin yalnızca pankart taşıdıkları için gözaltına alınmasının temel hak ve özgürlüklerle bağdaşmadığını söyledi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı ise Palestine Action'a yönelik yasağın hukuki dayanakları bulunduğunu savunuyor. Bakanlık, Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen yasal protestoların yasak kapsamında olmadığını, ancak yasaklı örgüte destek açıklamalarının Terörizm Yasası uyarınca suç oluşturabileceğini belirtiyor.

Yasak kararı Yüksek Mahkemede görüşülecek

İngiltere Yüksek Mahkemesi, örgütün kurucularından birinin yaptığı başvuru üzerine yasak kararını 4 Kasım'da incelemeye başlayacak.

Yargılama kapsamında, örgütün terör mevzuatı çerçevesinde yasaklanmasının ifade ve protesto özgürlüğüne orantısız bir müdahale oluşturup oluşturmadığı değerlendirilecek. İçişleri Bakanlığı ise yasak kararını mahkemede savunacağını açıkladı.

Ne olmuştu?

Palestine Action, 2020 yılında İngiltere'de kuruldu. Grup, İsrail ordusuyla bağlantılı olduğunu belirttiği şirketlere yönelik doğrudan eylemler düzenliyor.

Örgüt üyeleri, İsrailli silah üreticisi Elbit Systems'ın İngiltere'deki tesisleri başta olmak üzere çeşitli askeri ve sanayi kuruluşlarında protestolar gerçekleştirdi.

İngiltere hükümeti, Haziran 2025'te Palestine Action'ın yasaklanmasına karar verdi. Yasak, 5 Temmuz 2025'te yürürlüğe girdi.

Bu tarihten itibaren örgüte üyelik veya örgüte destek açıklamaları, İngiltere'nin terörle mücadele mevzuatı kapsamında cezai yaptırımlara konu olabiliyor.

Kararın ardından Londra ve başka kentlerde düzenlenen protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.

Son olarak 31 Ekim'de Londra'daki ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteride 325 kişinin gözaltına alınmasıyla yasak kararına ilişkin ifade özgürlüğü tartışmaları yeniden gündeme geldi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin ingiltere abd palestine action
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