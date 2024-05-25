Lice’de askeri operasyon

Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki Nenyas Mahallesi’ne askeri operasyon düzenlendi.

MA’nın haberine göre, Nenyas Mahallesi, dün akşam 22.00 sularında ablukaya alındı. Ablukaya alınan mahallede askerlerce bazı evlere ateş açıldı. Operasyon saat 02.20 civarında sona erdi. Evlere baskın düzenlenen ablukanın ardından geriye kurşunlar, kan izleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin eldivenleri kaldı.

Mahalledeki operasyonda Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona dair açıklamasında, operasyon sırasında çatışma çıktığını, Bakanlığın “terörden arananlar” listesinde bulunan Mehmet Yıldırım’ın öldürüldüğünü, çatışmada bir Jandarma Üsteğmenin de yaralandığını belirtti.

(AS)