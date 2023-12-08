Liseliler Milli Eğitim önünde: Arkadaşlarımız iş cinayetlerinde ölüyor

Sosyalist Liseliler, Bahri Dağdaş Şeker fabrikasında stajyer öğrenci olarak çalışan 17 yaşındaki Ulaş Dumlu’nun iş cinayetinde yaşamını yitirmesini İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto etti.

"Okurken çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz"

Sosyalist Liseliler, gericiliğin ve piyasacılığın eğitimden defedilmesi için MEB’e kırmızı kart gösterdi. Ulaş Dumlu’nun hayatını kaybetmesi üzerine yapılan açıklama şöyle:

"Ulaş, birkaç ay içerisinde kaybettiğimiz ikinci sıra arkadaşımız. Geçtiğimiz Eylül ayında Alaşehir Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dalı 11. Sınıf öğrencisi olan Zekai Dikici, elektrik tesisat işinde çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Okurken çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz!"

"Arkadaşlarımızın katili, sermaye iş birlikçisi AKP iktidarı ve onun maşası Milli Eğitim Bakanlığıdır! Sermayeye her türlü kolaylığı sağlarken emekçi halkı açlığa, yoksulluğa, ölüme terk eden AKP iktidarı, gençliğe istediği kadar methiye düzsün, bizlere biçtikleri hayat; okurken çalışmak, çalışırken ölmektir!"

"Hesap verin"

"Ulaş’ın, Zekai’nin ve bu insanlık dışı koşullarda hayatını kaybeden sayısız arkadaşımızın katilleri belli! Bizlere ölümü reva gören AKP iktidarı, öğrencileri değil patronları kollayan MEB, Bakan Yusuf Tekin, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Muhiddin Şahin başta olmak üzere tüm sorumlular hesap vermelidir"

"Milli Eğitim Müdürlüğü önünden tüm sıra arkadaşlarımıza sesleniyoruz! Bir kişi daha eksilmemek için sen de mücadeleye katıl! Haramilerin, gericilerin düzenini hep beraber yıkalım, emeğin, eşitliğin, aydınlığın ülkesini hep beraber kuralım!"

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(EMK)