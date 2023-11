Lîstikvana Îranî Shailin Asadollahî li Stenbolê hat desteserkirin

Lîstikvana Îranî Shailinî Asadollahî duh (23ê Çiriya Paşiyê) li Stenbolê hat desteserkirin. Metirsî heye ku lîstikvana li Navenda Dersînorkirinê ya Sîlîvriyê (GGM) tê ragirtin ji bo Îranê bê dersînorkirin.

Lîstikvana şano û sînemayê Asadollahî di heman demê de wergêriya farisî-tirkî jî dikir. Di bernameyên li Festîvala Fîlman a Enqereyê û Sînematîkê ya Stenbolê de wergêriya gelek fîlmçêkeran kiriye.

Asadollahiyê li ser hesabê xwe yê Instagramê ragihandiye ku ew hatiye desteserkirin.

"Ji bo ku neyê girtin hat Tirkiyeyê"

Asadollahiyê di kurte vîdyoya ku parve kiriye de gotiye ku di navbera wê û kesekî de demek berê gengeşî çêbûye. Piştî gengeşiyê wê giliyê wî kesî kiriye. Piştre wî kesî giliyê wê kiriye û li ser wî gilîyî ew hatiye desteserkirin. Lîstikvanê diyar kir ku di heman demê de ew li Tirkiyeyê xwendekar e û ji ber desteserkirinê gelek xemgîn e.

Her weha Asadollahiyê ji bo were berdan daxwaza piştgiriyê kir.

Derhêner, senarîst, lîstikvan û nivîskara Îranî Manîa Akbarî derbarê mijarê de ji bianetê re axivî û diyar kir ku lîstikvan ji bo li Îranê neyê girtin hatiye Tirkiyeyê û niha di bin xetereya dersînorkirinê de ye.

Akbarî got, "Pêdiviya me bi alîkariya we heye, ji kerema xwe alîkariya Şailinê bikin."

“Em alîkariyê dixwazin”

Peyama ku hevalên Asadollahiyê ya derbarê desteserkirina wê de ji derhêner, senarîst û lîstikvana Îranî Manîa Akbarî re şandine wiha ye:

“Em ji hevalên xwe alîkariyê dixwazin. Îro Shailin Asadollahî xwişka girtiya siyasî Anisha Asadollahî ku di girtîgeha Evîn a Tehranê ya Îranê de ye, ji aliyê polîsên Tirk ve hate desteserkirin û tê plankirin ku ji bo Îranê were dersînorkirin.

“Jiyana Shailin Asadollahiyê di metirsiyê de ye, ji ber ku ji malbateke siyasî ye û birayê wê Alî Asadollahî û xwişka wê Anisha Asadollahî du çalakvanên siyasî ne ku li girtîgeha Êvînê girtî ne. Ger Shailin Asadollahî ji bo Îranê were dersînorkirin, dibe ku jiyana wê bikeve metirsiyê. Ji bo ku Shailin Asadollahî neyê dersînorkirin em ji hevalên li Tirkiyeyê alîkariyê dixwazin.”

Xwişka wê di Girtîgeha Êvînê de ye

PENa Navneteweyî di Tîrmeha 2023an de derbarê xwişka Shailin Asadollahî, Anîsha Asadollahîyê de ku li Girtîgeha Evîn a Tehranê girtî ye, daxuyaniyek weşandibû.

PENê di nameyek vekirî de ku ji Rêberê Komara Îslamî ya Îranê Ayetullah Elî Huseynî Xamineyî re şandiye, bang kiribû ku Anîsha Asadollahî û Keyvan Mohtadî ku di 9ê Gulana 2022an de bi hinceta ku wergêrî ji 2 welatiyên Fransî Cêcile Kohler û Jacques Parîs re kirine, hatine desteserkirin. Piştî çend rojan Asadollahî û Mohtadî hatine girtin, divê demildest bê şert û merc bên berdan.

(TY/AY)