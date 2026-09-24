TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 24.09.2026 12:49 24 Îlon 2026 12:49
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 24.09.2026 12:56 24 Îlon 2026 12:56
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Xezeyê zivistan nêzîk dibe û avahî nîne: 162 hezar kon rizîne û nayên bikaranîn

Ofîsa Medyayê ya Hikumeta Xezeyê aşkere kir ku ji 270 hezar konên ku Filistîniyên ji warên xwe bûne tê de dimînin, jê 162 hezar kon têk çûnin û nayên bikaranîn. Ofîsê bang li civaka navneteweyî û saziyên alîkariya mirovî kir ku konên nû û kelûpelên alîkariyê yên zivistanê bigehînin Xezeyê.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li Xezeyê zivistan nêzîk dibe û avahî nîne: 162 hezar kon rizîne û nayên bikaranîn
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Şert û mercên stargehan yên bi sed hezaran Filistîniyên ku ji ber êrişên artêşa Îsraîlê yên li Xezeyê neçar mane li malên xwe bibin, berî demsala zivistanê careke din kete rojevê.

Rêveberê Giştî yê Ofîsa Medyayê ya Hikumeta Xezeyê İsmail es-Sevabite ragihand ku ji 270 hezar konên ku malbat li herêmê tê de dimînin,  jê 162 hezar ji wan bi temamî riziyane û nayên bikaranîn.

Li Xezeyê agirbest ket meriyetê: Bi hezaran Filistîniyan dest bi vegera malên xwe kirin
Li Xezeyê agirbest ket meriyetê: Bi hezaran Filistîniyan dest bi vegera malên xwe kirin
10 Cotmeh 2025

Ev hejmar beramberî ji sedî 60î konên li Xezeyê ye.

Sevabite da zanîn ku beşekî mezin ê konên heyî ji bo mercên zivistanê ne guncaw in û wiha got:

"Ev kon li dijî ba, baran û sermaya zivistanê parastina herî bingehîn nake. Ev rewş bi taybetî zarok, jin û nexweşan bi xetereyên jiyanî yên giran re rû bi rû dihêle."

Sevabite hişyarî da ku ger şert û mercên stargehan neyên başkirin, demsala zivistanê ji bo Filistîniyan dê bibe "karesat" û bang li civaka navneteweyî û saziyên alîkariya mirovî kir ku konên nû û kelûpelên alîkariyê yên zivistanê bigehînin Xezeyê.

Ji sedî 90ê nifûsê di stargehên demkî de ne

Baranên destpêkê ên payîzê jî li Xezeyê ji bo Filistîniyên di stargehên demkî de dijîn, xetereya rabûna av û lehiyê careke din anî rojevê.

Wezareta Geşepêdana Civakî ya Filistînê berê di daxuyaniya xwe de ragihandibû ku zêdetirî ji sedî 90ê nifûsa Xezeyê di konên rizî, navendên stargehan ango di nav xirbeyên avahiyên hilweşiyayî de dijîn.

Di êrîşên Îsraîlê yên li ser Xezeyê de hejmara miriyan derket 73 hezar û 386an
Di êrîşên Îsraîlê yên li ser Xezeyê de hejmara miriyan derket 73 hezar û 386an
10 Tebax 2026

Fona Alîkariya Zarokan a Neteweyên Yekbûyî (UNICEF) jî ragihandibû ku bahoz û lehiyên di mehên zivistanê de çêdibin bi hezaran stargehên demkî wêran kirine û zarok û malbat neçar dimînin ku di mercên hewaya sar de di stargehên neewle de bijîn.

Li gorî daneyên Wezareta Tenduristiyê ya li Xezeyê, ji 8ê Cotmeha 2023an vir ve di êrişên Îsraîlê de zêdetirî 73 hezar Filistînî jiyana xwe ji dest dane û zêdetirî 174 hezar kes jî birîndar bûne.

(NÖ/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Xeze alîkariya mirovî kon koçberî dagirkirina filistînê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê