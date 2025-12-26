Libya Yargı Birliği Ankara'daki ölümlü uçak kazası soruşturmasına katılmakta ısrarlı

Libya’da yargıçlar ve savcıların hak ve hukukunu ve yargı sürecindeki bağımsızlıklarını korumaya odaklı meslek kuruluşu Yargı Birliği, Türkiye'de meydana gelen ve ülkenin genelkurmay başkanıyla komutanlarının ölümüne yol açan askeri uçak kazasıyla ilgili soruşturmaya katılma konusunda ülkenin tam yasal hak sahibi olduğunu vurguladı.

Kazaya uğrayan uçakta Genelkurmay Başkanı El-Haddad'ın yanı sıra, Ulusal Birlik Hükümeti Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral El-Fituri Gharibil; Askeri Üretim Direktörü Tuğgeneral Mahmud Cümme El-Katvi; Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed El-Essavi ve fotoğrafçı Muhammed Ömer Ahmed El-Mahcüb de bulunuyordu.

YERLİKAYA "ENKAZA ULAŞILDI" DEDİ Libya Başbakanı Dbeybe: "Al-Haddad ve düşen uçaktaki dört kişi hayatlarını kaybetti"

The Libyan Observer'ın haberine göre, Birlik, talebe ilişkin olarak uçağın sahibi ve işletmecisi olan devletin teknik soruşturmaya katılmasına hak tanıyan aralarında Chicago Sözleşmesi’nin de bulunduğu uluslararası havacılık kurallarını hatırlattı.

Türkiye'de sürmekte olan soruşturmayı izleyecek, kanıt toplayacak ve bulguları şeffaf bir biçimde kamuya açacak bir ulusal yargı komitesi kurulmasını isteyen Birlik bu davanın Libya'nın egemen haklarını savunma kabiliyetine yönelik bir sınama olduğunun altını çizdi.

İçişleri Bakanlığı komitesi Ankara'da

Bu arada Libya İçişleri Bakanının atadığı komite, Ankara'da Genelkurmay Başkanı El-Haddad’ın uçağının düştüğü yerde çalışmalara başladı.

Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanınca kurulan komite, Türkiye makamlarıyla eşgüdüm ve işbirliği içinde, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed El-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın düştüğü yerde araştırmalarda bulunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Komitenin başkanlığını Ceza Soruşturması Daire Başkanı Tümgeneral Mahmud El-Acili yürütüyor.

Yerlikaya: Libya heyetini taşıyan uçağın karakutusu bulundu

Çarşamba günü dairenin Facebook sayfasında yayınladığı açıklamaya göre, bir uzman ekip de, ölenlerin cenazelerini ülkeye geri getirmek, DNA örnekleri toplamak ve onaylanmış standartlara uygun olarak akrabalarından alınan örneklerle eşleştirmek üzere gerekli işlemleri sürdürüyor.

Bakanlık, komitenin görevleri arasında, soruşturma sürecini tamamlamak ve kazanın koşullarını ve nedenlerini ortaya çıkarmak amacıyla uçak enkazını arama ve inceleme çalışmalarını sürdürmeyi de içerdiğini ekledi.

Kaybedilenlerin yerine geçici atamalar

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi, salı akşamı Türkiye'nin başkenti Ankara yakınlarında düşen uçakta hayatını kaybeden Muhammed El-Haddad'ın yerine Korgeneral Salah El-Namruş'u Libya Ordusu Genelkurmay Başkanlığına atadığını duyurdu.

Menfi, basın açıklamasında, “Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Salah El-Namruş, yeni bir Genelkurmay Başkanı resmen atanana kadar geçici olarak Korgeneral Muhammed El-Haddad'ın yerine Genelkurmay Başkanlığı görevini üstlenecektir.” dedi.

Libya Cumhurbaşkanlığı Konseyi, Korgeneral Muhammed El-Haddad için ülke genelinde üç günlük ulusal yas ilan etti. Bu sürede tüm devlet kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek ve kutlama ve resmi etkinlikler askıya alınacak.

El-Namruş bu arada, aynı kazada El-Haddad ile birlikte hayatını kaybeden merhum El-Fituri Gharibil'in yerine Tümgeneral Muhammed İbrahim Musa'yı da Kara Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak atadığını duyurdu.

(AEK)