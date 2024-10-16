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LGBTİ+
Yayın Tarihi: 16 Ekim 2024 14:43
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2024 14:43
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Lilly Wachowski ‘Manhunt’ romanını televizyona uyarlıyor

İki trans kadının hikâyesine odaklanan yapımla ilgili konuşan yönetmen: “Transların siyasi ve yasal olarak hedef alındığı bir dönemdeyiz ve bu sektörde yaşananlar da bunun bir parçası. Bir şeyler yapmamız gerekiyor.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Lilly Wachowski ‘Manhunt’ romanını televizyona uyarlıyor
Lilly Wachowski, Fotoğraf: IMDB

"The Matrix" ve "Sense8" gibi yapımlarla tanınan yönetmen Lilly Wachowski, queer kurgu hayranlarını sevindirecek yeni bir projeye imza atıyor.

Wachowski, Gretchen Felker-Martin’in yazdığı "Manhunt" adlı queer korku bilim kurgu romanını, yazarla birlikte televizyona uyarlayacak.

2022’de yayımlanan kitap, kıyamet sonrası New England’da yaşayan trans kadınlar Beth ve Fran’in hikâyesini anlatıyor.

Wachowski projedeki rolünü Autostraddle’a verdiği demeçte “Gretchen Felker-Martin'in Manhunt ve Jordy Rosenberg'in Confessions of the Fox gibi farklı trans kitaplarının uyarlamalarında yer alıyorum. Ayrıca, uzaydaki lezbiyenleri konu alan harika bir çizgi roman olan Cosmoknights'ın uyarlamasını yapmaya çalışıyorum,” diye açıkladı.

"Sense8" dizisinden bir kare.

“Hepsi queer ve trans odaklı”

Pink News’te yer alan habere göre, gelecekteki projeleri hakkında da konuşan Wachowski, şöyle dedi:

“Bazı projeler büyük, bazıları küçük ama hepsi queer ve trans odaklı. Bugünlerde birçok toplantıya katılıyorum, çünkü queer ve trans filmler yapmaya çalışıyorum. Temsiliyetin öneminden, GLAAD Endeksi’nden (LGBTİ+’ların medya ve eğlence dünyasında nasıl temsil edildiğini izleyen rapor) ve geçen yıl ana akım filmlerde sadece iki trans karakter olmasından bahsediyorum.

“Transların siyasi ve yasal olarak hedef alındığı bir dönemdeyiz ve bu sektörde yaşananların da bunun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bir şeyler yapmamız gerekiyor.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Lilly Wachowski matrix sense8 queer sinema queer yapımlar
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