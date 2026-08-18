TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 18.08.2026 15:49 18 Tebax 2026 15:49
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 18.08.2026 15:55 18 Tebax 2026 15:55
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li zanîngeheke Çînê beşa zimanê kurdî wê bê vekirin

Berdevkê Zanîngeha Selaheddînê Saman Ebdulah got, “Ev beş ji bo Çîniyan e û ew dê îsal xwendekaran wergirin. Dê hejmara xwendekarên wergirtî di navbera 10 û 20î de be.”

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Li zanîngeheke Çînê beşa zimanê kurdî wê bê vekirin
Fotograf: Serokê Zanîngeha Selahedînê û Konsulê Çînê yê Hewlêrê / Rûdaw
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Zanîngeha Selaheddînê ya Hewlêrê ragihand ku bi hevkariya wan li zanîngeheke Pekîna paytexta Çînê beşa zimanê kurdî wê bê vekirin.

Li gorî nûçeya Rûdawê berdevkê zanîngehê diyar kiriye ku dê her du zaravayê kurdî, kurmancî û soranî jî bên xwendin.

Daxuyaniya zanîngehê îro hat belavkirin. Her weha di daxuyaniyê de weha hatiye gotin, “Zanîngeha Selaheddînê ya Hewlêrê hevkar û hevahenga sereke ya vekirina beşa Kurdî ya li Zanîngeha Pekînê ya Çînê ye.”

Berdevkê Zanîngeha Selaheddînê Saman Ebdulah destnîşan kiriye û gotiye:

“Ev beş ji bo Çîniyan e û ew dê îsal xwendekaran wergirin. Dê hejmara xwendekarên wergirtî di navbera 10 û 20î de be. Ew xwendekarên ku li Çînê li beşa Kurdî tên wergirtin, dê 3 salên yekem bi zaravayê Soranî bixwînin. Ew dê sala çarem jî bi Kurmancî bixwînin.”

Saman Ebdullah da zanîn ku ev yek ji bo wê ye ku derçû li ser zarava û şaxên cuda yên zimanê Kurdî bibin xwedî zanyariyên temam.

Beşa zimanê çînî li Iraq û Herêma Kurdistanê

Li Îraq û Herêma Kurdistanê tenê li Zanîngeha Selaheddînê beşa zimanê Çînî heye. Saman Ebdullah anî zimên ku li zanîngeha wan li beşa Çînî 100 xwendekar hene. Îsal dê xula sêyem a beşa Çînî xwendina xwe temam bike.

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Çîn Zimanê Kurdî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê