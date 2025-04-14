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HABER
Yayın Tarihi: 14 Nisan 2025 11:21
 ~ Son Güncelleme: 14 Nisan 2025 13:53
1 dk Okuma

Lise öğrencileri öğretmenleri için eylemde

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke çapında birçok öğretmenin görev yerini değiştirmesine öğrenciler de tepki gösterdi. Öğrenciler derslere girmedi, oturma eylemi yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Lise öğrencileri öğretmenleri için eylemde
*Vefa Lisesi öğrencileri, öğretmenleri için eylemde, 14 Nisan 2025. (Fotoğraf: Ali Dinç/bianet)

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'proje okullarda' görev yapan öğretmenlerin görev yerlerini değiştirme kararı üzerine öğrenciler "Öğretmenine sahip çık" kampanyası başlattı. İstanbul ve Ankara'da öğrencilerin eylemine mezunlar ve aileler de destek verdi. 

Proje okulu atamalarına tepki: “Değerlendirmeler ne şeffaf ne objektif”
Proje okulu atamalarına tepki: “Değerlendirmeler ne şeffaf ne objektif”
11 Nisan 2025
Görseli Büyüt

İstanbul'da Vefa Lisesi öğrenileri görev yeri değiştirilen öğretmenlerine sahip çıkmak için boykot ve okul bahçesinde oturma eylemi yaptı.

Görseli Büyüt

Vefa Lisesi öğrencilerinin eylemine mezunlar ve aileler de destek verdi. Destek için okula gelenler arasında TİP'li milletvekili Sera Kadıgil de vardı.

Görseli Büyüt

Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenlerinin görev yerinin değiştirilmesini protesto etmek için okul bahçesinde oturma eylemi yaptı. Bu kez öğrenciler, öğretmenlerinin yerine yoklama yaptı ve onların yerine yanıt verdi.

Görseli Büyüt

İstanbul Maçka Meslek Lisesi öğrencileri "Hak, hukuk, adalet" sloganıyla okul bahçelerinde oturma eylemlerini başlattı. 

Görseli Büyüt

Ankara'da Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi öğrencileri de öğretmenleri için oturma eylemi yaptı.

Görseli Büyüt

Ankara'da öğrencilerin, öğretmenlerine destek olmak için eylem yaptığı bir diğer okul ise Betül Can Anadolu Lisesi oldu.

Görseli Büyüt

Ankara Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi öğrencileri de öğretmenleri için oturma eylemi yaptı.

Görseli Büyüt

Nişantaşı Anadolu Lisesi öğrencileri de öğretmenlerine destek olmak için bugün derse girmedi. Bahçede yapılan eylemde 'Her yer lise her yer direniş' sloganı atıldı.

Haber Yeri
İstanbul
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/haber/sehremini-anadolu-lisesi-ogrencileri-ogretmenime-dokunma-306438
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ilgili haberler
Şehremini Anadolu Lisesi öğrencileri: Öğretmenime dokunma
14 Nisan 2025
/haber/sehremini-anadolu-lisesi-ogrencileri-ogretmenime-dokunma-306438
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