ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 27 Şubat 2024 13:23
 ~ Son Güncelleme: 27 Şubat 2024 13:32
1 dk Okuma

Loft Art'ta 'Simülakra' 23 Mart’a kadar ziyarete açık

Sergide, Aslı Özer, Civan Aydın, Elif Onay, Loya Kader Öztürkmen, Nilüfer Topal, Sezayi Aydın, Taha Üstündağ’ın eserleri yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Loft Art'ta 'Simülakra' 23 Mart’a kadar ziyarete açık

Bağımsız sanatçıları destekleme amacıyla yola çıkan ve kurulduğu günden bugüne 8 farklı sergi açan Loft Art, “Simülakra” sergisine ev sahipliği yapıyor.

23 Mart’a kadar açık kalacak sergide, Jean Baudrillard'ın "Simülakrlar ve Simülasyon" eserinden ilham alarak, gerçek ve sanalın iç içe geçtiği bir dünya sunuluyor.

Aslı Özer, Civan Aydın, Elif Onay, Loya Kader Öztürkmen, Nilüfer Topal, Sezayi Aydın, Taha Üstündağ’ın eserlerinin yer aldığı sergi, izleyiciye, yaşananların gerçek mi yoksa bir ilüzyon dünyası mı olduğu sorularını sorduruyor.

Loft Art hakkında

Loft Art, bağımsız sanatçılar için eserlerini sergileyebilecekleri sanat alanı yaratmak amacıyla faaliyete geçti. Sanat piyasasında fırsat eşitliği yaratmayı hedefleyen Loft Art, farklı medyumlarda işler üreten bağımsız sanatçıları izleyiciyle buluşturuyor.

Loft Art’daki sergilerde satışı gerçekleştirilen eserler, Akfen Holding’in kurduğu, kadın, genç ve çocukları merkezine alarak ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) çalışmalarına da kaynak oluyor.

TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Akın’ın sorumluluğunda olan Loft Art’ın Sanat Direktörlüğü’nü de Ayşe Jaber üstleniyor.(AÖ)

sergi
Sayfa Başına Git