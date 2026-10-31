Limon üreticide 3,90 lira, markette 42,87 lira

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), ekim ayına ilişkin üretici ve market fiyatları ile tarımsal girdi maliyetlerindeki değişimi açıkladı.

TZOB verilerine göre üretici ile market arasındaki en yüksek fiyat farkı yüzde 999,2 ile limonda görüldü.

Üreticide kilogramı 3 lira 90 kuruş olan limonun market fiyatı 42 lira 87 kuruş olarak hesaplandı. Buna göre limon markette üretici fiyatının yaklaşık 11 katına satıldı.

Limondan sonra en yüksek fiyat farkı yüzde 333,6 ile kuru incirde görüldü. Kuru inciri yüzde 282,7 ile havuç, yüzde 233,2 ile elma ve yüzde 232,8 ile fındık izledi.

Üreticide 135 lira olan kuru incirin market fiyatı 585,41 lira, 12,50 lira olan havucun market fiyatı 47,84 lira oldu.

Üreticide 21,66 lira olan elma markette 72,17 liraya, 350 lira olan iç fındık ise 1.164,77 liraya satıldı.

Domates hem üreticide hem markette en fazla zamlanan ürün

Ekim ayında markette takip edilen 36 ürünün 25’inde fiyat artışı, 11’inde ise düşüş görüldü.

Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 62,9 ile domates oldu. Domatesi yüzde 35,2 ile sivri biber, yüzde 34,1 ile mısırözü yağı, yüzde 32 ile salatalık ve yüzde 27,9 ile yeşil soğan izledi.

Markette fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 16,5 ile limon oldu.

Üreticide takip edilen 28 ürünün 15’inin fiyatı arttı, dokuzunun fiyatı düştü. Dört üründe fiyat değişmedi.

Üretici fiyatlarında en yüksek artış yüzde 76,1 ile domateste görüldü. En yüksek düşüş ise yüzde 44,3 ile limonda kaydedildi.

TZOB, domates, salatalık, yeşil soğan, sivri biber ve kabaktaki fiyat artışlarını tarla üretiminin sona ermesi ve sera üretimine geçiş süreciyle ilişkilendirdi.

Mazot bir yılda yüzde 73,4 arttı

TZOB’un Ziraat Odaları aracılığıyla topladığı verilere göre tarımsal girdi fiyatlarındaki artış da sürdü.

Ekim ayında bir önceki aya göre ÜRE gübresinin fiyatı yüzde 3, DAP gübresinin yüzde 2,5, 20.20.0 kompoze gübrenin yüzde 2 arttı.

Süt yemindeki aylık artış yüzde 6,6, besi yemindeki artış yüzde 6,5 olarak gerçekleşti.

Mazotun litre fiyatı Ekim 2025’te 56,46 lirayken Ekim 2026’da 97,90 liraya çıktı. Böylece yıllık artış yüzde 73,4 oldu.

Aynı dönemde elektrik fiyatı yüzde 25,1, tarım ilaçlarından deltametrinin fiyatı ise yüzde 27,7 arttı.

Fiyatlar altı ilden derlendi

TZOB, hal, pazar ve market fiyatlarının Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya ve Bursa’dan derlenen ortalama fiyatlar olduğunu belirtti.

Üretici fiyatları ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derleniyor.

Dolayısıyla yüzde 999,2’lik oran, limon fiyatının bir ayda yüzde 999 arttığını değil, 28 Ekim itibarıyla ortalama market fiyatının üretici fiyatından yüzde 999,2 daha yüksek olduğunu ifade ediyor.

(NÖ)