Literatür Yayınları'ndan 3 yeni kitap okuyucu ile buluştu

Literatür yayınlarından çıkan çocuk ve ebeveyn psikolojisine ışık tutacak nitelikteki 3 kitabı sizlerle paylaşıyoruz.

Mutlu Çocuk - Caroline Roope(Çev. Aslı Candaş)(123 sayfa)

Çocuğunuz mutsuzluk duygusuyla mücadele ediyorsa paniğe kapılmayın.

Çocuğunuzu dinleyerek, anlayarak ve onunla iş birliği yaparak dayanıklılık ve özgüven aşılayabilir ve onun iyilik hâlini birlikte inşa edebilirsiniz. Unutmayın, çocuğunuzu zorlukların üstesinden gelebilecek becerilerle donattığınızda, seçtiği yolun mutluluk ve kendini gerçekleştirme ile döşenmesine de yardımcı olabilirsiniz.

Sosyal Çocuk - Poppy O'Neill(Çev. Aslı Candaş)(123 sayfa)

Çocuğunuzun arkadaşlıklarının niteliği ya da niceliği hakkında kaygı duyuyorsanız, yalnız değilsiniz.

Sosyal Çocuk, 5-16 yaş arasında kurulan potansiyel arkadaşlıklara geniş bir açıdan bakarak, profesyonellerin öneri ve tekniklerini bir araya getiriyor ve bunları uygulaması kolay ipuçlarına dönüştürüyor.

Sosyal Çocuk, her yaştan çocuğa faydalı olacak güncel bir rehber.

Sakin Çocuk-Vicki Vrint(Çev. Aslı Candaş)(125)

Stres ve kaygının bulaşıcı bir duygu olduğunu biliyor musunuz?

Araştırmalara göre çocukların %72’si stresle bağlantılı davranışlar sergiliyor. Çocuğunuz stresliyse ya da zor bir dönemden geçiyorsa, lütfen kaygılanmamaya çalışın, zira onları desteklemek için yapabileceğiniz çok şey var.

Basit ipuçlarını benimseyerek, yaşam tarzı değişiklikleri ve ruh hâlini iyileştiren aktivitelerle, çocuğunuzun zorlu durumların üstesinden gelmesine ve daha mutlu, daha kaygısız bir yaşam sürmesine yardımcı olabilirsiniz. Unutmayın ki yardım etmeye hazır ve istekli olmanız harika bir başlangıç.

