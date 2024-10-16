Lilly Wachowski ‘Manhunt’ romanını televizyona uyarlıyor

"The Matrix" ve "Sense8" gibi yapımlarla tanınan yönetmen Lilly Wachowski, queer kurgu hayranlarını sevindirecek yeni bir projeye imza atıyor.

Wachowski, Gretchen Felker-Martin’in yazdığı "Manhunt" adlı queer korku bilim kurgu romanını, yazarla birlikte televizyona uyarlayacak.

2022’de yayımlanan kitap, kıyamet sonrası New England’da yaşayan trans kadınlar Beth ve Fran’in hikâyesini anlatıyor.

Wachowski projedeki rolünü Autostraddle’a verdiği demeçte “Gretchen Felker-Martin'in Manhunt ve Jordy Rosenberg'in Confessions of the Fox gibi farklı trans kitaplarının uyarlamalarında yer alıyorum. Ayrıca, uzaydaki lezbiyenleri konu alan harika bir çizgi roman olan Cosmoknights'ın uyarlamasını yapmaya çalışıyorum,” diye açıkladı.

"Sense8" dizisinden bir kare.

“Hepsi queer ve trans odaklı”

Pink News’te yer alan habere göre, gelecekteki projeleri hakkında da konuşan Wachowski, şöyle dedi:

“Bazı projeler büyük, bazıları küçük ama hepsi queer ve trans odaklı. Bugünlerde birçok toplantıya katılıyorum, çünkü queer ve trans filmler yapmaya çalışıyorum. Temsiliyetin öneminden, GLAAD Endeksi’nden (LGBTİ+’ların medya ve eğlence dünyasında nasıl temsil edildiğini izleyen rapor) ve geçen yıl ana akım filmlerde sadece iki trans karakter olmasından bahsediyorum.

“Transların siyasi ve yasal olarak hedef alındığı bir dönemdeyiz ve bu sektörde yaşananların da bunun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bir şeyler yapmamız gerekiyor.” (TY)