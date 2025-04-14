Lise öğrencileri öğretmenleri için eylemde
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'proje okullarda' görev yapan öğretmenlerin görev yerlerini değiştirme kararı üzerine öğrenciler "Öğretmenine sahip çık" kampanyası başlattı. İstanbul ve Ankara'da öğrencilerin eylemine mezunlar ve aileler de destek verdi.
Proje okulu atamalarına tepki: “Değerlendirmeler ne şeffaf ne objektif”
İstanbul'da Vefa Lisesi öğrenileri görev yeri değiştirilen öğretmenlerine sahip çıkmak için boykot ve okul bahçesinde oturma eylemi yaptı.
Vefa Lisesi öğrencilerinin eylemine mezunlar ve aileler de destek verdi. Destek için okula gelenler arasında TİP'li milletvekili Sera Kadıgil de vardı.
Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenlerinin görev yerinin değiştirilmesini protesto etmek için okul bahçesinde oturma eylemi yaptı. Bu kez öğrenciler, öğretmenlerinin yerine yoklama yaptı ve onların yerine yanıt verdi.
İstanbul Maçka Meslek Lisesi öğrencileri "Hak, hukuk, adalet" sloganıyla okul bahçelerinde oturma eylemlerini başlattı.
Ankara'da Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi öğrencileri de öğretmenleri için oturma eylemi yaptı.
Ankara'da öğrencilerin, öğretmenlerine destek olmak için eylem yaptığı bir diğer okul ise Betül Can Anadolu Lisesi oldu.
Ankara Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi öğrencileri de öğretmenleri için oturma eylemi yaptı.
Nişantaşı Anadolu Lisesi öğrencileri de öğretmenlerine destek olmak için bugün derse girmedi. Bahçede yapılan eylemde 'Her yer lise her yer direniş' sloganı atıldı.