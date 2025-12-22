Li Zanîngeha Kocaeliyê li xwendekarê ku hatibû derpkirin lêpirsîna dîsîplînê vekirin

Li Zanîngeha Kocaeliyê xwedekarên Kluba Ragihandinê di çarçoveya çalakiyên sala nû de bi erêkirina rektoriyê stand vekiribûn. Di 10ê Kanûna Pêşîn a 2025an de, amîrê ewlehiyê H.Ç., destwerdan li standê kir.
Xwendekaran diyar kirin ku amîrê ewlehiyê got, "Ez rêveberê ewlehiyê me, ez destûrê nadim" û hewl da standê bigire.
Xwendekaran destnîşan kirin ku amîrê ewlehiyê pêşî çêr li wan kiriye û piştre endamê Klûba Ragihandinê Abbas Vural gazî odeya ewlehiyê kiriye û li wir ew derp kiriye.
Vural piştî bûyerê giliyê amîrê ewlehiyê kir. Lêbelê, Rektoratiya Zanîngeha Kocaeliyê jî lêpirsîna dîsîplînî derbarê Vural de da destpêkirin.
Bi îdiaya ku xwendekar Vural, "bê destûr video tomar kiriye, bê destûr pankart daliqandiye, bê destûr xebatên bazirganiyê kiriye û perwerde û fêrkarî asteng kiriye” wate çar sûcên ji hev cûda pêk aniye, parastin jê xwestine.
Abbas Vural, xwendekarê sala 2emîn ê Beşa Rojnamegeriyê ye. Vural got ku ew li hember heqaret û tûndkariya ku lê hatiye kirin bêdeng nemaye û ji ber vê yekê tê cezakirin.
"Êrîşeke ku li dijî wergirtina agahiyan a gel e"
Vural ji bo pêvajoya bûyerê û tiştên ku piştre hatin jiyîn wiha got:
"Ez xwendekarim ku li Beşa Rojnamegeriyê ya Zanîngeha Kocaeliyê tomarkirî me û ji çar salan zêdetir e jî rojnamegeriyê dikim. Ez ji ber wê yekê beşdarî xebata standê bûm da ku ji bo hesabên medyaya civakî yên klûba ku ez endamê wê me û dezgehên çapemeniyê yên ku ez tê de dixebitim nûçeyan çêbikim.”
"Tevî ku me ji bo çalakiyê destûr wergirtî bû jî, ji ber helwesta kêfî ya rêveberê ewlehiyê ji me hat xwestin ku em standê bigirin. Bi çi awayî hişyarî li me nekir û bi helwesteke agresîf hewl da me derxin derve. Dema me ev jê pirsî, wî dest bi dijûnan kir. Dema ku rêveberê ewlehiyê dest bi heqaret û dijûnan kir, min weke pêwîst hîs kir û kameraya xwe vekir û tiştê ku qewimî tomar kir. Piştî ku tomarkirina vîdyoyê bi dawî bû, helwesta endamên ewlehiyê veguherî êrîşa fîzîkî. Ez jî weke rojnamegerek bi berpirsiyarî tevgeriyam û min ev êriş û helwesta ewlehiyê, bi dezgehên ragihandinê yên ku ez pê re dixebitim re parve kir. Wisa diyare ku vê yekê rêveberiya zanîngehê aciz kiriye ku, piştî hefteyek ez hîn bûm ku derbarê min de lêpirsînek dîsîplînê vekirine.”
"Ez di wê baweriyê de me ku tiştê ku hatiye kirin êrîşek li dijî azadiya çapemeniyê û wergirtina agahiyan a gel e. Berteka raya giştî ya li hember nûçeyê bi zelalî nîşan da ku helwesta rêveberê ewlehiya zanîngehê çiqas pirsgirêkdar bû. Ez ê vê yekê di 29ê Kanûnê de di parastina xwe de diyar bikim. Ez hêvî dikim ku ev xeletî were rastkirin û hewcedariya dozên îdarî namîne."
(TY/AY)