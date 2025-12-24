ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 24.12.2025 08:35 24 Aralık 2025 08:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.12.2025 13:36 24 Aralık 2025 13:36
Okuma Okuma:  1 dakika

Libya üç günlük yas ilan etti

Hükümet, yas süresince tüm devlet kurumlarında bayrakları yarıya indirecek ve resmi etkinlikleri durduracak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Libya üç günlük yas ilan etti
Görsel: Anadolu Ajansı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad’ın da aralarında bulunduğu 5 kişilik askeri heyetin Ankara yakınlarında düşen uçakta yaşamını yitirmesinin ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan etti. Hükümet, yas süresince tüm devlet kurumlarında bayrakları yarıya indirecek ve resmi etkinlikleri durduracak.

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Savunma Bakanlığı’na Ankara’ya resmi bir heyet göndermesi ve kazanın koşullarını Türkiye makamlarıyla doğrudan koordinasyon içinde araştırması talimatını verdi.

Ne olmuştu?

Uçak, Türkiye’deki resmi ziyaretlerini tamamlayan 5 kişilik Libyalı askeri heyeti taşırken Ankara yakınlarında radardan kayboldu. Libya Başbakanı Dibeybe, kazada Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Libya Askeri Sanayi Başkanı Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab ve Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub’un yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçağın saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye hareket ettiğini, saat 20.52’de Haymana civarından acil iniş bildirimi aldıklarını ancak daha sonra uçakla bağlantıyı yeniden sağlayamadıklarını belirtti.

Libya Başbakanı Dbeybe: "Al-Haddad ve düşen uçaktaki dört kişi hayatlarını kaybetti"
YERLİKAYA "ENKAZA ULAŞILDI" DEDİ
Libya Başbakanı Dbeybe: "Al-Haddad ve düşen uçaktaki dört kişi hayatlarını kaybetti"
23 Aralık 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Libya Ankara Mohammed Ali Al-Haddad 2025 Ankara uçak kazası
ilgili haberler
Bahçeli: Uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücü
Bugün 13:15
/haber/bahceli-ucak-kazasi-hem-dusundurucu-hem-de-ziyadesiyle-uzucu-314885
YERLİKAYA "ENKAZA ULAŞILDI" DEDİ
Libya Başbakanı Dbeybe: "Al-Haddad ve düşen uçaktaki dört kişi hayatlarını kaybetti"
23 Aralık 2025
/haber/libya-basbakani-dbeybe-al-haddad-ve-dusen-ucaktaki-dort-kisi-hayatlarini-kaybetti-314867
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Bahçeli: Uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücü
Bugün 13:15
/haber/bahceli-ucak-kazasi-hem-dusundurucu-hem-de-ziyadesiyle-uzucu-314885
YERLİKAYA "ENKAZA ULAŞILDI" DEDİ
Libya Başbakanı Dbeybe: "Al-Haddad ve düşen uçaktaki dört kişi hayatlarını kaybetti"
23 Aralık 2025
/haber/libya-basbakani-dbeybe-al-haddad-ve-dusen-ucaktaki-dort-kisi-hayatlarini-kaybetti-314867
Sayfa Başına Git