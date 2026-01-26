Libération’dan Rojava’daki Kürt kadınları için küresel dayanışma çağrısı

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Libération, Rojava’da Kürt kadınlara yönelik saldırılara dikkat çeken kapsamlı bir feminist çağrı yayımladı. Gazete, dünyadaki tüm kadınları ve uluslararası kamuoyunu Kürt kadınlarıyla dayanışmaya davet etti.

“Bu halkı, bu kadınları, bu umudu feda etmeyelim” başlığıyla yayımlanan çağrıda, kadınların öncülüğünde inşa edilen özgürlükçü ve demokratik Rojava modelinin cihatçı grupların saldırılarıyla hedef alındığı vurgulandı. Metinde, kadınlara yönelik cinayetlerin, kaçırmaların, işkencenin ve cinsel şiddetin sistematik bir politika hâline geldiğine dikkat çekildi.

EŞİK: Rojava’da hedef kadın devrimi

Hedefte kadın özgürlüğü var

İmzacı kadınlar, Rojava’daki saldırıların sıradan bir askeri çatışma olmadığını; doğrudan kadın özgürlüğüne, eşitliğe ve kadınların toplumsal kazanımlarına yönelik ideolojik bir savaş niteliği taşıdığını belirtti. Kadınların eşbaşkanlık sistemiyle siyasette yer aldığı, özsavunma güçleri oluşturduğu ve yaşamın her alanında öncü rol üstlendiği Rojava deneyiminin, erkek egemen ve cihatçı zihniyet tarafından yok edilmek istendiği ifade edildi.

Uluslararası toplumun sessizliğinin saldırıların sürmesine zemin hazırladığına işaret edilen çağrıda; devletler, uluslararası kurumlar ve insan hakları örgütleri açıkça sorumluluk almaya davet edildi.

“Sessizlik suç ortaklığıdır”

MA'nın haberine göre, metinde, kadınların bedenleri üzerinden yürütülen şiddet politikalarına karşı sessiz kalmanın kabul edilemez olduğu vurgulanarak şu ifadeye yer verildi:

“Rojava’da kadınlar yalnızca kendileri için değil, tüm dünya için bir umut inşa etti. Bu umudun yok edilmesine göz yummak, suça ortak olmaktır.”

Tanınmış isimler çağrıyı imzaladı

Libération’da yayımlanan çağrının ilk imzacıları arasında şu isimler yer aldı:

Pınar Selek, Ariane Ascaride, Hanna Assouline, Michèle Bernard, Sarah Durocher, Leana Enel, Annie Ernaux, Sepideh Farsi, Lio, Carole Mesrobian, Elisabeth Nicoli, Sabine Salmon, Michèle Vitrac-Pouzoulet.

İmzacıların tamamına ait listenin kamuoyuna açık olduğu belirtilirken, çağrının çok sayıda feminist, akademisyen ve sanatçı tarafından desteklendiği kaydedildi.

Dayanışma büyütülmeli

Fransız feministler ve aydınlar, Rojava’daki direnişin yerel değil evrensel bir kadın mücadelesi olduğunun altını çizerek; dünyanın dört bir yanındaki kadınları, demokratik kurumları ve özgür basını dayanışmayı büyütmeye çağırdı.

