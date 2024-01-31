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Yayın Tarihi: 31 Ocak 2024 09:52
 ~ Son Güncelleme: 31 Ocak 2024 09:52
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Limon suyu izlenimi veren ürünlerin satışına ilişkin yasak Resmî Gazete'de

Aralarında limon aromalı sosun da bulunduğu bazı ürünler 31 Aralık 2024'ten sonra piyasada bulunamayacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Limon suyu izlenimi veren ürünlerin satışına ilişkin yasak Resmî Gazete'de
Fotoğraf: Canva

Limon suyu izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünler 31 Aralık 2024'ten sonra yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türk Gıda Kodeksi kapsamındaki bir gıda ürününe yatay veya dikey gıda kodeksinin izin vermediği bir bileşenin ilave edilip edilmediğinin tespitinde, ilgili kodeks hükümlerine ilâve olarak, uluslararası veya ulusal çalışmalar neticesinde belirlenen ve Bakanlık resmî internet sitesinde duyurulacak analiz metotları ve karar limitleri kullanılacak. (TY)

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