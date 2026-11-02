Londra'da Filistin'e destek eyleminde 325 kişi gözaltına alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, hükümetin “terör örgütü” ilan ederek yasakladığı Palestine Action'a (Filistin Eylemi) destek amacıyla düzenlenen gösteride 325 kişi gözaltına alındı.

31 Ekim Cumartesi günü ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestoya yüzlerce kişi katıldı.

Londra Metropolitan Polisi, bugün (1 Kasım) yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 325 kişiden 320'sinin Terörizm Yasası kapsamında “yasaklı bir örgüte destek ifade etmek” suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Göstericiler, Filistin'de yaşananlara dikkat çeken ve Palestine Action'a desteklerini ifade eden pankartlar taşıdı.

Polis, eylem sırasında çok sayıda göstericiyi gözaltına alarak araçlarla emniyet merkezlerine götürdü. Bazı göstericiler yürümeyi reddettiği için polisler tarafından taşındı.

ARRESTS ONGOING Ten hours after around 400 peaceful signholders gathered together outside the US embassy, The Met are still making arrests. We do not comply https://t.co/YzPT45B1DC — Defend Our Juries (@DefendOurJuries) October 31, 2026

Yasak kararından bu yana 4 binden fazla gözaltı

BBC'nin haberine göre Palestine Action'ın Temmuz 2025'te yasaklanmasından bu yana örgüte destek eylemleri nedeniyle 4 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İngiltere İçişleri Bakanlığının BBC ile paylaştığı verilere göre Haziran 2026'da sona eren bir yıllık dönemde 3 bin 630 gözaltı gerçekleşti.

Bu sayıya daha önce Westminster Sulh Ceza Mahkemesi önünde gözaltına alınan 134 kişi ve son gösterideki 325 kişi eklendiğinde toplam 4 bin 89'a ulaşıyor.

Protestoları organize eden Defend Our Juries (Jürilerimizi Savunalım) ise yasak kararından bu yana gözaltına alınanların sayısının 4 bin 200'e ulaştığını belirtiyor.

"Eyleme katılanlar gözaltına alınacak"

Londra Metropolitan Polisi, eylem öncesi 30 Ekim'de yaptığı açıklamada, gösterilere katılanların gözaltına alınacağını duyurdu. Metropolitian Polisi ayrıca, İngiltere hükümeti'nin Haziran 2025'te Palestine Action'ın yasaklanmasına karar verdiğini, yasak kararının ise 5 Temmuz 2025'te yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Anyone planning to attend a demonstration in support of Palestine Action in the vicinity of the US Embassy on Saturday, 31 October will face arrest as part of a robust policing operation. Expressing support for the group is an offence under the Terrorism Act following its proscription in June 2025, a decision upheld by the Court of Appeal in June 2026. Read more: https://t.co/v3HIkcifoL — Metropolitan Police (@metpoliceuk) October 30, 2026

“Sivil özgürlüklerimiz aşındırılıyor”

BBC'ye konuşan 75 yaşındaki emekli avukat Charles Allison, protestoya katılmak için Cumbria'dan Londra'ya geldiğini söyledi.

Allison, ülkedeki sivil özgürlüklerin giderek zayıfladığından endişe duyduğunu belirtti.

Yasak kararının hukuka aykırı olduğunu düşündüğünü ifade eden Allison, Yüksek Mahkemenin ifade ve protesto özgürlüğünü gözeten bir karar vermesini umduğunu dile getirdi.

Af Örgütü'nden gözaltılara tepki

Uluslararası Af Örgütü'nün İngiltere şubesi, gösterideki gözaltıları eleştirerek hükümete Palestine Action hakkındaki yasak kararını kaldırma çağrısı yaptı.

Protestoları organize eden Defend Our Juries de gözaltıların ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale olduğunu belirtti.

Örgüt, barışçıl gösterilere katılan kişilerin yalnızca pankart taşıdıkları için gözaltına alınmasının temel hak ve özgürlüklerle bağdaşmadığını söyledi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı ise Palestine Action'a yönelik yasağın hukuki dayanakları bulunduğunu savunuyor. Bakanlık, Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen yasal protestoların yasak kapsamında olmadığını, ancak yasaklı örgüte destek açıklamalarının Terörizm Yasası uyarınca suç oluşturabileceğini belirtiyor.

BREAKING: Peaceful protestors are being arrested AGAIN. The arrests of grandparents, teenagers and everyone in between for peacefully holding signs are a truly SHAMEFUL attack on our freedom of speech. Peaceful protests are one of the best ways we have to make the government listen to us. The Foreign Secretary has said that the government never meant to treat elderly people, vicars and grandmothers as criminals. Even the Home Secretary has said that some of these arrests make her uncomfortable. IF YOU’RE OUTRAGED, MAKE YOUR VOICE HEARD – add your name to the petition: https://t.co/sfOBIkAQe4 — Amnesty UK (@AmnestyUK) October 31, 2026

Yasak kararı Yüksek Mahkemede görüşülecek

İngiltere Yüksek Mahkemesi, örgütün kurucularından birinin yaptığı başvuru üzerine yasak kararını 4 Kasım'da incelemeye başlayacak.

Yargılama kapsamında, örgütün terör mevzuatı çerçevesinde yasaklanmasının ifade ve protesto özgürlüğüne orantısız bir müdahale oluşturup oluşturmadığı değerlendirilecek. İçişleri Bakanlığı ise yasak kararını mahkemede savunacağını açıkladı.

Ne olmuştu? Palestine Action, 2020 yılında İngiltere'de kuruldu. Grup, İsrail ordusuyla bağlantılı olduğunu belirttiği şirketlere yönelik doğrudan eylemler düzenliyor. Örgüt üyeleri, İsrailli silah üreticisi Elbit Systems'ın İngiltere'deki tesisleri başta olmak üzere çeşitli askeri ve sanayi kuruluşlarında protestolar gerçekleştirdi. İngiltere hükümeti, Haziran 2025'te Palestine Action'ın yasaklanmasına karar verdi. Yasak, 5 Temmuz 2025'te yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren örgüte üyelik veya örgüte destek açıklamaları, İngiltere'nin terörle mücadele mevzuatı kapsamında cezai yaptırımlara konu olabiliyor. Kararın ardından Londra ve başka kentlerde düzenlenen protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı. Son olarak 31 Ekim'de Londra'daki ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteride 325 kişinin gözaltına alınmasıyla yasak kararına ilişkin ifade özgürlüğü tartışmaları yeniden gündeme geldi.

More than 300 arrests at Palestine Action support protest outside US embassy Defend Our Juries said the number of people detained this weekend took the total over 4,000 arrests since the group was proscribed, calling it "truly dystopian". https://t.co/lJoOsQCwbx — Defend Our Juries (@DefendOurJuries) November 1, 2026

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