Antalya'da düzenlenen BM 31. Taraflar Konferansı (COP31), iki haftayı aşan müzakerelerin ardından ortak bir ana sonuç metni üzerinde uzlaşılamadan sona erdi. Halkların İklim Zirvesi (HİZ), hükümetlerin fosil yakıtların adını anmaktan bile kaçındığını ve bir kez daha başarısız olduğunu açıkladı. HİZ, taslakların gece geç saatlerde paylaşılmasını ve COP31 Başkanı Bakan Murat Kurum'un Gana Bakanı Zanetor Agyeman-Rawlings'in sözünü kesmesini eleştirdi. Kurum sonradan özür dilemişti. Açıklamaya göre 126 ülkenin talebine rağmen karbon yakalama hükmü metinden çıkarılmadı, yalnızca dili yumuşatıldı. Küresel Güney'in 2035'e kadar yıllık 120 milyar dolarlık uyum finansmanı talebi karşılanmadı. Türkiye'nin zirveyle bağlantılı ihale ve sözleşmeleri yaklaşık 500 milyon dolara ulaşırken Uyum Fonu'na yalnızca 50,2 milyon dolarlık yeni taahhüt verildi. Adil Geçiş Mekanizması kararları COP32'ye, Emisyon Azaltımı Çalışma Programı kararı 2027'ye ertelendi. HİZ, Türkiye'den kömürden çıkış takvimi ve ekokırımın suç sayılması gibi adımlar istedi, COP32 ev sahibi Etiyopya ile dayanışma mesajı verdi.

Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler 31. Taraflar Konferansı (COP31), iki haftayı aşan müzakerelerin ardından, ortak bir ana sonuç metni üzerinde uzlaşılamadan sona erdi. Halkların İklim Zirvesi ekibi tarafından yapılan açıklamada "İklim krizinin başlıca nedeni olan fosil yakıtların adını müzakere metinlerinde anmaktan dahi kaçınan hükümetler, halkların yaşamlarını ve gezegenin geleceğini güvence altına alacak kararları üretmekte bir kez daha başarısız oldu" denildi.

Dünyanın dört bir yanında seller, kuraklıklar, orman yangınları, aşırı sıcaklar, gıda ve su krizleri milyonlarca insanın yaşamını tehdit ederken hükümetlerin sorumluluklarını yerine getirmemesinin basit bir müzakere başarısızlığı olarak değerlendirileyeceğinin altı çizildi:

Bu tablo, devletlerin siyasi ve ekonomik çıkarlarının halkların ve doğanın önüne konulduğu bilinçli politik tercihlerin sonucudur. İklim krizini engelleyecek gerçek çözümler için gerekli adımları atmamak, başta yaşam hakkı olmak üzere temel insan haklarının ihlalidir.



Gerekli adımları atmaktan kaçınan devletler, hükümetler ve sermaye güçleri bu ihlallerin ve yıkımların doğrudan sorumlusudur. Bu sorumlular hesap vermeli, yarattıkları yıkımın bedelini halklara ve doğaya ödetmekten vazgeçmelidir. Halkların İklim Zirvesi (HİZ) olarak COP31’in sorumluluktan kaçan tavrını ve sonuçlarını reddediyoruz.



Bu yıkımın doğrudan sorumlusu olan hükümetler, bu suça ortak olmaktan vazgeçmeli ve iklim krizinin çözümü için üzerlerine düşen yükümlülükleri derhal yerine getirmelidir.

Halkların İklim Zirvesi, Antalya, Kasım 2026 - Fotoğraf: Cansu Acar

"Antidemokratik yönetim anlayışı, COP31'e yansıdı"

COP31’de yalnızca iklim politikalarının içeriğinin değil, kararların nasıl alındığının da ciddi biçimde tartışma konusu olduğunun belirtildiği açıklamada, sonuç metinlerinin gece yarısı ve sabaha karşı paylaşılmasının, ülkelerin müzakere süreçlerine etkin biçimde katılmasını zorlaştırdığı ifade edildi.

22 Kasım'da Peru'nun, taslakların geç paylaşılmasına itiraz etmesi, COP31 Başkanı ve Türkiye’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 54 Afrika ülkesi adına ortak açıklamayı okuyan Gana Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı Zanetor Agyeman-Rawlings’in sözünü kesmesi gündeme oturmuştu. Afrika Grubu bu müdahaleyi saygısız ve kabul edilemez olarak nitelendirdi. Ardından Murat Kurum özür diledi.

HİZ grubu, bu durumu "Türkiye’de yıllardır ifade ve örgütlenme özgürlüğünün kısıtlanması, demokratik katılım mekanizmalarının zayıflatılması, ekoloji mücadelelerinin kriminalize edilmesi ve halkların yaşam alanlarına ilişkin kararların halklara rağmen alınmasıyla kendini gösteren antidemokratik yönetim anlayışının, COP31 başkanlığına da yansıması" şeklinde değerlendirdi:

Ülke içinde itirazları bastıran, farklı toplumsal kesimlerin söz ve karar hakkını görmezden gelen bu anlayışa hem ulusal düzeyde hem de uluslararası müzakere süreçlerinde son verilmelidir.

"Teknolojik sözde çözümler, fosil yakıt endüstrisinin ömrünü uzatıyor"

HİZ tarafından yapılan açıklamada COP31 sürerken 16 ve 19 Kasım tarihlerinde arka arkaya çıkan taslaklardaki karbon yakalama teknolojilerine değinildi:

16 Kasım’da sunduğu ilk çatı karar taslağında; Küresel ısınmayı yeniden 1,5°C’nin altına indirmek için karbondioksit gideriminin gerekli olduğu ifade edildi,

Karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerinin acilen ve hızla yaygınlaştırılması desteklendi,

2035 yılına kadar bu teknolojilere ilişkin milyarlarca tonluk kapasite hedefleri ortaya konuldu.

19 Kasım’da yayımlanan ikinci taslakta; Fosil yakıtlara ilişkin bütün ifadeler çıkarıldı.

Karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerinin acilen ve hızla yaygınlaştırılması korundu.

Halkların İklim Yürüyüşü, Antalya, Kasım 2026 - Fotoğraf: Cansu Acar

HİZ ekibi bunun tesadüf olmadığını belirtiyor:

126 ülkenin karbon yakalama ve depolamaya ilişkin hükmün metinden çıkarılmasını talep etmesine rağmen başkanlık, son taslakta hükmü kaldırmak yerine yalnızca kullanılan dili yumuşatmakla yetinmiştir. Henüz ihtiyaç duyulan ölçekte uygulanabilirliği kanıtlanmamış, yüksek maliyetli, yoğun enerji ve kaynak tüketimi gerektiren teknolojilerin iklim politikalarının merkezine yerleştirilmesi, devletlere ve kirletici şirketlere gerçek emisyon azaltımı yükümlülüklerinden kaçmak için yeni bahaneler sunmaktadır. Bugün atmosfere salınan karbonun gelecekte teknolojik müdahalelerle geri çekilebileceği varsayımına dayanılarak yeni petrol ve gaz sahalarının açılmasına, kömürlü termik santrallerin işletilmeye devam edilmesine ve fosil yakıt yatırımlarının genişletilmesine son verilmelidir. Hükümetlerin bugün gerçekleştirmekle yükümlü oldukları emisyon azaltımını geleceğin belirsiz teknolojilerine havale etmeleri, iklim krizinin çözümünü değil, sorumluluklarını ertelemelerinin ve fosil yakıt endüstrisinin çıkarlarını korumalarının aracıdır. Halkların ve gezegenin geleceği, şirketlerin teknolojik vaatleri üzerine kurulu bir kumarın konusu yapılamaz. Karbon piyasaları, emisyon ticareti, karbon dengeleme mekanizmaları ve doğa temelli çözümler adı altında geliştirilen piyasalaştırma uygulamaları ise doğayı ve yaşamı yeni spekülasyon alanlarına dönüştürmektedir. Ormanlar, topraklar, sulak alanlar ve diğer ekosistemler, şirketlerin kirletmeye devam edebilmek için satın aldıkları karbon kredilerine indirgenemez. Aynı şekilde, fosil yakıtlardan mutlak çıkışı güvence altına almayan elektrifikasyon politikaları da iklim krizini çözemez. Teknoloji, gerçek emisyon azaltımının yerine geçirilemez. İklim müzakerelerinin odağında fosil yakıtların kullanımını sürdürmenin değil, fosil yakıtlardan çıkışın yolları olmalıdır. İklim krizinin çözümü fosil yakıtların yerin altında bırakılmasından, enerji ve kaynak tüketiminin azaltılmasından, üretim ve tüketim ilişkilerinin köklü biçimde dönüştürülmesinden geçmektedir.

HİZ: Küresel Kuzey iklim borcunu ödemek zorunda

Tarihsel emisyonları, sömürgecilik ve kaynak gaspı üzerine kurulu ekonomik düzenleriyle dünyayı bugünkü iklim krizine sürükleyen Küresel Kuzey ülkelerinin, sorumluluklarını yerine getirmekten bir kez daha kaçındığının belirtildiği açıklamada, şunlar aktarıldı:

Küresel Güney ülkelerinin iklim krizine uyum finansmanının 2035’e kadar yıllık 120 milyar dolara çıkarılması talebi karşılanmadı, kayıp ve zararların tazmini için sağlanan kaynaklar ihtiyaçların çok altında kaldı. Kamusal iklim finansmanının artırılması yerine mevcut kaynaklara erişim, özel sektör yatırımları ve alternatif finansman mekanizmaları öne çıkarıldı. Başta Avrupa Birliği olmak üzere Küresel Kuzey’in müzakere aktörlerinin, çatı karar taslağına fosil yakıtlardan çıkış hedefi içermediği ve bilimsel gerçeklerle bağdaşmadığı gerekçesiyle itiraz etmesi, kendi iklim sorumluluklarını yerine getirdikleri anlamına gelmiyor.

Halkların İklim Yürüyüşü, Antalya, Kasım 2026 - Fotoğraf: Cansu Acar

COP31 Başkanlığının fosil yakıt endüstrisinin çıkarlarını gözeten bir tutum takındığını belirten HİZ ekibi, bunun Küresel Kuzey ülkelerine bilimin ve fosil yakıtlardan çıkış söyleminin arkasına sığınarak kendilerini iklim mücadelesinin öncüleri gibi sunma ve iklim finansmanına ilişkin tarihsel sorumluluklarını ikinci plana itme olanağı sağladığını bildirdi:

"Bir yandan fosil yakıtlardan çıkışı savunurken diğer yandan Küresel Güney’de bu çıkışı mümkün kılacak kamusal iklim finansmanına ilişkin taleplere direnmek, iklim adaleti savunuculuğu değil, siyasi ikiyüzlülüktür."

"İklim adaletine kaynak yok, iki haftalık zirveye yarım milyar dolar var!"

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kayıtlarına dayanan araştırmalara göre, henüz Eylül 2026 itibarıyla Türkiye’nin COP31 hazırlıklarıyla bağlantılı ihale ve sözleşmelerinin tutarı 25 milyar lirayı (yaklaşık 500 milyon dolar) aştığı kamuoyuna yansımıştı. Bu tutarı hatırlatan HİZ ekibi, "COP31 kapsamında Küresel Güney ülkelerinin iklim krizine uyumunu desteklemek amacıyla yalnızca 50,2 milyon dolarlık yeni finansman taahhüdünde bulunuldu. Yalnızca ev sahibi ülkede zirve hazırlıklarıyla bağlantılı ihale ve sözleşmelerin tutarı, Uyum Fonu’na açıklanan yeni finansman taahhütlerinin yaklaşık on katına ulaştı" dedi:

"İklim finansmanı söz konusu olduğunda "kaynak yok" gerekçesine sığınan hükümetlerin gerçek yüzü bir kez daha açığa çıkmıştır. Türkiye hükümeti COP31 için gerçekleştirilen tüm kamu harcamalarını, ihale ve sözleşmeleri kalem kalem açıklamalı ve kamuoyuna hesap vermelidir."

Sorunun kaynak yetersizliği değil, siyasi öncelikler olduğunu belirten açıklamada HİZ ekibi, "Halkların yaşamını tehdit eden savaş endüstrisine ayrılan kamu kaynaklarının iklim adaleti, kamusal hizmetler ve ekolojik onarım için kullanılmasının ertelenemez bir zorunluluk olduğunun altını çiziyoruz" dedi.

Halkların İklim Zirvesi, Antalya, Kasım 2026 - Fotoğraf: Cansu Acar

"Halkların hakları ve adil geçiş pazarlık konusu yapılamaz"

COP30’da Belém’de kurulması kararlaştırılan Adil Geçiş Mekanizması’nın işleyişine ilişkin temel kararların COP32’ye ertelenmesinin, iklim krizine karşı mücadelenin toplumsal boyutunun bir kez daha göz ardı edildiğini gösterdiğini belirten HİZ ekibi, bunun pazarlığının yapılmayacağının altını çizdi:

İşçilerin iş ve gelir güvencesi ile sendikal hakları korunmadan, yerel toplulukların geçim kaynakları güvence altına alınmadan ve karar alma süreçlerine etkin katılımları sağlanmadan gerçekleştirilecek hiçbir dönüşüm adil olamaz. Kadınların, LGBTİ+’ların, yerli ve kadim halkların, köylülerin, emekçilerin, gençlerin, çocukların, engellilerin, göçmenlerin ve kent yoksullarının haklarını merkeze almayan hiçbir iklim politikası iklim adaletini sağlayamaz. COP31’de toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin kazanılmış ifadelerin geriletilmesine yönelik girişimler, toplumsal cinsiyete duyarlı iklim politikalarının kapsamının daraltılmak istenmesi ve iklim eğitimi, bilgiye erişim ve toplumsal katılımı güçlendirmeyi amaçlayan eylem planının kabul edilememesi, COP süreçlerindeki hak ve demokrasi sorunlarını bir kez daha ortaya koymuştur.

Kirleticilere açılan kapıların yaşam savunucularına kapatılması, COP süreçlerinin kimin çıkarlarını öncelediğinin açık bir göstergesi olduğunun belirtildiği açıklamada şunlara değinildi:

Aralarında 60 fosil yakıt sektörü temsilcisinin de bulunduğu 103 büyük kirletici şirket ve sektör birliğine COP31’in kapıları açılmış, yalnızca karbon yakalama ve depolama teknolojilerini savunan lobicilerin sayısı 700’e ulaşarak rekor kırmıştır. İklim krizinin sorumlularına böylesine geniş bir temsil ve lobi alanı sağlanırken iklim aktivistlerinin ve insan hakları savunucularının ifade özgürlüğünün, örgütlenme ve barışçıl protesto haklarının kısıtlanması kabul edilemez.

"COP'lar krizi kaldırmak yerine, onları yeniden üretiyor"

"Otuz yılı aşkın süredir düzenlenen COP toplantıları, iklim krizinin çözümüne yönelik bir mekanizma olma iddiasıyla sürdürülse de mevcut yapılarıyla krizin nedenlerini ortadan kaldırmak yerine onları yeniden üretmektedir" denilen HİZ açıklamasında COP süreçleri şu başlıklar altında eleştirildi:

"COP süreçleri uzun süredir; Fosil yakıtların yerin altında bırakılmasını değil, yeni çıkarım ve kullanım yollarını;

Mutlak emisyon azaltımını değil, “net sıfır” söylemini, karbon dengeleme ve ofset mekanizmalarını;

Adil ve bağlayıcı kararları değil, gönüllü taahhütleri ve ertelemeyi;

Kamusal iklim finansmanını değil, doğanın finansallaştırılmasını;

Halkların sözünü değil, şirket lobilerini ve sponsorları esas alıyor."

Her yıl duyduğumuz 'tarihi zirve' söylemlerine rağmen COP’larda fosil yakıtların aşamalı olarak sonlandırılmasına dair bağlayıcı bir takvim oluşturulamazken küresel sera gazı emisyonları artmaya devam etmiştir. COP31’de kabul edilmeyen Antalya Paktı’nın son taslağında fosil yakıtlardan çıkışa ilişkin açık bir ifadeye dahi yer verilmemiş, küresel sıcaklık artışının 1,5°C sınırını aşma tehlikesi karşısında bilimsel verilerle uyumlu kararlar alınmamıştır.

Halkların İklim Yürüyüşü, Antalya, Kasım 2026 - Fotoğraf: Cansu Acar

Suudi Arabistan ve Rusya’nın itirazları sonucunda Emisyon Azaltımı Çalışma Programı’nın devamına ilişkin kararın da 2027’ye ertelendiğine işaret eden HİZ, "Her yıl başka bir ülkede kurulan bu sahnelerde aynı vaatler sıralanıyor, aynı sorumluluklardan kaçılıyor ve aynı kritik kararlar erteleniyor" eleştirisinde bulundu:

COP süreçleri mevcut haliyle fosil yakıt ve sahte çözüm lobiciliğine alan açan, hükümetlerin ikiyüzlü iklim politikalarını sergilediği, şirketlerin yeşil boyama faaliyetlerini yürüttüğü teatral fuarlara dönüşmüştür. Panama Çevre Bakanı Juan Carlos Navarro, 18 Kasım’da COP31 kapsamında düzenlenen bir basın toplantısında dünyanın “petrol mafyası tarafından rehin alındığını” ilan etmiş, hükümetlerin fosil yakıtlara olan bağımlılığını Stockholm sendromuna benzeterek “Bizi rehin alanlara âşık olduk” demiştir. İklim krizinin sorumlularının, krizin çözümüne ilişkin kararları belirleyebildiği, engelleyebildiği ve kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirebildiği bir mekanizmadan iklim adaleti beklenemez.

Ek olarak Halkların İklim Zirvesi ekibi gerçek iklim adaleti için; BM bünyesinde daimi üyelik ve veto ayrıcalıkları bulunmayan, bilimsel veriler doğrultusunda bağlayıcı karar alıp yaptırım uygulayabilen demokratik bir Uluslararası İklim Konseyi kurulması gerektiğini belirtti.

Halkların İklim Yürüyüşü, Antalya, Kasım 2026 - Fotoğraf: Cansu Acar

Türkiye’de iklim adaleti ancak ekolojik yıkımların durdurulması, termik santrallerin kapatılması ve kömürden çıkış takviminin açıklanmasıyla sağlanabilir.

COP31’e ev sahipliği yapan Türkiye ile müzakerelerin yönetimini üstlenen Avustralya’nın fosil yakıt üretimini ve yatırımlarını sürdürmeleri, zirvenin en temel çelişkilerinden biri olduğunun belirtildiği açıklamada Türkiye'nin derhal atması gereken adımlar madde madde belirtildi:

● "Kömürlü termik santrallerin kapatılması ve kömürden tamamen çıkılması için bilimsel verilerle uyumlu, bağlayıcı ve santral bazında kapanış tarihlerini içeren net bir takvim derhal açıklanmalıdır. ● Yeni kömürlü termik santral ve kömür madeni projeleri iptal edilmeli, mevcut tesislerin kapasite artışları ve işletme ömürlerinin uzatılması durdurulmalıdır. ● Ekokırım suçu ulusal mevzuatta tanımlanmalı, ekolojik yıkımın siyasi ve ekonomik sorumlularının yargılanmasını sağlayacak hukuki düzenlemeler hayata geçirilmeli ve cezasızlık politikalarına son verilmelidir. Türkiye, ekokırımın uluslararası bir suç olarak tanınmasına yönelik girişimleri desteklemeli ve Roma Statüsü’ne taraf olmalıdır. ● Yeni petrol ve fosil gaz arama ve çıkarma faaliyetlerine son verilmeli, fosil yakıt sektörüne sağlanan kamu teşvikleri ve alım garantileri kaldırılmalıdır. ● Kömür bölgelerindeki işçilerin ve yerel halkların haklarını, gelir ve istihdam güvencelerini esas alan adil geçiş planları, sendikaların ve ilgili toplulukların doğrudan katılımıyla hazırlanmalıdır. ● Termik santrallerin ve madencilik faaliyetlerinin yol açtığı sağlık sorunları, çevresel tahribat ve ekonomik kayıplar tespit edilmeli; sorumlular hesap vermeli, zararlar tazmin edilmeli ve tahrip edilen ekosistemler onarılmalıdır. ● Türkiye’nin ulusal emisyon azaltım hedefleri 1,5°C sınırıyla uyumlu hale getirilmeli; enerji politikaları enerji demokrasisi, kamusal yarar ve ekolojik sınırlar temelinde yeniden yapılandırılmalıdır. ● Madencilik, nükleer enerji ve diğer enerji projeleri aracılığıyla doğanın, tarım alanlarının, ormanların ve su varlıklarının şirketlerin çıkarlarına feda edilmesine son verilmelidir. ● Başta 7554 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun olmak üzere, Maden Kanunu’nun, enerji yatırımlarına ilişkin mevzuatın ve doğayı sermayenin çıkarlarına tabi kılan tüm yasal düzenlemelerin ekolojik yıkıma zemin hazırlayan hükümleri yürürlükten kaldırılmalıdır. Bunların yerine doğanın haklarını, ekolojik bütünlüğü, halkların yaşam hakkını ve gerçek kamu yararını esas alan, halkların doğrudan katılımıyla hazırlanmış yeni yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. ● Yöre halkının özgür, önceden ve bilgilendirilmiş rızası olmadan hiçbir projenin hayata geçirilememesi için Türkiye, Aarhus Sözleşmesi’ne derhal taraf olmalı ve BM Köylü Hakları Bildirgesi’ni (UNDROP) imzalayarak iç hukuka aktarmalıdır. ● Ekoloji ve insan hakları savunucuları üzerindeki baskılar kaldırılmalı; halkların bilgiye erişim, örgütlenme, itiraz ve karar alma süreçlerine katılım hakları güvence altına alınmalıdır."

"İzliyoruz, takip ediyoruz, halkların sözünü hayata geçiriyoruz!"

HİZ, başta Türkiye olmak üzere tüm hükümetlerin iklim politikalarını, uluslararası taahhütlerini, fosil yakıt yatırımlarını, kirletici şirketlere sağlanan teşvikleri ve iklim finansmanı yükümlülüklerini yakından izlemeye devam edecekleri mesajını da paylaştı.

Roma Statüsü kapsamında ekokırım, savaşta ve barışta işlenen beşinci uluslararası suç olarak tanınmalı; siyasi karar alıcılar ve şirket yöneticileri uluslararası hukuk önünde hesap vermeli.

Halkların İklim Yürüyüşü, Antalya, Kasım 2026 - Fotoğraf: Cansu Acar

Antalya’dan Addis Ababa’ya iklim adaleti mücadelesi

HİZ ekibi, Halkların İklim Zirvesi’ni tam da bugün yaşanan başarısızlığın önüne geçmek, resmi müzakerelerde göz ardı edilen halkların taleplerini yükseltmek, iklim krizinin gerçek nedenlerini ortaya koymak ve gerçek çözüm önerilerini birlikte geliştirmek için örgütlediklerini belirterek önceki HİZ'lere ev sahipliği yapan Glasgow ve Belém'e işaret etti. COP32'de de dayanışmayı sürdüreceklerini, gelecek zirveye katkı sağlayacaklarını bildirdi:

Şimdi bu dayanışmayı 2027’de COP32’ye ev sahipliği yapacak Etiyopya’ya ve Afrika kıtasının dört bir yanına taşımak istiyoruz. Antalya’dan Etiyopya halklarına, Afrika’nın iklim ve ekoloji hareketlerine, yerli ve kadim halklarına, kadın ve LGBTİ+ örgütlerine, sendikalara, emek hareketlerine, hak örgütlerine, köylülere, gençlere ve kent hakkı mücadelesi veren tüm topluluklara dayanışma selamlarımızı gönderiyoruz. Sömürgeciliğin, kaynak gaspının ve küresel ekonomik eşitsizliklerin ağır sonuçlarını yaşayan, iklim krizinin ortaya çıkmasında tarihsel olarak en az sorumluluğu bulunmasına rağmen krizin en ağır sonuçlarıyla karşı karşıya bırakılan Afrika halklarının iklim adaleti mücadelesini kendi mücadelemizden ayrı görmüyoruz.

(CA)