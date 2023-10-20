'Limon suyu' davasında savcı ceza istedi, mahkeme beraat verdi

Tutuklu siyasetçiler Ayla Akat Ata, Meryem Adıbelli, Dilek Yağlı, Pervin Oduncu ve Ayşe Yağcı hakkında koğuşlarında bulunan limon suyu gerekçe gösterilerek, "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak" iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması Ankara Batı 11’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Sincan Kapalı Cezaevi’nde tutulan kadınlar ile avukatları duruşmada hazır bulundu.

Siyasetçiler, koğuşlarında su kaynattıkları semaverde oluşan kireci sökmek amacıyla kantinden kireç sökücü istediklerini ancak idarenin bu taleplerini yerine getirmediğini söyledi.

Bunun üzerine “limon suyu” üretmek için kantinden limon satın aldıklarını ve parçacıklarını suya kattıklarını belirtti.

"Kireci sökmek için limon suyu kullandık"

MA’nın haberine göre; tutuklu siyasetçiler, daha sonra söz konusu suyu semavere koyup kaynattıklarını, bu şekilde kireci söktüklerini, kalan suyu pencere kenarına koyduklarını, gardiyanların bu suya el koyduktan sonra geri getirdiğini ve daha sonra bu suya tekrardan el konulduğu aktardılar.

Kadınlar, limonun suda fermantasyon geçirdiği ve bu nedenle alkol oluştu iddiasıyla yargılandıklarını ifade etti.

Savcı, aynı iddiadan siyasetçilerin cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme, tüm siyasetçiler hakkında beraat kararı verdi.

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Ne olmuştu? Tutuklu kadın siyasetçilerin koğuşuna 22 Şubat’ta gardiyanlar tarafından baskın düzenlendi. Baskında içerisinde limon parçalarının bulunduğu içi su dolu kavanoza el konuldu. Cezaevi idaresi tarafından disiplin soruşturması başlatıldı. Cezaevi Disiplin Kurulu'nun açtığı soruşturma kapsamında Pervin Oduncu ve Ayşe Yağcı'ya 4 Ağustos'ta “Ateşli silah, mermi, patlayıcı madde, kesici, delici, yaralayıcı, belirleyici, alet, yakıcı, aşındırıcı, boğucu, bayıltıcı, kör edici gaz ve ecza, her türlü zehir ve uyuşturucu ilaç ve madde, cep telefonu, telsiz ve sair elektronik haberleşme aracını kuruma sokmak, bulundurmak, kullanmak” iddiasıyla 11 gün hücre cezası verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı ve iddianame hazırlandı. İddianamede söz konusu kavanoza dair 2 Temmuz’da “uzmanlık raporu” alındığı ve kavanozda yer alan sıvının “etil alkol” olduğu ileri sürüldü. Ancak raporun nereden alındığına dair bir bilgiye yer verilmedi. Ayla Akat Ata, Meryem Adıbelli, Dilek Yağlı, Pervin Oduncu ve Ayşe Yağcı’nın cezalandırılması talep edilen iddianamede, 27 Temmuz’da Ankara Batı 11’İnci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

(RT)