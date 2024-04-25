Limak'tan alacağını isteyen işçi ve iki sendika yöneticisine polis müdahalesi

DİSK Devrimci Yapı,İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş) ve İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş), İstanbul Finans Merkezi Merkez Bankası şantiyesinde çalışan üyelerinin alacağı için bugün Limak Holding yetkileriyle görüştü.

Görüşmeden sonuç çıkmayınca Finans Merkezi Bankalar Caddesi'nde eyleme başlayan bir işçi ve iki sendika yöneticisine polis müdahale etti.

Sendikalar ortak yaptığı paylaşımda, "Asla vazgeçmeyeğiz! Limak yetkilileriyle yapılan görüşmeden sonuç çıkmaması üzerine Finans Merkezi Bankalar Caddesinde eyleme başlamamız sonucunda sendika yöneticilerimiz ve üyemiz gözaltına alındı" dedi.

ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ.

Limak yetkilileriyle yapılan görüşmeden sonuç çıkmaması üzerine Finans Merkezi Bankalar Caddesinde eyleme başlamamız sonucunda Sendika yöneticilerimiz ve üyemiz gözaltına alındı. pic.twitter.com/fY2EZulbUU — İnşaat-İş Sendikası (@insaatsendika) April 25, 2024

bianet'e konuşan DİSK/Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, gözaltına alınan bir işçi ile iki sendika yöneticisinin sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldığını kaydetti.

Öte yandan sendikalar, yarın İstanbul Finans Merkezi Merkez Bankası şantiyesi önünde basın açıklaması yapacağını açıkladı.

Basına ve Kamuoyuna

İFM Merkez Bankası şantiyesinde çalışan ve hakları gasp edilen üyelerimiz için başlattığımız direnişte gözaltına alındık.

Tüm dostlarımızı yarın yapacağımız basın açıklamamıza davet ediyoruz. pic.twitter.com/sJ3NWL8998 — DİSK / Dev Yapı-İş (@devyapi_is) April 25, 2024

(AD)