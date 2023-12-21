Likya Yolu’nda 27 gün

“Sırt Çantalı Atlas Likya Yolu’nda” kitabı, Antalya’nın önemli kültür varlıklarından Likya Yolu’nu çocuklara tanıtmayı amaçlıyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurduğu ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı’nın yayına hazırladığı kitabı Hatice Özgiden Çetin yazdı, Başak Taşkıran resimledi.

Fethiye’den Antalya’ya uzanan, doğal ve kültürel mirası kucaklaştıran Likya Yolu’nu annesi ve halasıyla yürüyen 10 yaşındaki Atlas’ın 27 günlük deneyimini anlatan kitap, kentli çocuğun tarih ve doğayla tanışması, ilk defa gördüğü bitki ve hayvanlar, kamp hayatı, olası kazalar, farklı kültürlerden gelen yürüyüşçülerle paylaştıkları, binlerce yılın izini bugüne taşıyan ören yerleri ve efsaneler üzerinden Likya Yolu’nun çocuklar için de heyecan verici olduğunu anlatıyor.

Hatice Özgiden Çetin’in kendi deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı, Likya Yolu’nun mucidi Kültür Rotaları Derneği’nin içerik desteği ile hazırlandı.

Kitap Antalya Kültür Sanat AKS Dükkân’dan ve buradan alınabilir.

1983’te İzmir’de doğan Özgiden-Çetin, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. Bilimsel dergilerde yayımlanan akademik çalışmalarının yanı sıra 2009’dan bu yana çeşitli internet sayfalarında ve dergilerde sinema üzerine yazıyor, Ege Üniversitesi’nde İletişim Araştırmaları üzerine doktora yapıyor.(AÖ)