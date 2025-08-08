TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 8 Tebax 2025 15:30
 ~ Nûkirina Dawî: 8 Tebax 2025 15:43
3 xulek Xwendin

Li Xezeyê mîlyonek kes bi koçberiyeke bi darêzorê re rû bi rû ne

Îsraîlê plana xwe ya dagirkirina bajarê Xezeyê xist meriyetê. Ji ber vê yekê mîlyonek Filistîniyên ku li bakûrê Xezeyê ne careke din wê bi darêzorê li cih û warên xwe bibin û bi qasî 2.3 milyon kes dê di qadeke teng a naverasta herêmê werin bicihkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li Xezeyê mîlyonek kes bi koçberiyeke bi darêzorê re rû bi rû ne
Fotograf: AA

Kabîneya Ewlehiyê bi serokatiya Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu kom bû û plana dagirkirina bajarê Xezeyê pejirand.

Li gorî nûçeya Ajansa Anadolûyê berevajî bendewariyan, biryara dagirkirina bakurê bajarê Xezeyê li şûna tevahiya Xeta Xezeyê balkêş bû.

Netanyahû berî civîna kabîneyê di hevpeyvîneke bi Fox Newsê re de diyar kiribû ku armanca wan dagirkirina tevahiya Xeta Xezeyê ye.

Sedemên biryara sînordarkirinê

Gelek sedem hene ku dagirkirin tenê bi bajarê Xezeyê re sînordar bikin. Di serî de Serfermandar Eyal Zamir û artêş li dijî dagirkirina tevahiya herêmê ne. Ev jî wekî faktorek sereke tê nîşandan.

Sedemek din jî ew e ku di dema dagirkirinê de zirar li dîlgirtiyên îsraîlî bikeve.

Rêvebiriya Tel Avîvê ji ber ku birçîbûn û tunebûnê di sepîne herêmê bûye navnîşana bertekan. Ji bo rê li bertek û kiryarên navneteweyî bigire jî tevahiya Xezeyê dagir nake. Ev jî weke sedemek tê nîşandan.

Mîlyonek kes li bakurê Xeta Xezeyê dijîn

Bajarê Xezeyê ku Îsraîl amadekariya dagirkirina wê dike, li bakurê Xeta Xezeyê ye. Gelek deverên li bakur di bin dagirkeriya Îsraîlê de ne û bi navê "fermanên valakirinê" de Filistîniyan neçar dike ku bi zorê koçber bibin.

Tevî êrîşên Îsraîlê û wêrankirina giran, milyonek Filistînî li bakurê Xezeyê mane û ji bo jiyanê têdikoşin.

Îsraîlê plana xwe ya dagirkirina bajarê Xezeyê xist meriyetê. Ji ber vê yekê mîlyonek Filistîniyên ku li bakûrê Xezeyê ne careke din wê bi darêzorê li cih û warên xwe bibin û bi qasî 2.3 milyon kes dê di qadeke teng a naverasta herêmê werin bicihkirin.

Filistîniyên ku ji destpêka êrîşan di 7ê Cotmeha 2023an de gelek caran koçber bûne, dê careke din di bin plana dagirkirinê de neçar bimînin ku koçber bibin.

Filistînî dê li deverên navendî werin tengizandin

Dema êrîşên ji bo dagirkirina bajarê Xezeyê dest pê bikin, Filistînî dê careke din neçar bimînin ku di navbera jiyana xwe û axa xwe de bijartinek bike.

Ji sedî 88ê Xezeyê di bin dagirkeriya Îsraîlê de ye ango di bin "fermanên valakirinê" de ye.

Ji ber vê plana dagirkirinê, 2.3 mîlyon Filistînî li Xezeyê dê li deverên navendî werin tengizandin ku li wir ne binesazî û ne jî cih ji bo danîna konan heye.

Koçberiya Filistîniyan ber bi deverên navendî nayê wê wateyê ku ew ji êrîşên Îsraîlê rizgar bûne. Îsraîl bê navber êrîşên hewayî li dijî naverastê herêmê pêk tîne.

Neteweyên Yekbûyî jî di daxuyaniyên xwe de car bi car vê yekê destnîşan dike û tekez dike ku li herêmê cihekî biewle tune.

Gelo qonaxa din, dagirkirina tevahiya herêmê ye?

Her çiqas çapemeniya Îsraîlê radigihîne ku Netanyahu dixwaze tevahiya Xeta Xezeyê were dagirkirin jî, ji bo niha ev bi bajarê Xezeyê ve sînordarkirî ye.

Lêbelê berî civîna kabîneyê, nûçeya ku li ser plana dagirkirinê a di çapemeniyê de belav bûbû nîşan dabû ku êrîş dê qonax bi qonax werin kirin.

Hat gotin ku dagirkirin dê pêşî li bajarê Xezeyê dest pê bike û piştre êrîş dê ber bi kampên penaberên Filistînî yên li herêma navendî ve biçin.

(VC/AY)

