Li Xezeyê li ser agirbestê rêkeftin çêbû

Hat aşkerekirin ku li Xeta Xezeyê ku artêşa Îsraîlê 734 roj in êrîşên xwe li wir didomîne, di navbera aliyan de rêkeftinek agirbestê hatiye çêkirin.
Daxuyaniya yekem ji Serokê DYAyê Donald Trump hat.
Trump li ser platforma xwe ya medyaya civakî Truth Socialê, di saet 01:51an de postek parve kiriye û gotiye, "Ez pir serbilind im ku radigihînim, Îsraîl û Hamasê qonaxa yekem a plana me ya aştiyê pejirandine," û teqez kir ku di çarçoveya peymanê de dê di demek nêzîk de hemû girtî serbest bibe.
"Gava yekem e ku ji bo aştiyek mayînde"
Trump got, "Ev tê wê wateyê ku bo Îsraîlê gava yekemîn e ji bo aştiyeke mayînde, bêdawî û bihêz. Li gorî vê dê leşkerên xwe vekişîne.
"Em spasiya navbeynkarên ji Qeter, Misir û Tirkiyeyê dikin ku bi me re xebitîn da ku ev bûyera dîrokî û bêhempa pêk were."
Netanyahu: Kabîne dê ji bo pejirandina agirbestê bicive
Kabîneya Ewlehiyê ya Îsraîlê dê îro ji bo pesendkirina peymana agirbesta li Xezeyê bicive. Di nûçeyên medyaya Îsraîlê de hat diyarkirin ku Kabîneya Ewlehiyê dê bi dema herêmî saet 17:00an bicive.
Di civînê de dê peymana agirbestê ya ku di encama dan û standinên li Misrê de pêk hatiye were pesendkirin. Artêşa Îsraîlê jî ragihand ku bi agirbestê re, ew xwe amade dike ku leşkerên xwe bi awayekî qismî ji hinek xalên li Xezeyê vekişîne.
Di daxuyaniya nivîskî ya artêşê de hat destnîşankirin ku di çarçoveya bicihanîna qonaxa yekem a peymana agirbestê de, yekîneyên li Xezeyê xwe amade dikin ku di demeke nêzîk de vekişin xetên hatine diyarkirin.
Li Xezeyê heta niha 65 hezar û 344 kes mirine
Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu piştî lihevkirinekê di danûstandinên agirbestê yên berdewam de, yekem daxuyaniya xwe ya nivîskî da.
Di derbarê girtiyên Îsraîlî yên li Şerîda Xezzeyê de, Netanyahu got, "Bi îzna Xwedê, em ê hemûyan vegerînin."
Serokwezîrê Îsraîlê her wiha diyar kir ku kabîne dê îro bicive û peymana agirbestê ya li Misrê ji bo vegerandina girtiyên Îsraîlî yên li Xezzeyê hatî çêkirin dê li wir were pejirandin.Netanyahu ji bo hewldanên Trump spasiya wî kir û tekez kir ku ew ê "berdewam aştiyê bi welatên cîran re berfireh bikin."
Li Xezeyê di 19 mehan de 16 hezar û 506 zarok hatin kuştin
Daxuyaniya Hamasê
Hemasê piştrast kir ku li Xezeyê li ser agirbestê rêkeftin çêbûye.
Di daxuyaniyeke nivîskî ya Hemasê de hat piştrastkirin ku li Xezeyê li ser agirbestê rêkeftin çêbûye.
Di daxuyaniyê de hat gotin, "Hemas radigihîne ku li ser rêkeftineke li hev hatiye kirin ku bidawîanîna şerê li dijî Xezeyê, vekişîna dagirkeran, ketina alîkariyan û pevguhertina dîlan li xwe digire."
Di daxuyaniyê de spasiya navbeynkaran hat kirin û wiha hat gotin:
"Em hewlên birayên xwe yên navbeynkar ên li Qeter, Misir û Tirkiyeyê bi teqdîreke mezin pêşwazî dikin.
Li Xezeyê heta niha 103 zarok ji ber birçîbûnê mirin e
"Hemû dîlgirtiyên Îsraîlî dê di 13ê Cotmehê de werin radestkirin”
Serokê Amerîkayê Donald Trump diyar kir ku Hamas dê roja Duşema 13ê Cotmehê, "hemû" dîlgirtiyên Îsraîlî yên li Xezeyê radest bike.
Piştî peymana agirbestê ya di navbera Îsraîl û Hamasê de ya li Xezeyê, Trump bi telefonê bi malbatên dîlgirtiyên Îsraîlî re axivî.
(VC/AY)
Çavkanî: Ajansa Anadoluyê, Al Jazeera, Haaretz