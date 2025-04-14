Lise öğrencileri öğretmenleri için eylemde

📍Ankara - Gazi Anadolu Lisesi Öğrenciler öğretmenlerinin sürgün edilmesini protesto etmek için okul bahçesinde oturma eylemi yaptı Öğretmenlerinin isimlerini sayan liseliler "Burada" dedi pic.twitter.com/FPSI7Dcm62

Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenlerinin görev yerinin değiştirilmesini protesto etmek için okul bahçesinde oturma eylemi yaptı. Bu kez öğrenciler, öğretmenlerinin yerine yoklama yaptı ve onların yerine yanıt verdi.