Libya Başbakanı Dbeybe: "Al-Haddad ve düşen uçaktaki dört kişi hayatlarını kaybetti"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a dönmek üzere havalanan jet uçağının enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarma tarafından ulaşıldığını açıkladı.

Libya Başbakanı Dbeybe: "El-Haddad öldü"

Libya'nın BM ve Batı dünyası tarafından tanınan Trablus hükümetinin Başbakanı Abdülhamid Dbeybe uluslararası haber ajansı Reuters tarafından yayımlanan demecinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ın da aralarında bulunduğu beş Libyalı yetkilinin düşen uçakta öldüklerini açıkladı.

Başbakan "Bu trajik ve acılı olay heyetin Türkiye'nin başkenti Ankara'ya yaptıkları ziyaretten dönüşleri sırasında gerçekleşti" dedi.

Başbakan düşen uçakta ölenlerin "Libya ulusu, askeriyesi ve tüm halk için büyük bir kayıp" olduğunu söyledi.

Ali Yerlikaya daha önce "Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesil[diğini]" bildirmişti.

İçişleri Bakanı'nın açıklamasına göre, "Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştı."

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu vardı.

