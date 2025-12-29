TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 29.12.2025 09:41 29 Kanûn 2025 09:41
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 29.12.2025 09:43 29 Kanûn 2025 09:43
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Yalovayê li dijî DAIŞê operasyon: Heft polîs birîndar bûn

Operasyon didome û RTUKê têkildarî bûyerê bi awayekî demkî biryara qedexeya weşanê da.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li Yalovayê li dijî DAIŞê operasyon: Heft polîs birîndar bûn

Tîmên Rêvebiriya Emniyetê a Bajarê Yalovayê li malekê li ser rêya gundê Elmalika ku serbi navenda bajêr e, li dijî DAIŞê operasyonek pêk anîn.

Li gorî nûçeya Ajansa Anadoluyê, di dema operasyonê de şer qewimiye û di encamê de 7 polîs birîndar bûne.

Operasyona ku ji aliyê polîsên hêzên taybet ên ji Bursayê ve tê piştgirîkirin, bi tedbîrên ewlehiyê yên derdorê berdewam dike.

Her weha hat hînbûn ku tenduristiya polîsên birîndar baş e.

RTUKê weşan qedexe kir

Lijneya Bilind a Radyo û Televîzyonan (RTUK) derbarê operasyona li dijî DAIŞê a li Yalovayê de qedexeya weşanê ya demkî ragihand.

(VC/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
DAİŞ operasyon
