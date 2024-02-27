Loft Art'ta 'Simülakra' 23 Mart’a kadar ziyarete açık

Bağımsız sanatçıları destekleme amacıyla yola çıkan ve kurulduğu günden bugüne 8 farklı sergi açan Loft Art, “Simülakra” sergisine ev sahipliği yapıyor.

23 Mart’a kadar açık kalacak sergide, Jean Baudrillard'ın "Simülakrlar ve Simülasyon" eserinden ilham alarak, gerçek ve sanalın iç içe geçtiği bir dünya sunuluyor.

Aslı Özer, Civan Aydın, Elif Onay, Loya Kader Öztürkmen, Nilüfer Topal, Sezayi Aydın, Taha Üstündağ’ın eserlerinin yer aldığı sergi, izleyiciye, yaşananların gerçek mi yoksa bir ilüzyon dünyası mı olduğu sorularını sorduruyor.

Loft Art hakkında

Loft Art, bağımsız sanatçılar için eserlerini sergileyebilecekleri sanat alanı yaratmak amacıyla faaliyete geçti. Sanat piyasasında fırsat eşitliği yaratmayı hedefleyen Loft Art, farklı medyumlarda işler üreten bağımsız sanatçıları izleyiciyle buluşturuyor.

Loft Art’daki sergilerde satışı gerçekleştirilen eserler, Akfen Holding’in kurduğu, kadın, genç ve çocukları merkezine alarak ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) çalışmalarına da kaynak oluyor.

TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Akın’ın sorumluluğunda olan Loft Art’ın Sanat Direktörlüğü’nü de Ayşe Jaber üstleniyor.(AÖ)