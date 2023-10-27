Linktree’nin erişim engeli kalktı

Sosyal medya hesaplarının tek bir linkte toplanmasını sağlayan Linktree üzerindeki erişim engeli kalktı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün ‘yasa dışı bahis sitelerini engellemek için’ engellediği Linktree bugün itibariyle yeniden Türkiye’den kullanılabilir hale geldi.

Linktree , kullanıcılarına bir bilgilendirme maili atarak “Türkiye'de Linktree'ye erişimin yeniden sağlandığını size bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu, artık Linktree'yi sorunsuz bir şekilde ziyaret edebileceğiniz, düzenleyebileceğiniz ve göz atabileceğiniz anlamına gelir. Biz bu sorunu çözmeye çalışırken gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz” dedi.

Linktree 13 Ekim'den bu yana yasaklıydı.

(HA)