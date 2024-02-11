Limter-İş ve Enerji-Sen’den DİSK yönetimine eleştiriler

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) 17. Olağan Genel Kurulu ikinci gününde (10 Şubat) İstanbul Green Park Kongre Merkezi'nde delegelerin konuşmalarıyla devam etti.

Konuşmalarda, mevcut DİSK yönetimine yönelik eleştiriler yapıldı.

DİSK’e bağlı Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiyecilik ve Antrepoculuk İşçileri Sendikası (Limter-İş) Genel Başkanı Kanber Saygılı, yürüttükleri işçi direnişlerine DİSK’in sosyal medya hesaplarında yer verilmediğini söyledi.

Saygılı, “Bir mücadele yürütüyoruz, direniş yapıyoruz ona yer verilmiyor, herkesin attığı bir adımı bile paylaşıyor, tweet atıyor ama bizim direnişlerimiz paylaşılmıyor. Böyle olmaz. DİSK bunlarla uğraşmaz. DİSK büyüktür. DİSK’in büyüklüğü sendikalarıyla uğraşmaktan gelmez” ifadelerini kullandı.

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“Bizim de düşüncelerimiz alınsın”

DİSK’te yeni yönetim oluşturulurken sendikalara danışılmadığını ve yönetimin ‘yukarıdan’ belirlendiği eleştirilerini yönelten Saygılı, şunları kaydetti:

“Biz şunu demiyoruz, toplu sözleşme yapan sendikalarımızı bir tarafa atalım demiyoruz. Biz de sizin kadar emek veriyoruz arkadaşlar. Bunu, emekleri yarıştırmak bakımından söylemiyoruz. Talebimiz şu: Bize de danışılsın. Bizim de düşüncelerimiz alınsın.”

Kanber Saygılı’nın bu sözlerinin ardından salondaki bazı delegeler kürsüye yürüdü. Divan başkanı ise Saygılı'ya “Sana bir dakika verdik, sataşıp kavga etmen için değil, tamam işin bitti” dedi.

Biz DİSK'in devrimci damarıyız, DİSK'in devrimci tarihine sahip çıkmaktır ve bizi biz yapan bu yolda yürümektir. Devrimci ve sosyalistlerdir yoldaşımız ve yüzümüzü onlara dönmeliyiz.@devyapi_is @enerjisen @diskinsesi pic.twitter.com/7zK7jhKet2 — DİSK / LİMTER-İŞ SENDİKASI (@Limter_is) February 10, 2024

“Soylu’yu konuşturmayan DİSK’ten Akşener’i ziyaret eden DİSK’e”

DİSK’e bağlı Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası (Enerji-Sen) Genel Başkanı Süleyman Keskin, direnişteki işçileri selamlayarak sözlerine başladı.

DİSK/Enerji-Sen olarak işkolundaki işçilerin yüzde 1'inden fazlasını üye yaparak ülke barajını geçtiklerini ve toplu sözleşme yapma hakkı elde ettiklerini hatırlatan Keskin, DİSK yönetiminden sadece “Tebrikler” yazılı bir WhatsApp mesajı aldıklarını söyledi.

Keskin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sekiz yıl önceydi. Hepimiz iyi hatırlayacaktır. O dönemin Çalışma Bakanı Süleyman Soylu bu salona geldiğinde kıdem tazminatına sahip çıkan, onu burada konuşturmayan ve bir şekilde onu salondan göndermesini bilen DİSK’ten, Meral Akşener’i ziyaret eden, TÜSİAD’la görüşmeler yapan bir DİSK’e kadar geldik.”

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“Görmezden gelindik”

FEDAŞ’ta 73 gün boyunca direniş yürüttüklerini, sendika yöneticileri hakkında birçok dava açıldığını belirten Keskin, “Bütün memleket FEDAŞ direnişini konuştu, biz konfederasyonumuz içerisinde bu direnişimizi konuşamadık. Görmezden gelindik. Tecride uğradık. Attığımız tweetler yok sayıldı, görülmedik” dedi.

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Keskin’in konuşması, DİSK/Enerji-Sen’in X hesabında, “İşçiler insanca yaşam için mücadeleye devam ettikçe, ister konfederasyonumuzun içinde olsun, ister dışında olsun yanlarında olacağız. TÜSİAD'larla, Akşener'lerle değil işçilerle yan yana olmalıyız. Bizim bildiğimiz DİSK budur, ilkelerini kavgada yaşatacağız” notuyla paylaşıldı.

İşçiler insanca yaşam için mücadeleye devam ettikçe, ister konfederasyonumuzun içinde olsun, ister dışında olsun yanlarında olacağız. TÜSİAD'larla, Akşener'lerle değil işçilerle yan yana olmalıyız. Bizim bildiğimiz DİSK budur, ilkelerini kavgada yaşatacağız. pic.twitter.com/qMRwa9p0NV — DİSK/Enerji-Sen (@enerjisen) February 10, 2024

(VC)