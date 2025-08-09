Lice'de su kaynaklarını, meyve ve sebze tarımı ve ormancılığı yok eden madeni protesto

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Koçmarin Mahallesi halkı, su kaynaklarının kurumasına yol açan, başlıca geçim kaynakları olan sebze ve meyve tarımcılığının sonunu getiren madencilik girişimine karşı protesto yürüyüşü yaptı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, mahalle halkı maden şantiyesi önüne kadar topluca yürüdükten sonra, yaşam kaynaklarına yönelik tahribatı kınayan br açıklama yaptı. Açıklamaya DEM Parti Diyarbakır Milletvekilli Adalet Kaya, DEM Parti Diyarbakır il örgütü ile Lice ilçe örgütü üyeleriyle Lice Belediyesi Eşbaşkanları da katıldı.

"Tarım ve ormancılık yok edildi"

Maden önünde yapılan konuşmalarda söz alanlardan mahalle sakinlerinden Mehmet Yılmaz mahalleli, Koçmarin’de doğanın tahribatına izin vermeyeceklerini ve sonuna kadar direneceklerini söyledi.

Mahallede yaşayanlardan Azize Alan madeninin su kaynaklarını yok ederek sebzecilik ve meyvecilikle geçinme olanaklarını nasıl ortadan kaldırdığını anlattı:

“Her gün buradan 20 ton sebze Amed’e gönderiyorduk şimdi yiyecek sebze bulamıyoruz. Hayvancılık yapıyorduk susuzluktan dolayı bıraktık, biz de içme suyu bulamadığımız için taşıma suyu ile içme suyu tedarik ediyoruz. Meyve ağaçları tamamen kurumaya yüz tutmuş, bir meşe ağaçları kalmış onları da madenciler kesiyor. Bu ruh bu bedende olduğu müddetçe, tek kalabilecek olsam bile bu talana izin vermeyeceğim” dedi.

Diyarbakır Barosundan da "talan" eleştirisi

Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Komisyonu Başkanı Ahmet İnan da madenin Lice'nin mahallelerinde gerçekleştirilen doğa yıkımına nasıl yol açtığını anlattı ve tepkilerinin nedenini açıkladı:

“Lice’nin Kılıçlı, Koçmarin, Yorulmaz, Bayırlı, Saydamlı mahallelilerinde faaliyet yürüten DİMİN Şirketine ait bakır ocağı ve kırma eleme tesisi yaşamı yok ediyor. 700 hektarlık orman alanını talana açan bu proje şuan Koçmarin mahallesinin su kaynaklarını yok etmiş durumda. Buna rağmen talanda ısrar eden ve yaşam hakkını savunan mahallelileri devlet güçlerine ihbar eden bu zihniyete tüm yaşam savunucuları ile beraber geçit vermeyeceğimizi bildiriyoruz” dedi.

DEM Parti vekili Kaya: "Bu bir yaşam hakkı savunması"

Mahalle halkının protestosuna katılan Diyarbakır DEM parti milletvekili Adalet Kaya Koçmarinlilerin "doğa savunması" ile kalmadıklarını, mücadelelerinin "bir yaşam hakkı savunması" da olduğunu söyledi: "Bu çocukların geleceğinin savunmasıdır. Burada köylülere açılmış bir savaş var. Bu savaşın karşısında biz köylülerin yanında olduğumuzu bildiriyoruz." diyen Kaya, DİMER'in doğa katliamı sürecinin nasıl yürütüldüğünü aktardı:

"Tarım alanları ve su kaynakları nasıl yok edildi?" "DİMER denen şirket skandal bir ‘ÇED gerekli değildir’ raporuyla buradaki bu katliamı başlattı. Dağlarda açılmış sondaj kuyuları var. Ve bu sondaj kuyularının hepsi yeraltı sularını tüketmiş durumda ve günlerdir köylüler bu nedenle susuzluk çekiyor. Birincisi suyu yok ediyorlar. İkincisi burada nesiller boyu bu köylüler burada geçim kaynaklarını bu doğadan sağladılar. Arıcılık yapıyorlar. Buradaki ceviz ağaçları onların geçim kaynağı. Buradaki tarım alanlarının tamamı onların geçim kaynağı. Yani siz burada aslında onların yaşamsal alanlarını yok ediyorsunuz” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na seslenen Adalet Kaya: “Burada yürütülen bu katliama sessiz kalarak siz de bu suça ortak oluyorsunuz. Siz de bu katliama ortak oluyorsunuz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Asla kabul etmiyoruz. Buradan bütün yetkililere, orman bakanına ve cumhurbaşkanına sesleniyoruz. Biz bu mücadeleyi bırakmayacağız. Ve tabii ki Türkiye’deki bütün ekolojistlere, bütün çevre platformlarına, Lice’de yapılan bu talan, bu katliam, bu rant düzeni Türkiye’nin işte Kaz Dağları’na, Karadeniz’ine, her yerine yapılmış talanla aynıdır, hiçbir farkı yoktur. Onları da buraya bekliyoruz. Biz tüm halk savunucularını, tüm yaşam halkı savunucularını, tüm doğa savunucularını, tüm ekolojistleri buraya davet ediyoruz. Diyoruz ki gelin, buradaki bu köylülerin haklı savunusunun yanında siz de yer alın.” dedi.

