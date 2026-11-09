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YT: Yayın Tarihi: 09.11.2026 11:27 9 Kasım 2026 11:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.11.2026 11:27 9 Kasım 2026 11:27
Okuma Okuma:  2 dakika

Liseli Genç Umut: Eğitimde eşitlik, özgürlük ve güvenlik

Liseli Genç Umut, “Eğitimde eşitlik ve özgürlük, okullarımızda can güvenliği istiyoruz!” kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında Türkiye genelinde imza toplanacak, talepler 15 Nisan’da Milli Eğitim Bakanlığı’na taşınacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Liseli Genç Umut: Eğitimde eşitlik, özgürlük ve güvenlik
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Liseli Genç Umut, 7 Kasım’da Kadıköy Eğitim-Sen’de düzenlediği basın toplantısıyla “Eğitimde eşitlik ve özgürlük, okullarımızda can güvenliği istiyoruz!” kampanyasını kamuoyuna duyurdu.

Kampanyanın açıklamasında okullardaki güvenlik sorunlarından Mesleki Eğitim Merkezleri’ndeki (MESEM) iş cinayetlerine, eğitim sistemindeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden anadilinde eğitim hakkına, okul çevrelerindeki uyuşturucu ağlarından kantin fiyatlarına kadar öğrencilerin karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekildi.

Liseli Genç Umut, “Hiçbir öğrenci okula korkarak gitmemelidir” diyerek okulların eşit, özgür ve demokratik eğitim alanları olması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, son dönemde yaşanan okul saldırılarının güvenlik sorunlarını görünür hale getirdiği ifade edilerek, “Bu sorunlar sadece kapılara polis koyarak çözülemez ve gerçek adımlar gerektirir” denildi.

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Sekiz talep sıralandı

Kampanya kapsamında güvenli ve sağlıklı eğitim için sekiz talep açıklandı.

Buna göre okul giriş ve çıkışlarında öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğini sağlayacak eğitimli personelin istihdam edilmesi ve okul çalışanlarının pedagojik eğitim alması istendi.

Okullarda psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanlarının görevlendirilmesi, “manevi danışmanlık” uygulamasına son verilmesi ve öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik psikolojik destek çalışmalarının başlatılması da talepler arasında yer aldı.

Liseli Genç Umut ayrıca mesleki eğitimin yeniden düzenlenmesini, çocuk işçilerin iş cinayetlerinde yaşamını yitirmesinin önüne geçilmesini ve MESEM’lerin kapatılmasını istedi.

Tarikatlar, cemaatler ve vakıflarla yapılan protokollerin iptal edilmesi; okul pansiyonlarında güvenlik önlemlerinin artırılması; okul içinde ve çevresinde uyuşturucu satışının önlenmesi de açıklanan talepler arasında.

Açıklamada tüm okulların fiziki yapılarının acil durumlar açısından incelenmesi, eksikliklerin giderilmesi, acil çıkış planı, revir ve yangın merdiveni gibi önlemlerin alınması istendi.

Liseli Genç Umut, bütün bu önlemlerin devlet bütçesinden karşılanması ve velilerden ek ücret talep edilmemesi gerektiğini de vurguladı.

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İmzalar 15 Nisan’da Bakanlığa taşınacak

Liseli Genç Umut, kampanyayı “okuluna giderken ‘acaba başıma bir şey gelir mi’ diyen bütün sıra arkadaşları” ve son bir yılda iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini belirttiği 96 çocuk işçi adına yürüttüğünü açıkladı.

Kampanya boyunca okullarda, sokaklarda ve mahallelerde imza toplanacak. Toplanan imzaların, Kahramanmaraş’ta yaşanan silahlı okul saldırısının birinci yıldönümü olan 15 Nisan’da Milli Eğitim Bakanlığı’na götürülmesi planlanıyor.

Liseli Genç Umut açıklamasını, “Kurtuluşumuz için, eşit ve özgür bir eğitim için, yaşamlarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bütün sıra arkadaşlarımızı kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz. Okullar bizimdir, bizimle özgürleşecek” sözleriyle tamamladı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
liseli genç umut milli eğitim bakanı MESEM okul
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