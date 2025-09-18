Li Xezeyê heta niha 65 hezar û 141 kes mirine

Wezareta Tenduristiyê ya Filistînê ya li Xezeyê, encamên êrîşên Îsraîlê yên dawî aşkere kirin. Êrişên Îsraîlê 713 roj in didomin.
Li gorî daxuyaniya nivîskî a Wezareta Tenduristiyê ya Filistînê ya li Xezeyê, hejmara miriyan di 24 saetên dawî de 79 kes zêde bûye û gihîştiye 65 hezar û 141 kesan.
Hat destnîşankirin ku ji agirbesta ku artêşa Îsraîlê di 19ê Kanûna Paşiyê de îmze kir û di 18ê Adarê de betal kir, heta niha 12 hezar û 590 filistînî mirine û 53 hezar û 884 kes jî birîndar bûne.
Li Xezeyê heta niha 103 zarok ji ber birçîbûnê mirin e
Ji ber birçîbûnê 4 kesên din mirin
Di nava 24 saetên dawî de 4 kesên din ji birçîbûnê mirin ku 1 ji wan zarok e. Ji 7ê Cotmehê û vir ve 435 kes ji birçîbûnê mirine ku 147 ji wan zarok in.
Di êrişên Îsraîlê yên ji 7ê Cotmeha 2023an ve li ser Xezeyê de heta niha 65 hezar û 141 kes mirine û 165 hezar û 925 kes jî birîndar bûne.
Wezaretê destnîşan kir ku hê li bin xirbeyan û li ber rêyan gelek mirî hene, lê ji ber hêzên ewlehiyê yên îsraîlî nahêlin, tîmên tenduristiyê û yên parastina sivîlan, nikarin xwe bigihînin cenazeyan.
Li Xezeyê di 19 mehan de 16 hezar û 506 zarok hatin kuştin
