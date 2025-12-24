Libya üç günlük yas ilan etti

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad’ın da aralarında bulunduğu 5 kişilik askeri heyetin Ankara yakınlarında düşen uçakta yaşamını yitirmesinin ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan etti. Hükümet, yas süresince tüm devlet kurumlarında bayrakları yarıya indirecek ve resmi etkinlikleri durduracak.

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Savunma Bakanlığı’na Ankara’ya resmi bir heyet göndermesi ve kazanın koşullarını Türkiye makamlarıyla doğrudan koordinasyon içinde araştırması talimatını verdi.

Ne olmuştu?

Uçak, Türkiye’deki resmi ziyaretlerini tamamlayan 5 kişilik Libyalı askeri heyeti taşırken Ankara yakınlarında radardan kayboldu. Libya Başbakanı Dibeybe, kazada Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Libya Askeri Sanayi Başkanı Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab ve Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub’un yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçağın saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye hareket ettiğini, saat 20.52’de Haymana civarından acil iniş bildirimi aldıklarını ancak daha sonra uçakla bağlantıyı yeniden sağlayamadıklarını belirtti.

YERLİKAYA "ENKAZA ULAŞILDI" DEDİ

