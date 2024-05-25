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Yayın Tarihi: 25 Mayıs 2024 10:02
 ~ Son Güncelleme: 25 Mayıs 2024 10:03
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Lice’de askeri operasyon

Operasyonda Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Lice’de askeri operasyon
Fotoğraf: MA

Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki Nenyas Mahallesi’ne askeri operasyon düzenlendi.

MA’nın haberine göre, Nenyas Mahallesi, dün akşam 22.00 sularında ablukaya alındı. Ablukaya alınan mahallede askerlerce bazı evlere ateş açıldı. Operasyon saat 02.20 civarında sona erdi. Evlere baskın düzenlenen ablukanın ardından geriye kurşunlar, kan izleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin eldivenleri kaldı.

Mahalledeki operasyonda Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona dair açıklamasında, operasyon sırasında çatışma çıktığını, Bakanlığın “terörden arananlar” listesinde bulunan Mehmet Yıldırım’ın öldürüldüğünü, çatışmada bir Jandarma Üsteğmenin de yaralandığını belirtti.

(AS)

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