ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 11 Şubat 2024 12:35
 ~ Son Güncelleme: 11 Şubat 2024 13:15
3 dk Okuma

DİSK'İN 17. OLAĞAN GENEL KURULU

Limter-İş ve Enerji-Sen’den DİSK yönetimine eleştiriler

DİSK/Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı “DİSK’in büyüklüğü sendikalarıyla uğraşmaktan gelmez” derken, DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin de “TÜSİAD'larla, Akşener'lerle değil işçilerle yan yana olmalıyız” diye konuştu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Limter-İş ve Enerji-Sen’den DİSK yönetimine eleştiriler
Fotoğraf: DİSK/X

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) 17. Olağan Genel Kurulu ikinci gününde (10 Şubat) İstanbul Green Park Kongre Merkezi'nde delegelerin konuşmalarıyla devam etti.

Konuşmalarda, mevcut DİSK yönetimine yönelik eleştiriler yapıldı.

DİSK’e bağlı Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiyecilik ve Antrepoculuk İşçileri Sendikası (Limter-İş) Genel Başkanı Kanber Saygılı, yürüttükleri işçi direnişlerine DİSK’in sosyal medya hesaplarında yer verilmediğini söyledi.

Saygılı, “Bir mücadele yürütüyoruz, direniş yapıyoruz ona yer verilmiyor, herkesin attığı bir adımı bile paylaşıyor, tweet atıyor ama bizim direnişlerimiz paylaşılmıyor. Böyle olmaz. DİSK bunlarla uğraşmaz. DİSK büyüktür. DİSK’in büyüklüğü sendikalarıyla uğraşmaktan gelmez” ifadelerini kullandı.

DİSK'in 17. Olağan Genel Kurulu: Emeğin mücadelesi hayatın ta kendisidir
DİSK'in 17. Olağan Genel Kurulu: Emeğin mücadelesi hayatın ta kendisidir
9 Şubat 2024

“Bizim de düşüncelerimiz alınsın”

DİSK’te yeni yönetim oluşturulurken sendikalara danışılmadığını ve yönetimin ‘yukarıdan’ belirlendiği eleştirilerini yönelten Saygılı, şunları kaydetti:

“Biz şunu demiyoruz, toplu sözleşme yapan sendikalarımızı bir tarafa atalım demiyoruz. Biz de sizin kadar emek veriyoruz arkadaşlar. Bunu, emekleri yarıştırmak bakımından söylemiyoruz. Talebimiz şu: Bize de danışılsın. Bizim de düşüncelerimiz alınsın.”

Kanber Saygılı’nın bu sözlerinin ardından salondaki bazı delegeler kürsüye yürüdü. Divan başkanı ise Saygılı'ya “Sana bir dakika verdik, sataşıp kavga etmen için değil, tamam işin bitti” dedi.

“Soylu’yu konuşturmayan DİSK’ten Akşener’i ziyaret eden DİSK’e”

DİSK’e bağlı Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası (Enerji-Sen) Genel Başkanı Süleyman Keskin, direnişteki işçileri selamlayarak sözlerine başladı.

DİSK/Enerji-Sen olarak işkolundaki işçilerin yüzde 1'inden fazlasını üye yaparak ülke barajını geçtiklerini ve toplu sözleşme yapma hakkı elde ettiklerini hatırlatan Keskin, DİSK yönetiminden sadece “Tebrikler” yazılı bir WhatsApp mesajı aldıklarını söyledi.

Keskin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sekiz yıl önceydi. Hepimiz iyi hatırlayacaktır. O dönemin Çalışma Bakanı Süleyman Soylu bu salona geldiğinde kıdem tazminatına sahip çıkan, onu burada konuşturmayan ve bir şekilde onu salondan göndermesini bilen DİSK’ten, Meral Akşener’i ziyaret eden, TÜSİAD’la görüşmeler yapan bir DİSK’e kadar geldik.”

DİSK-Meral Akşener buluşmasına Nilgün Türkler’den tepki
DİSK-Meral Akşener buluşmasına Nilgün Türkler’den tepki
30 Ağustos 2023

“Görmezden gelindik”

FEDAŞ’ta 73 gün boyunca direniş yürüttüklerini, sendika yöneticileri hakkında birçok dava açıldığını belirten Keskin, “Bütün memleket FEDAŞ direnişini konuştu, biz konfederasyonumuz içerisinde bu direnişimizi konuşamadık. Görmezden gelindik. Tecride uğradık. Attığımız tweetler yok sayıldı, görülmedik” dedi.

FEDAŞ işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı
FEDAŞ işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı
20 Ekim 2023

Keskin’in konuşması, DİSK/Enerji-Sen’in X hesabında, “İşçiler insanca yaşam için mücadeleye devam ettikçe, ister konfederasyonumuzun içinde olsun, ister dışında olsun yanlarında olacağız. TÜSİAD'larla, Akşener'lerle değil işçilerle yan yana olmalıyız. Bizim bildiğimiz DİSK budur, ilkelerini kavgada yaşatacağız” notuyla paylaşıldı.

(VC)

DİSK disk/enerji-sen disk/limter-iş
ilgili haberler
DİSK Genel Kurulu’nda kadınlar nerede?
8 Şubat 2024
/haber/disk-genel-kurulunda-kadinlar-nerede-291614
ilgili haberler
DİSK Genel Kurulu’nda kadınlar nerede?
8 Şubat 2024
/haber/disk-genel-kurulunda-kadinlar-nerede-291614
Sayfa Başına Git