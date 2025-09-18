TÜRKÇE ENGLISH
Dîroka Weşanê: 18 Îlon 2025 14:25
 ~ Nûkirina Dawî: 18 Îlon 2025 14:28
2 xulek Xwendin

Li Xezeyê heta niha 65 hezar û 141 kes mirine

Di êrişên artêşa Îsraîlê yên 24 saetên dawî de li Xezeyê 79 filistînî mirine û 228 kes jî birîndar bûne.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li Xezeyê heta niha 65 hezar û 141 kes mirine

Wezareta Tenduristiyê ya Filistînê ya li Xezeyê, encamên êrîşên Îsraîlê yên dawî aşkere kirin. Êrişên Îsraîlê 713 roj in didomin.

Li gorî daxuyaniya nivîskî a Wezareta Tenduristiyê ya Filistînê ya li Xezeyê, hejmara miriyan di 24 saetên dawî de 79 kes zêde bûye û gihîştiye 65 hezar û 141 kesan.

Hat destnîşankirin ku ji agirbesta ku artêşa Îsraîlê di 19ê Kanûna Paşiyê de îmze kir û di 18ê Adarê de betal kir, heta niha 12 hezar û 590 filistînî mirine û 53 hezar û 884 kes jî birîndar bûne.

(VC/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Xeze îsraîl Filistîn Şer
