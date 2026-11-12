Liderler Zirvesi’nin son günü

Antalya’da devam eden COP 31 toplantısı bugün de Liderler Zirvesi ile devam edecek. İki haftalık toplantının dün başlayan Liderler Zirvesi bölümü bugünkü toplantılarla son bulacak. COP 31’e 100’den fazla liderin katıldığı açıklanırken, Avrupa Birliği’nden sadece Avusturya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya, Malta ve Solvenya’nın liderleri ile AB komisyon Başkanı Ursula von der Leyen toplantıya katıldı.

Liderler Zirvesi’nin açılışında bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında Gazze’ye yer verdi ve "Gazze'de sadece bir soykırım değil, aynı zamanda bir çevre-kıyımı yaşanmıştır. Asırlık zeytin ağaçları kesildi, su kirletildi, şehirler devasa birer enkaz yığınına çevrildi” dedi. Konuşmasında Türkiye’nin 2053 Net Sıfır hedefine de değinen Erdoğan, kömürlü termik santralları kapatma konusunda ise bir açıklama yapmadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise iklim konusunda ilk görevimiz gerçeği söylemektir diyerek, “Acı gerçek şu ki iklim krizi bizden daha hızlı ilerliyor. 2025’teki emisyonlar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sıcaklık rekorları kırılmaya devam ediyor. Son dört yıl, tarihin en sıcak yılları oldu. Ve fosil yakıt çıkar grupları, gezegenimizi yok ederken hâlâ büyük kârlar elde etmeye devam ediyor” dedi. Fosil yakıt lobilerine sert bir mesaj gönderen Guterres, şöyle konuştu: “Fosil yakıtlar, dinozorların izinden gitmelidir. Ancak bu kendiliğinden gerçekleşmeyecek. Dinozorların bir lobi grubu yoktu ama fosil yakıtların var. Ve stratejileri basit: Bilimi çarpıtmak, politikayı, eylemi, hesap vermeyi geciktirmek. Artık bu alışkanlıktan kurtulmanın ve fosil yakıt bağımlılığına son vermenin zamanı geldi”

Guterres, fosil yakıtlardan en çok kâr edenler, neden oldukları zararın bedelini karşılamaya yardımcı olmalıdır diyerek sadece son çeyrekte, en büyük dokuz petrol şirketinin 95 milyar dolarlık kâr elde ettiğini buna karşılık Kayıp ve Zarar Fonu’na yaklaşık 600 milyon dolar ayrıldığını, bunun da söz konusu şirketlerin yaklaşık 14 saatte kazandıkları miktara denk geldiğini söyledi.

Carbon Brief, Antalya’daki COP 31 toplantısına kayıt yaptıran kişi sayısı 92 bin olduğunu açıkladı. Bu katılım ile COP 31’i en kalabalık COP toplantısı haline geliyor. Katılımcıların 14 bini, Türkiye tarafından verilen “ev sahibi ülke” rozetine sahip. Geçen yıl Brezilya’da yapılan toplantıda Brezilya’nın verdiği rozet sayısı 1300’dü. Toplantıyı izleyen gazeteci sayısı da 3 bin 645 ile diğer COP toplantılarına göre daha fazlaydı ancak iklim konusunu yakından takip eden birçok uluslararası ajansın uzman muhabirlerini Türkiye’ye göndermemesi de dikkat çekti.

COP 31’in dördüncü gününün öne çıkan gündem ise şöyle:

· Bir önceki COP toplantısına ev sahipliği yapan Brezilya Hükümeti sabah saatlerinde sivil toplumla bir diyalog toplantısı yapacak.

· Greta Thunberg, Filistin, Nepal ve Ruanda Cumhuriyeti’nden temsilcilerle birlikte bir basın toplantısı düzenleyecek.

· COP 31 İş Dünyası Forumu Akdeniz Genel Kurul Salonu’nda yapılacak.

· Akşam saatlerinde Brezilya Başkanı Lula sivil toplumla genel kurul salonlarından birinde büyük bir toplantı yapacak.

· İstanbul Kalkınma Diyalogları adı altında ulusal iklim önlemlerinin uygulanması için küresel özel sermayeyi bir araya getiren bir buluşma düzenlenecek.