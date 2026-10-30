Liman işçileri beş kıtada savaşa karşı eylemde

30 Ekim Uluslararası Eylem Günü kapsamında dünyanın farklı bölgelerindeki liman ve denizcilik çalışanları grev, iş bırakma ve gösteriler düzenleyerek sivil limanların silah, mühimmat, askeri teçhizat ve asker taşımak için kullanılmasına karşı çıktı. İtalya Taban Sendikaları Birliği'nin listesine göre 22 ülke ve bölgeden 25'ten fazla sendika ve beş kıtadaki 113 liman eyleme katıldı ya da destek verdi. İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda LİMTER-İŞ'in çağrısıyla toplanan işçiler "Soykırıma liman yok" pankartı taşıdı. İtalya'da Cenova, Livorno ve Trieste'de liman girişlerinde eylem yapıldı. Fransa'da yaklaşık 14 bin liman çalışanını kapsayan 24 saatlik grev uygulandı. Yunanistan'da üç denizcilik sendikasının grevi yedi limandaki feribot seferlerini etkiledi. Hindistan'da yaklaşık 5 bin liman ve rıhtım işçisi eylem yaptı, Fas'ta iki saate kadar iş bırakıldı. Meksika, ABD, Brezilya, Uruguay ve Avustralya'daki sendikalar da destek verdi. Eylem, Mayıs 2026'da İstanbul'da yapılan toplantının ardından örgütlendi; çağrı ayrıca ücret, iş güvencesi ve örgütlenme haklarının geliştirilmesini ve otomasyonun işçi haklarını zayıflatmak için kullanılmamasını istiyor.

Dünyanın farklı bölgelerindeki liman ve denizcilik çalışanları, 30 Ekim Uluslararası Eylem Günü kapsamında grev, iş bırakma ve eylemler düzenledi. İşçiler, sivil limanların silah, mühimmat, askeri teçhizat ve asker taşımak için kullanılmasına karşı çıktı.

İtalya Taban Sendikaları Birliği (USB), 28 Ekim’de güncellediği listede 22 ülke ve bölgeden 25’ten fazla sendikayı ve beş kıtadaki 113 limanı eyleme katılan ya da destek verenler arasında gösterdi.

Türkiye’de DİSK’e bağlı Gemi Yapım ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk İşçileri Sendikası’nın (LİMTER-İŞ) çağrısıyla emek ve demokrasi güçleri İstanbul’daki Haydarpaşa Limanı’nda bir araya geldi.

İtalya’da liman işçileri Cenova, Livorno ve Trieste’de liman girişlerinde eylemler düzenledi. Fransa’da Genel Emek Konfederasyonu Limanlar ve Rıhtımlar Federasyonu’nun (CGT Ports et Docks) çağrısıyla liman işçileri 24 saatlik greve çıktı. Yunanistan’da ise üç denizcilik sendikasının 24 saatlik grevi altı liman ile Rio-Antirio hattındaki feribot seferlerini etkiledi.

Eylemler Avrupa ve Akdeniz’le sınırlı kalmadı. Hindistan Su Taşımacılığı İşçileri Federasyonu (WTWFI) da uluslararası çağrıya katıldı. Fas’ta sendikalar iki saate kadar iş bırakma duyururken Meksika, ABD, Brezilya, Uruguay ve Avustralya’dan sendikalar farklı biçimlerde katılım veya destek açıkladı.

Liman işçileri savaşlara karşı iş bırakıyor

Haydarpaşa’da eylem: “Soykırıma liman yok”

İstanbul’da DİSK’e bağlı LİMTER-İŞ’in çağrısıyla Haydarpaşa Limanı’nda bir araya gelen işçiler, “Soykırıma liman yok! Emperyalist savaşlara silah taşımayacağız!” yazılı pankart taşıdı.

Eyleme emek ve demokrasi güçleri de destek verdi. Eylemciler, limanların askeri sevkiyatlarda kullanılmasına karşı çıktı.

LİMTER-İŞ Genel Sekreteri Beycan Taşkıran, limanların savaş malzemelerinin taşındığı alanlara dönüşmesine karşı çıktıklarını söyledi. Taşkıran, Haydarpaşa’daki eylemi Filistin, Lübnan, Yemen ve Küba halklarıyla dayanışmanın bir parçası olarak tanımladı.

LİMTER-İŞ Genel Başkanı İleri Devrim Yurtsever de basın açıklamasında liman işçilerinin taşımacılık zincirindeki konumuna dikkat çekti ve işçileri askeri sevkiyatları durdurmaya çağırdı.

Bu grev işçi sınıfının taraf olma grevidir. Dünya halklarını katledenlere karşı işçi sınıfının yaşamı, geleceği kurma grevidir. Bir yandan işçileri işsizliğe, yoksulluğa ve açlığa mahkûm eden, diğer yandansa silahlanmaya trilyon dolarlar ayıran burjuva faşist iktidarlara karşı enternasyonalist direniştir.

Sendika, Türkiye’nin İsrail’le ticari, askeri ve diplomatik ilişkilerini kesmesini, silahlanmaya ayrılan kaynakların ücretler ve kamusal hizmetler için kullanılmasını, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, toplu sözleşme hakkının güvence altına alınmasını ve güvenceli çalışma koşullarının sağlanmasını istedi.

30 Ekim Uluslararası Eylem Günü'nde, savaşa ve soykırıma dur demek için bir araya geldik. Destek veren sendika, parti ve kurumlara teşekkürler. #30Ekim #UluslararasıEylemGünü #Siyonizm #Filistin #Soykırım https://t.co/XQYkJchWx1 — DİSK / LİMTER-İŞ SENDİKASI (@Limter_is) October 30, 2026

Uluslararası çağrının kurucu örgütlerinden Liman-İş de Türkiye’den Mersin Uluslararası Limanı, Gemport ve Haydarpaşa Limanı’nı katılım listesine aldı. Sendika, 30 Ekim için Mersin, Gemlik ve İstanbul’da açıklamalar duyurdu.

Cenova’da işçiler liman girişini kapattı

İtalya’nın Cenova kentinde liman işçileri sabah saatlerinde Albertazzi girişini büyük araç lastikleriyle kapattı; eylemciler alanda meşaleler yaktı. Özerk Liman İşçileri Kolektifi (CALP) ile USB Mare e Porti’nin çağrısına öğrenciler ve farklı işkollarından çalışanlar da katıldı.

Copertoni in fiamme, davanti al varco Albertazzi di Genova, nella giornata di sciopero nazionale dell'Usb. Bloccata l'entrata del porto. https://t.co/TAuX4vWfuG — Local Team (@localteamit) October 30, 2026

CALP Sözcüsü José Nivoi, işçilerin yürüyüşle limana gireceğini ve liman faaliyetlerini durdurmayı hedeflediğini söyledi. Nivoi, eylemin gerekçeleri arasında savaş politikalarının yanı sıra hayat pahalılığını, ücretleri ve çalışma koşullarını da saydı.

Livorno’da USB Mare e Porti ile Özerk Liman İşçileri Grubu (GAP) üyeleri sabah 06.00’dan itibaren Ponte Genova, Terminal Darsena Toscana ve Zara girişlerinde nöbet tuttu. İşçiler daha sonra kent merkezindeki yürüyüşe katıldı. Terminal Darsena Toscana da grev nedeniyle gün boyunca faaliyetlerin düzenli biçimde yürütülemeyeceğini duyurdu.

Trieste’de sabah limanın 4 numaralı girişinde başlayan eylem daha sonra kent merkezine yürüyüşle devam etti. İtalyan haber ajansı ANSA, yürüyüşün ilerleyen saatlerinde katılımcı sayısının yaklaşık 4 bin 500’e ulaştığını bildirdi.

La mia Livorno #ScioperoGenerale https://t.co/VIIRUEkddL — Gimmoriso' Reloaded 🇵🇸 (@GMorrisone) October 30, 2026

Fransa’da liman işçileri 24 saatlik greve çıktı

CGT’ye bağlı Limanlar ve Rıhtımlar Federasyonu (CGT Ports et Docks), ülke genelinde 24 saatlik grev çağrısı yaptı. Fransız haber ajansı AFP, çağrının 24 limandaki yaklaşık 14 bin liman çalışanını kapsadığını aktardı. Sendika, çalışanları grev süresince yükleme ve boşaltma yapmamaya çağırdı.

Le Havre, Rouen, Dunkirk, Calais, Boulogne, Brest, Nantes-Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux, Marseille-Fos, Sète ve Toulon eylemin kapsadığı limanlar arasında yer aldı.

CGT Ports et Docks, limanların askeri teçhizatın taşınmasında kullanılmasına karşı çıkarken Fransa hükümetinin bütçe politikalarını ve otomasyonun istihdam ile çalışma hakları üzerindeki etkilerini de gündeme taşıdı.

Le Havre’da AFP muhabiri sabah saatlerinde limanın iki girişinde kamyon bulunmadığını aktardı. Limanı yöneten Haropa Port ise grevin kendi faaliyetlerine etkisinin daha sınırlı kaldığını, bir kruvaziyer uğrağının iptal edildiğini ve sekiz geminin geciktiğini bildirdi.

❌Grève des dockers : les ports français à l'arrêt Ils se rangent derrière un mouvement mondial, les dockers disent non à la militarisation de leurs ports En France, cette grève de 24h est appelée par la fédération nationale des ports et docks CGT #ApollineMatin https://t.co/TfJXrV2Fac — RMC (@RMCInfo) October 30, 2026

Yunanistan’da gemiler limanda kaldı

Yunanistan’da Panhelenik Ticaret Donanması Mühendisleri Birliği (PEMEN), Panhelenik Ticaret Donanması Denizcileri Birliği (PENEN) ve Panhelenik Ticaret Donanması Alt Makine Mürettebatı Birliği “Stefenson” 24 saatlik greve çıktı.

Grev, Pire, Rafina, Lavrio, Elefsina, Patra ve İgumeniça limanları ile Rio-Antirio hattındaki feribot seferlerini etkiledi. Yunanistan Limanları Daimi Çalışanları Federasyonu (OMYLE) ise 10.00-13.00 arasında üç saatlik iş bırakma kararı aldı. Pire’de çalışanlar Belediye Tiyatrosu Meydanı’nda toplandı ve limana yürüdü.

Sendikalar, tehlikeli deniz bölgelerinin “savaş bölgesi” olarak tanınmasını, toplu sözleşmelerde yüzde 12 ücret artışı yapılmasını, gemilerde yeterli personel ve sağlık çalışanı bulunmasını, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını ve yedi saatlik iş günü ile 35 saatlik çalışma haftasını talep ediyor.

The port of Patras is under a strike blockade, with the workers sending their own militant message on the International Day of Action against imperialist war and exploitation https://t.co/YbUQZYUIAC — PAME Greece International (@PAME_Greece) October 30, 2026

Hindistan’da yaklaşık 5 bin liman işçisi eylemdeydi

Uluslararası eylemin Asya ayağında Hindistan Su Taşımacılığı İşçileri Federasyonu (WTWFI) da çağrıya katıldı.

Hindistan merkezli bağımsız haber sitesi The Wire, WTWFI’ye dayanarak yaklaşık 5 bin liman işçisinin 30 Ekim’deki uluslararası eyleme katıldığını aktardı.

USB’nin katılım listesinde Hindistan’dan Chennai, Cochin, Gangavaram, Jawaharlal Nehru Limanı (JNPT/Nhava Sheva), Kakinada, Kolkata, Krishnapatnam, Mumbai, Paradip, Tuticorin ve Visakhapatnam olmak üzere 11 liman yer alıyor.

The Wire’a konuşan WTWFI Genel Sekreteri T. Narendra Rao, ülkenin büyük limanlarındaki işçilerin kendi çalışma koşullarına göre gün içinde eylem düzenlediğini söyledi. Rao, Hindistan’daki iş mevzuatı gereği grev için 14 gün önceden bildirim yapılması gerektiğini, bu nedenle 30 Ekim’deki eylemlerin grev değil gösteri niteliğinde olduğunu belirtti.

Rao, eylemle Hindistan hükümetine liman işçilerinin silah ve askeri malzeme içeren yükleri elleçlemeyeceği mesajını verdiklerini söyledi.

Liman ve rıhtım işçileri savaşta değil. Silah ve askeri malzeme içeren yükleri ihraç etmeyeceğiz. Savaşı körükleyecek hiçbir şey yapmayacağız. Dünya barışı istiyoruz. –T. Narendra Rao

Fotoğraf: The Wire

Fas’ta kısa süreli iş bırakma eylemi Fas Demokratik Emek Örgütü, uluslararası eylemin ilk çağrıcılarından biri olarak Kazablanka ve Tanca’daki liman çalışanlarını eyleme çağırdı. Fas’taki sendikalar 24 saatlik grev yerine iki saate kadar iş bırakma kararı aldı. ABD merkezli haber ajansı Associated Press de Fas’taki sendikaların uluslararası eyleme katıldığını bildirdi.

Amerika kıtasında katılım ve destek

Meksika’da Veracruz Liman İşçileri Sendikası uluslararası çağrıya katıldı. ABD’de San Francisco Körfezi’nde örgütlü Uluslararası Liman ve Depo İşçileri Sendikası’nın (ILWU) 10 ve 34 numaralı şubeleri de çağrıya destek verdi.

WFTU Avrupa Ofisi, iki ILWU şubesinin çağrıyı desteklediğini ve Oakland’ın uluslararası eylem kapsamında yer aldığını duyurdu.

Organizatörlerin listesinde Brezilya’dan Espírito Santo ve Itajaí ile Uruguay’dan Montevideo’daki sendikalar da bulunuyor. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Brezilya, Meksika, Uruguay ve ABD’nin batı kıyısındaki sendikaların eyleme katılma taahhüdünde bulunduğunu aktardı.

Bazı limanlarda işçiler 24 saatlik greve çıkarken bazı yerlerde sendikalar birkaç saatlik iş bırakmalar, gösteriler veya dayanışma etkinlikleri düzenledi.

*30 Ekim Uluslararası Eylem Günü’ne katılım açıklayan sendikalar ve limanlar. Organizatörlerin paylaştığı haritada Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve Avustralya’dan 113 liman yer alıyor.

Avustralya’da sendika çağrıya destek verdi

Avustralya Denizcilik Sendikası (MUA), uluslararası eyleme katılan veya dayanışma bildiren örgütler arasında yer aldı.

Melbourne’de Free Palestine Coalition Naarm, 30 Ekim akşamı State Library Victoria önünde uluslararası liman işçileri eylemiyle dayanışma mitingi çağrısı yaptı. Melbourne merkezli 3CR Community Radio da mitingi duyurdu.

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Filistinli işçilerden dayanışma mesajı

Filistin Genel İşçi Sendikaları Federasyonu (PGFTU) Genel Sekreteri Şahir Said de uluslararası eylemi destekledi.

Said, Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu’nun yayımladığı mesajında liman çalışanlarının eylemini Filistinli işçilerle sendikal ve insani dayanışmanın bir parçası olarak değerlendirdi.

Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar hareketi (BDS), Filistinli emek örgütlerinin dünya çapındaki liman, taşımacılık ve ilgili sektör sendikalarına eyleme katılma çağrısı yaptığını duyurdu.

Gazze’de balıkçılar ve sendika temsilcileri de 29 Ekim’de Gazze kentinin batısındaki balıkçı limanında bir dayanışma eylemi düzenledi. Katılımcılar silah sevkiyatlarının durdurulmasını, savaşın sona ermesini ve Gazze’ye yönelik ablukanın kaldırılmasını istedi.

Uluslararası eylem nasıl örgütlendi? 30 Ekim Uluslararası Liman İşçileri Eylem Günü, Akdeniz ve Avrupa’daki liman sendikalarının Mayıs 2026’da İstanbul’da düzenlediği Üçüncü Uluslararası Liman İşçileri Sendikaları Toplantısı’nın ardından şekillendi. İlk ortak çağrıda Fransa Genel Emek Konfederasyonu Limanlar ve Rıhtımlar Federasyonu, Yunanistan’dan Pire Limanı Konteyner İşçileri Sendikası (ENEDEP), Bask Ülkesi’nden Yurtsever İşçi Komiteleri (LAB), Türkiye’den Türkiye Liman, Deniz, Tersane ve Depo İşçileri Sendikası, Fas Demokratik Emek Örgütü ve İtalya Taban Sendikaları Birliği yer aldı. Daha sonra İtalya’dan ORSA Porti de ağa katıldı. Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU), İstanbul’daki toplantıda savaşların yanı sıra ücretlerin, çalışma koşullarının, otomasyon projelerinin ve işçi sağlığı ve iş güvenliğinin de ele alındığını bildirdi. Sendikaların ortak çağrısı iki ana başlıkta toplanıyor: Limanların silah, mühimmat, askeri teçhizat ve asker taşımak için kullanılmaması; liman çalışanlarının ücret, iş güvencesi, çalışma koşulları ve örgütlenme haklarının geliştirilmesi. Çağrı ayrıca teknolojik gelişme, makineleşme, otomasyon ve yapay zekânın işlerin ortadan kaldırılması ya da işçi haklarının zayıflatılması için kullanılmamasını talep ediyor.

Kaynaklar: USB, ITF, MUA, WFTU, AA, AFP, Al Jazeera, ANSA, AP, ETHA, Reuters.

(VC)