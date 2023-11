"Li Xezeyê înternet hat birîn"

Şîrketa Telekomunîkasyonê ya Filistînê Paltelê ragihand ku îro danê sibê li Xezeyê înternet bi temamî qut bûye.

Şîrketa Paltelê di 27ê Çiriya Pêşiyê de jî ragihandibû ku li Xezeyê ku di encama êrîşên Îsraîlê de înterneta ku hatibû qutkirin, ji nû ve hatiye vekirin.

⚠️ Confirmed: Live metrics show that the #Gaza Strip is in the midst of a new internet blackout with high impact to the last remaining major operator, Paltel; the incident will be experienced as a total loss of telecommunications by most residents 📉 pic.twitter.com/uYAFEHLH7x