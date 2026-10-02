LİSTAG Koordinatörü Neşe Tamer anlatıyor: “Ailen Yanında” demek neden politik bir tutumdur?

Kamuoyuna “aileyi koruma”, “toplumsal yapıyı muhafaza etme” ve “geleceği güvenceye alma” söylemleriyle sunulan politikalar ile emniyet operasyonları, kapsayıcı bir güvence sağlamak bir yana; belirli aile tiplerini ve çocukları sistemli biçimde tanım dışına itiyor.

Son dönemde kamuoyu gündemine giren “Ailem Güvende” operasyonları da tam bu çelişkili kırılma noktasında duruyor.

Devletin “koruma” ve “güvenlik” iddiasıyla hareket ettiği bir iklimde; çocuğunun kimliğini, yönelimini ve varoluşunu koşulsuz kabul eden, onun yanında durmayı en temel ebeveynlik sorumluluğu sayan LGBTİ+ aileleri kendilerini ve çocuklarını bu makbul aile tanımının neresinde buluyor?

Bir yanda ataerkil ve dar kalıplara sıkıştırılmış idealize bir “aile” kurgusu, diğer yanda ise okulda, işte, sokakta ve kamu hizmetlerinde ayrımcılığa uğrayan çocuklarının hakkını savunurken hedef gösterilme korkusuyla baş etmeye çalışan ebeveynlerin somut gerçekliği… Hak savunuculuğunun suçlulaştırıldığı, ebeveynliğin ise cezalandırılma riskine dönüştürüldüğü bir ortamda “güvenlik” kimin için tesis ediliyor?

LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG) Genel Koordinatörü Neşe Tamer resmi makamların daralan “makbul aile” politikalarını, ebeveynlerin çocuklarını kabul etme ve dönüştürme süreçlerini, “Ailen Yanında” demenin bugün neden ısrarlı bir politik tutuma dönüştüğünü ve toplumsal baskıların gölgesinde hakiki bir “güvenli alanın” nasıl inşa edilebileceğini konuştuk.

“Ailem Güvende” operasyonlarını ilk duyduğunuzda, bir LGBTİ+ aile üyesi ve temsilcisi olarak ne hissettiniz?

Neşe Tamer: Bir anne ve yıllardır LGBTİ+ aileleriyle yan yana duran biri olarak ilk hissettiğim şey derin bir kaygı oldu. Çünkü aileyi koruma iddiasıyla yürütülen bir operasyonun LGBTİ+’ları ve çocuklarının yanında duran aileleri hedef alması, bizim bizzat yaşadığımız aile gerçeğiyle tamamen çelişiyor.

LİSTAG olarak yıllardır çok basit ve net bir şey söylüyoruz: Biz de aileyiz. Çocuklarımızı oldukları haliyle kabul eden, onların haklarını savunan ve özgürce yaşayabilmeleri için yanlarında duran aileleriz. Çocuklarımızın yanında olmak bizim için aile olmanın en temel parçası.

Bu nedenle operasyonun adını duyduğumda aklımdan geçen ilk soru “Hangi aile güvende?” oldu. Çocuklarının yanında duran ebeveynlerin dahi korkutulduğu bir ortamda, ailelerin gerçekten güvende olduğunu söylemek bizim yaşadığımız gerçeklikle bağdaşmıyor.

Operasyonlar “aileyi koruma” gerekçesiyle yürütülüyor. LGBTİ+ aileleri bu tanımın neresinde duruyor?

LGBTİ+ aileleri bu tanımın tamamen dışına itilmek isteniyor. Oysa aile dediğimiz şey yalnızca belli bir kalıba uyan ya da iktidarın çizdiği sınırlar dahlinde yaşayan insanlardan oluşmaz. Aileyi korumak, LGBTİ+ çocukların ve ailelerinin varlığını yok sayarak yapılamaz.

Biz aileler olarak çocuklarımızın kimlikleri nedeniyle dışlanmasını değil, haklarına erişmesini ve güven içinde yaşamasını istiyoruz.

Bizim aile tanımımız tam da buradan başlıyor. Eğer gerçekten aileyi korumaktan bahsediliyorsa, LGBTİ+ çocukların ve ailelerinin de o koruma şemsiyesinin içinde yer alması gerekir.

Devletin “aileyi korumak” söylemiyle LGBTİ+’ları ve hak savunucularını hedef almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Devletin asli sorumluluğu hangi ailenin “makbul” olduğuna karar vermek değil; ayrım gözetmeksizin tüm çocukların ve ailelerin güvenliğini, haklarını korumaktır.

LGBTİ+ bir çocuk da diğer tüm çocuklar gibi ayrımcılıktan, şiddetten ve dışlanmadan korunma hakkına sahiptir. Çocuğunun yanında duran aileleri ya da hak savunucularını hedef göstermek bu kamu sorumluluğuyla bağdaşmaz.

Çünkü bu politikalar ailelerde derin bir korku ve yalnızlık yaratıyor; bir ebeveynin “Çocuğumun yanında durursam başıma bir şey gelir mi?” kaygısı yaşamasına neden oluyor. Devletin görevi aileleri ayrıştırmak değil, çocukların aileleriyle birlikte güven içinde yaşayabileceği koşulları sağlamaktır.

Kamuoyuna sunulan “aile” söylemi ile sizin yaşadığınız gerçeklik arasında nasıl bir fark var?

Resmi ve kamusal söylemde aile; çoğu zaman ataerkil, erkek egemen ve oldukça dar kalıplar üzerinden tanımlanıyor.

Kimin söz sahibi olduğuna ve kadınların aile içindeki rolüne ilişkin katı sınırlar var. Oysa gerçek hayatta aileler çok daha çeşitli ve ilişkiler bu kalıplardan çok daha dinamik. Biz LİSTAG’da ailelerin zaman içinde nasıl dönüştüğüne tanıklık ediyoruz.

Birçok ebeveyn başlangıçta ne yapacağını bilemezken çocuğunu dinlemeyi, onun deneyimini anlamayı ve yanında durmayı öğreniyor. Bizim için aile; bir kişinin diğerleri üzerinde otorite kurduğu bir yapı değil; birbirini dinleyen, güçlendiren ve zor zamanlarda yan yana duran bir dayanışma alanıdır.

Bir ebeveynin çocuğunun LGBTİ+ olduğunu kabul etme süreci nasıl işliyor? Aileler en çok hangi baskılarla karşılaşıyor?

Bu bir anda gerçekleşen bir kabul süreci değil. Önce şaşkınlık, korku ve çaresizlik yaşanabiliyor. Zaman içinde çocuklarını dinledikçe ve doğru bilgiye ulaştıkça ebeveynler kendi önyargılarını sorgulamaya başlıyor. Bir noktadan sonra mesele çocuğu değiştirmek değil, onu olduğu haliyle anlayıp yanında durmak oluyor.

Ailelerin en çok karşılaştığı baskı yakın çevreden geliyor: “Elalem ne der” kaygısı ya da “Çocuğunu doğru yetiştirmedin” suçlamaları…

Bunun yanında çocuklarının toplumsal ayrımcılığa uğraması ciddi bir kaygı yaratırken, son dönemde buna çocuğunun yanında durduğu için ebeveynin de hedef alınabileceği korkusu eklendi.

Çocuğunun hak savunuculuğu yaptığı için gözaltına alınması ya da tutuklanması riski ailelerde nasıl bir duygu yaratıyor?

Bu tarif edilmesi zor, çok ağır bir kaygı. Bir anne baba için çocuğunun gözaltına alınması ihtimali zaten başlı başına büyük bir korkuyken, şimdi buna çocuğunun yanında durduğu için kendisinin de hedef alınabileceği düşüncesi eklendi.

Bu korku aile hayatına doğrudan yansıyor; sosyal medyada paylaşım yapmaktan, toplantılara katılmaktan ya da ses çıkarmaktan çekinebiliyorlar. Hatta bazı aileler çocuklarının güvenliği için görünmez olmaya çalışıyor.

En acı tarafı da şu: Bir ebeveyn, çocuğunun yanında durmasının ona destek olacağına inanmak yerine, yanında görünmesinin çocuğuna zarar verebileceğinden korkmaya başlıyor.

Süreç sonrasında size ulaşan ailelerde ne tür değişimler gözlemlediniz?

Bize ulaşan ailelerde en belirgin değişim çok daha temkinli ve kaygılı bir hale gelmiş olmaları. Daha önce çocuğunun yanında durmayı doğal bir ebeveynlik sorumluluğu olarak gören bazı aileler, artık “Bunun bedeli ne olabilir?” diye düşünmeye başladı.

Hangi etkinliğe katılmanın ya da ses çıkarmanın risk oluşturabileceğini sorguluyorlar. Bu nedenle şu anda ailelerin en çok ihtiyaç duyduğu şey, yalnız olmadıklarını bilmek ve haklarını nasıl koruyacakları konusunda güvenilir, doğru bilgiye ulaşabilmektir.

Bugün LGBTİ+ ailelerinin en acil ihtiyaçları nelerdir?

Birden fazla ihtiyaç aynı anda hayati önem taşıyor. Öncelikle ailelerin hukuki haklarını bilmeleri ve ihtiyaç duyduklarında doğrudan hukuki desteğe ulaşabilmeleri gerekiyor. Bunun yanında dayanışma alanlarının güçlenmesine ihtiyaç var; çünkü aileler yalnız kaldıklarında korku büyüyor. Birbirleriyle deneyim paylaşabilecekleri güvenli alanlar şart.

Görünürlük de önemli ancak her ailenin görünür olma sınırı aynı değil. LİSTAG olarak biz “herkes görünür olsun” demek yerine, ailelerin kendi kararlarını verebilecekleri güvenli alanları inşa etmeyi önemsiyoruz.

LGBTİ+ bir çocuğun “güvende” olması sizin için ne anlama geliyor?

Bir çocuğun güvende olması, sadece fiziksel bir zarardan korunması demek değildir. Evinde kimliğini saklamak zorunda kalmaması, ailesinden baskı görmemesi, okulda ve sosyal çevresinde ayrımcılığa uğramaması ve kamu hizmetlerine güvenle ulaşabilmesidir.

Bunu anlamanın en basit yolu şudur: “Kendin olabiliyor musun ve bunu yaptığında başına bir şey gelmesinden korkuyor musun?” Eğer bir çocuk ailesine ya da topluma karşı sürekli kendini gizlemek zorundaysa, orada gerçek anlamda bir güvenden söz edemeyiz.

Çocuğunuzun LGBTİ+ olduğunu öğrendiğiniz ilk döneme döndüğünüzde, yaşadığınız dönüşümü nasıl tarif edersiniz?

İlk dönemde en büyük korkum çocuğumun toplum tarafından incitilmesi, dışlanması ve yalnız kalmasıydı. “Ben çocuğumu nasıl koruyacağım?” sorusu çok ağırdı.

Zamanla çocuğumu dinledikçe fark ettim ki, asıl korkmam gereken şey çocuğumun kimliği değil, toplumun önyargılarıymış. O dönemde sadece çocuğunu sakınmaya çalışan bir anneydim; bugün ise korumanın onun haklarını bilmek ve kendi hayatı üzerindeki kararlarına saygı duymak olduğunu biliyorum. “Çocuğumu nasıl koruyacağım?” sorusundan “Çocuğumla birlikte daha adil ve eşit bir toplum için ne yapabiliriz?” noktasına geldim.

Bir aile olarak bugün en çok hangi cümleyi duymaya ihtiyaç duyuyorsunuz?

Sanırım en çok şunu duymaya ihtiyacımız var: “Yalnız değilsiniz ve çocuklarınızın yanında olduğunuz için yanlış bir şey yapmıyorsunuz.”

Çünkü aileler hem toplumdan gelen baskıyla hem de çocuklarının yaşadığı zorluklarla tek başına mücadele ettiğini hissedebiliyor.

Oysa çocuğunun yanında olmak, onu olduğu haliyle kabul etmek suç değil; aksine bir ebeveynin çocuğuna verebileceği en güçlü destektir.

“Ailen Yanında” demek bugün neden politik bir anlam taşıyor?

Bu cümle bir çocuğa “Sen yalnız değilsin, kabul ediliyorsun” demektir. Bugün politik bir anlam taşımasının sebebi, LGBTİ+ çocukların ve ailelerinin dar kalıpların dışına itilmek istenmesi. Bir aile çocuğunun yanında açıkça durduğunda sadece evinin içinde değil, kamusal alanda da “Benim çocuğumun hakları da eşittir” diyerek söz söylüyor.

Bir ebeveynin görünür olması, başka bir ailenin de “Biz yalnız değiliz” diyebilmesini sağlıyor. Bu yüzden bu cümle hem çocuğa verilen bir güven hem de toplumsal bir dayanışma sözüdür.

Diğer ebeveynlere, özellikle sürece yeni başlayan ailelere ne söylemek istersiniz?

İlk söyleyeceğim şey: Panik yapmayın ve kendinize zaman tanıyın. Çocuğunuz değişmedi; o hâlâ aynı çocuk ve sizin ona duyduğunuz sevgi de aynı. Her şeyi hemen anlamak ya da mükemmel tepkiler vermek zorunda değilsiniz.

Çocuğunuzu dinlemeye, öğrenmeye açık olun. Ve en önemlisi, yalnız olmadığınızı bilin. Başka ailelerin deneyimlerinden yararlanmak bu süreci hem sizin hem çocuğunuz için çok daha sağlıklı kılacaktır.

Son olarak, “Ailem Güvende” cümlesini LİSTAG adına nasıl tamamlamak istersiniz?

“Ailem güvende” diyebilmek için önce çocuklarımızın güvende olması gerekir. Çocuğun kimliği nedeniyle korkmadığı, ailesinin onu değiştirmeye çalışmayıp yanında durduğu bir iklimi yaratmalıyız. Biz LİSTAG aileleri olarak bu cümleyi şöyle tamamlıyoruz: Ailem güvende; çünkü çocuğum yanlış değil ve ben de yalnız değilim.

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(EMK)