Libya’da 46 milyon dolarlık kokain baskını

Libya Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi, güvenlik güçlerinin Bingazi Limanı'nda gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonu hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, Suudi Arabistan Narkotik Suçlarla Mücadele Biriminden gelen ihbar üzerine Ekvador'dan gelen iki muz konteynerinde arama yaptığı, konteynerlerin zeminine gizlenmiş 128 kilogram ham kokain bulduğu belirtildi.

Birimin açıklamasında, ele geçirilen miktarın seyreltildikten sonra 640 kilograma karşılık geldiği ve ülke tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda kokain olduğu aktarıldı.

Ele geçirilen kokainin mali değerinin 224 milyon Libya dinarının (46 milyon 280 bin dolar) üzerinde olduğu kaydedilen açıklamada, ilk incelemeler ışığında kaçakçılarla anlaşma yaptığı tespit edilen iki Gümrük İdaresi çalışanının gözaltına alındığı ifade edildi.

Kaçakçılık çetesinin diğer üyelerinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

“Narkotik, Libya’nın en hızlı büyüyen ticareti”

ABD merkezli düşünce kuruluşu The Sentry’nin "Libya'da Kleptokrasi" başlıklı raporu, Libya'yı "kıtalararası uyuşturucu kaçakçılığı için entegre bir merkez" olarak nitelendiriyor ve yasadışı narkotik işinin ülkenin en hızlı büyüyen ticareti olduğunu gösteriyor.

Libya Update’in yayınladığı raporda, bazı Libyalı yetkililerin, başta esrar, kokain ve captagon olarak bilinen sentetik opioid olmak üzere yasadışı uyuşturucu kaçakçılığına aktif olarak katıldığına veya bu ticareti kolaylaştırmak için kamu kaynaklarını ve otoritesini kötüye kullandığına dair kanıtlar buldukları ifade ediliyor.

“Uyuşturucunun yeni geçiş noktası”

Raporda, esrarın çoğunun Fas'tan, kokainin Latin Amerika'dan ve captagon'un da Suriye'den geldiği belirtildi.

Suriye'nin captagon endüstrisinin tek başına bölgesel kaçakçılık rotaları açısından yıllık 10 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Ancak raporda, Hindistan'ın captagon için bir başka önemli başlangıç ​​noktası olduğunu, bunun da üretim tesislerinin halihazırda Libya topraklarında faaliyet gösterebileceğini belirtiyor.

The Sentry, esrar, kokain ve captagon'un yanı sıra Tramadol, Pregabalin ve Clonazepam gibi diğer uyuşturucuların da ülkede serbestçe dolaştığını ve Libya’nın artık Avrupalı ​​tedarikçiler ile Kuzey Afrika ve Sahel bölgesindeki (Sahra'nın güneyi) gelişen yasadışı pazarlar arasında bir geçiş noktası görevi gördüğünü yazdı.