Liseliler anlatıyor: "Saraçhane'den cesaret aldık"

Yüzlerce öğrencinin bulunduğu alanda üniversiteliler yeni gelen okulları yönlendiriyor, polisle iletişimi üstleniyor.

Alanda liseliler en önde yer alsa da, üniversiteliler ileride bir sorun yaşanmaması için onların önünde siper olmaya çalışıyordu.

Alan çember şeklinde üçe bölünmüş; ortada liseli ve üniversiteli gençlerin oluşturduğu kalabalık, onların çevresinde çocuklarını korumak ve desteklemek için gelen veliler, en dışta ise kalkanlarıyla alanı ablukaya alan polisler.

Basın açıklamalarının ve konuşmaların sürdüğü sırada, ne düşündüklerini öğrenmek için liselilerin arasına karışıyorum.