Liglerdeki maçlar 19 Aralık'ta yeniden başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından süresiz ertelediklerini açıkladıkları tüm liglerdeki maçların 19 Aralık Salı günü başlayacağını bildirdi.

Ankaragücü Başkanı Koca, hakem Halil Umut Meler'i yumrukladı

TFF Yönetim Kurulu, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, Süper Lig'de 11 Aralık'ta yapılan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitimiyle, başkent ekibinin başkanı Faruk Koca ile iki kişinin hakem Halil Umut Meler'e saldırısının ardından gelişmeleri değerlendirdi.

"Faruk Bey böyle bir kişi değildi"

Büyükekşi, "Buradaki olay biz yıllardan beri Faruk Başkanımızı da tanıyoruz. Böyle bir kişi değildi, siz de tanıyorsunuz mutlaka. Bir sağlık durumu mu oldu ne oldu bilmiyoruz. Ama bizim konumuz bu değil. Konu adalete gitmiştir. bizim konumuz futbol disiplin talimatıyla ilgili. Biz gerekeni yaptık hem Faruk Bey ile ilgili hem de Ankaragücüyle ilgili" dedi.

TFF Başkanı, Süper Lig'de 19 Aralık Salı günü 17. hafta karşılaşmalarının, ertelendiği için bu hafta sonu yapılmayacak 16. hafta karşılaşmalarının ise 10 Ocak 2024 haftasında oynanacağını belirtti.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı

11 Aralık Pazartesi günü oynanan maçta Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da arasında bulunduğu 3 kişi tutuklanmıştı.(AÖ)