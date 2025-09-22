TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 22 Îlon 2025 15:37
 ~ Nûkirina Dawî: 22 Îlon 2025 15:41
1 xulek Xwendin

Li Xezeyê heta niha 65 hezar û 344 kes mirine

Di êrişên artêşa Îsraîlê yên 24 saetên dawî de li Xezeyê 61 filistînî mirine û 220 kes jî birîndar bûne.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Wezareta Tenduristiyê ya Filistînê ya li Xezeyê, encamên êrîşên Îsraîlê yên dawî aşkere kirin. Êrişên Îsraîlê 717 roj in didomin.

Li gorî daxuyaniya nivîskî a Wezareta Tenduristiyê ya Filistînê ya li Xezeyê, hejmara miriyan di 24 saetên dawî de 61 kes zêde bûye û gihîştiye 65 hezar û 344 kesan.

Hat destnîşankirin ku ji agirbesta ku artêşa Îsraîlê di 19ê Kanûna Paşiyê de îmze kir û di 18ê Adarê de betal kir, heta niha 12 hezar û 785 filistînî mirine û 54 hezar û 754 kes jî birîndar bûne.

Ji ber birçîbûnê 4 kesên din mirin

Di nava 24 saetên dawî de 4 kesên din ji birçîbûnê mirin e. Ji 7ê Cotmehê û vir ve 440 kes ji birçîbûnê mirine ku 147 ji wan zarok in.

Di êrişên Îsraîlê yên ji 7ê Cotmeha 2023an ve li ser Xezeyê de heta niha 65 hezar û 344 kes mirine û 166 hezar û 795 kes jî birîndar bûne.

Wezaretê destnîşan kir ku hê li bin xirbeyan û li ber rêyan gelek mirî hene, lê ji ber hêzên ewlehiyê yên îsraîlî nahêlin, tîmên tenduristiyê û yên parastina sivîlan, nikarin xwe bigihînin cenazeyan.

(VC/AY)

Stenbol
Xeze şerê îsraîl û filistînê dagirkirina filistînê dagirkirina xezeyê
