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Yayın Tarihi: 9 Mayıs 2024 12:35
 ~ Son Güncelleme: 9 Mayıs 2024 12:40
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Lise öğrencisine ‘Diktatör Erdoğan’ sözü nedeniyle ceza

Yusuf S.’ye 1 yıl hapis cezası veren mahkeme, cezada indirime giderek hapis cezasını 7 ay 23 güne düşürdü.

Norşin Öncel
Norşin Öncel

Norşin Öncel
Görseli Büyüt
Lise öğrencisine ‘Diktatör Erdoğan’ sözü nedeniyle ceza
Fotoğraf: AA

Diyarbakır’da bir lise öğrencisine “Diktatör Erdoğan” ifadesinden dolayı “Cumhurbaşkanına alenen hakaretten” 7 ay 23 gün hapis cezası verildi.

Yargıtay Genel Kurulu’nun 2018/62 esas sayılı dosyada "Bir Cumhurbaşkanı, ülkesinin gençliği tarafından hırsız, katil, diktatör olarak anılıyorsa o Cumhurbaşkanı artık Cumhurun başkanı değildir” şeklindeki sözlerin cumhurbaşkanına hakaret suçu teşkil etmediği yönündeki emsal kararına rağmen 17 yaşındayken Erdoğan’a “diktatör” diyen lise öğrencisi Yusuf S., hapisle cezalandırıldı.

Daha önce gazeteciler Orhan Şahin ve Başak Günsever, Büro Emekçileri Sendikası Çorum Şube Başkanı Ertuğrul Alper, CHP’li Canan Kaftancıoğlu Erdoğan’a “diktatör” demekten beraat etmişti.

İlk celsede karar çıktı

Yusuf S., 8 Aralık 2022’de sosyal medya hesabından "Diktatör Erdoğan ve yandaşlarını gönderdikten sonra bu ülkeye en yakışacak Selahattin Demirtaş'ı başa getireceğiz. Uyuşturucu baronu Süleyman Soylu’yu da gönderdikten sonra hiçbir sorun kalmaz" şeklinde paylaşımıyla “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 22 Ocak’ta 2024’te hazırladığı iddianameyi kabul eden Diyarbakır 2’nci Çocuk Mahkemesi, yargılama yaparak ilk celsede karar verdi.

Davanın ilk duruşmasında avukatı Yakup Demir’le katılan Yusuf S. suçlamayı kabul etmedi. Yusuf S., “Soruşturma aşamasında vermiş  olduğum ifademi aynen tekrar ederim, ben Twitter isimli sosyal medya platformunu kullanmıyorum, hesabım yoktur” dedi.

"Herhangi bir şahıs da fotoğraflarını paylaşabilir"

Avukat Yakup Demir, “Suçlamanın dayanağı olarak gösterilen deliller kolluk tarafından sanal devriye ile herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın hukuka aykırı olarak ele geçirilmiştir. Müvekkilin savunmasında da belirttiği gibi Twitter hesabı bulunmamaktadır. Her ne kadar kollukça bu Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflarda müvekkilin fotoğrafı olması nedeniyle paylaşımları müvekkilin yaptığı tespiti yapılmış ise de herhangi bir şahıs da müvekkil adına hesap açıp müvekkilin fotoğraflarını paylaşabilir” dedi.

“Diktatör” ifadesinin hakaret suçunun unsurlarını oluşturmadığını, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu dile getiren Demir, müvekkilinin beraatını istedi.

Yusuf S.’ye 1 yıl hapis cezası veren mahkeme, cezada indirime giderek hapis cezasını 7 ay 23 güne düşürdü. (NÖ/AÖ)

ifade özgülüğü çocuk hakları
Norşin Öncel
Norşin Öncel
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Diyarbakır Tigris Haber gazetesi haber editörü. Gazeteciliğe 2018’de başladı. Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Eğitimine yüksek lisans programı Kadın Çalışmaları Anabilim dalında...

Diyarbakır Tigris Haber gazetesi haber editörü. Gazeteciliğe 2018’de başladı. Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Eğitimine yüksek lisans programı Kadın Çalışmaları Anabilim dalında devam etti. 2020’de Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından düzenlenen “Yılın Başarılı Gazetecileri” yarışmasında yazılı haber dalında birincilik ödülü aldı. Kadın ve kadın emeği üzerine yazı-haber yazdı, yazıyor. Atölye BİA 6-10 Haziran 2022 "Uygulamalı Haber Atölyesi" katılımcısı. 

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