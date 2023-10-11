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HAKLAR
Yayın Tarihi: 11 Ekim 2023 13:52
 ~ Son Güncelleme: 11 Ekim 2023 15:11
2 dk Okuma

Limak’tan alacaklarını isteyen işçilere polis saldırısı: 8 gözaltı

DİSK/Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, “Arkadaşlarımız yasal hakları olan ödemeleri alana kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Vecih Cuzdan
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Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/11/limaktan-alacaklarini-isteyen-iscilere-polis-mudahalesi-8-gozalti.jpg
Fotoğraf: DİSK/Dev Yapı-İş

İstanbul Finans Merkezi içinde yapımı süren Merkez Bankası projesinde çalışırken düzensiz ödemeler nedeniyle haklı fesih yaparak işten ayrılan işçiler, ödenmeyen hakları için DİSK/Dev Yapı-İş ve İnşaat-İş öncülüğünde mücadele ediyor.

Projenin ana yüklenicisi olan Limak Holding’in yetkilileriyle görüşmek için bugün şantiyeye giden altı işçi ile iki sendika yöneticisi önce özel güvenliklerin, ardından polisin saldırısına uğradı.

İşçiler ve sendika yöneticileri polis tarafından darp edilerek ve ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Karabulut: İşçiler haklı fesihten doğan haklarını istiyor

bianet’e konuşan DİSK/Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, bugün yaşananları ve işçilerin taleplerini özetledi:

“Limak’ın alt taşeronu Kiazom, 2K ve İBA Sağlık firmaları şantiyede kimi ek işler yapıyor, taşeron firmaların bitiremediği işlere yardımcı oluyorlar. Tamirat mantolama işlerinde çalışan arkadaşlarımızın maaşları sürekli gecikiyordu. Özellikle son 4-5 aydır. İşte 10-15 gün, kim zaman 20 gün gecikerek ödeniyor. Buna karşı arkadaşlarımızın itirazı vardı ve maaş gecikmelerinden kaynaklı haklı fesih yaptılar. Hak ettikleri kıdem tazminatları ve geçmişe dönük bayram ve pazar mesailerinin ödenmesini talep ettiler. Görüşmelerimizde bir noktaya kadar gelindi. Geçen yıl öncesi resmi tatillerini falan karşılayacaklarını ödeneceğini söylediler. Ama kıdem tazminatı ödemiyorlar.

“Size hakkınızı verirsek diğer işçiler de ister”

İşçilerin eyleme geçmesinin ardından Limak yetkilileriyle görüşme yapıldığını belirten Karabulut, “Bize, 'Üç firmayla da ortak karar almak istiyoruz’ dediler. Dün eylemimize ara verdik. Ancak bugün şantiyeye gidip yetkililerle görüşmek isteyen arkadaşlarımıza ‘Kıdem tazminatlarınızı vermeyeceğiz. Haklı fesih yok. Biz bunu verirsek içeride binlerce işçi var, herkes maaş gecikmelerinden haklı fesih yapar’ dediler. Arkadaşlarımız da muhatap bulana ve haklarını alana kadar şantiyeden ayrılmayacaklarını söyledi” ifadelerini kullandı. 

Karabulut, önce özel güvenliklerin ardından polislerin saldırısına uğrayan sendika yöneticileri ve işçilerin Ümraniye Emniyeti’ne götürüldüğünü söyledi.

“Eylemlerimiz devam edecek”

Daha önce de benzer durumlarla karşılaştıklarını belirten Karabulut, “Mevzubahis taşeron firmalar olunca, ana firmalar onlara ödettiriyorlar. Eylem devam etmesin, şantiye içinde bir hak arama mücadelesi görünür olmasın diye yapıyorlar. Ama ana firmaların kendi ödeyecekleri paralar söz konusu olduğunda inanılmaz ketum ve despot bir anlayışla karşılaşıyoruz” dedi.

“Aslında [ödemelerin düzenli olmamasının] haklı fesih gerekçesi olduğunu onlar da biliyor ama diğer işçilere örnek oluşturmak istemedikleri için bu adımları atmaktan kaçınıyorlar” diyen Karabulut, işçiler haklarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.

(VC)

limak holding istanbul finans merkezi Merkez Bankası DİSK/Dev Yapı-İş özgür karabulut inşaat işçileri
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
[email protected] tüm yazıları
Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde (Tarih), lisansüstü eğitimini ise Kocaeli Üniversitesi’nde (Tarih) “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı tez ile tamamladı. 2013’ten beri gazetecilik yapıyor....

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde (Tarih), lisansüstü eğitimini ise Kocaeli Üniversitesi’nde (Tarih) “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı tez ile tamamladı. 2013’ten beri gazetecilik yapıyor. Sendika.Org ve T24’te tam zamanlı, ayrıca taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı. Nisan 2023’ten bu yana bianet yazı işleri müdürü.

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