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Yayın Tarihi: 26 Mayıs 2024 22:16
 ~ Son Güncelleme: 26 Mayıs 2024 22:20
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Ligin sevineni Galatasaray oldu

Türkiye Süper Ligi'nde 38 haftanın ardından Galatasaray şampiyon oldu. Fenerbahçe ise üç puan farkla ligi ikinci sırada bitirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ligin sevineni Galatasaray oldu

Süper Lig'in 66'ncı sezonunda sevinen Galatasaray oldu. Deplasmanda oynadığı Konyaspor karşılaşmasında Galatasaray için bir puan yeterliydi. Maçın 29'ncu dakikasında ilk golü atan Sarı kırmızılı takım 51 ve 53'ncü dakikalarda attığı gollerle durumu farkı üçe çıkardı. Konyaspor'un tek golü ise 78'nci dakikada geldi.

23 defa lig kupasını müzesine götüren Galatasaray son galibiyet ile 24'ncü kupayı müzesine götürmeye hak kazandı.

İstanbulspor'u 6 golle yenen Fenerbahçe ise ligi ikinci sırada tamamladı.

Şampiyonluk düğümünün son hafta çözülebildiği Süper Lig’de küme düşen son takım Trabzonspor'a 4-2 yenilen Ankaragücü oldu.

Beşiktaş'ta hedef 2024 yılı tamamlanmadan 2023-24 sezonun Süper Kupası, diğeri isee 2010-11 sezonun Fenerbahçe ile oynanamayan Süper Kupayı kazanmak.

TFF, Suudi Arabistan'daki Riyad Sezonu Organizasyonu ile yaptığı anlaşmayı bozmadı. Bu nedenle 2023-24 sezonun Süper Kupa finali Aralık ayında Suudi Arabistan'da oynanabilir.

Galatasaray Fenerbahçe kupa
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