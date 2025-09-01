Li Xezeyê heta niha 63 hezar û 557 kes mirine

Wezareta Tenduristiyê ya Filistînê ya li Xezeyê, encamên êrîşên Îsraîlê yên dawî aşkere kirin.
Li gorî daxuyaniya nivîskî a Wezareta Tenduristiyê ya Filistînê ya li Xezeyê, hejmara miriyan di 24 saetên dawî de 98 kes zêde bûye û gihîştiye 63 hezar û 557 kesan.
Hat destnîşankirin ku ji agirbesta ku artêşa Îsraîlê di 19ê Kanûna Paşiyê de îmze kir û di 18ê Adarê de betal kir, heta niha 11 hezar û 426 filistînî mirine û 48 hezar û 619 kes jî birîndar bûne.
Li Xezeyê heta niha 103 zarok ji ber birçîbûnê mirin e
Ji ber birçîbûnê 9 kesên din mirin
Li gorî AAyê di nava 24 saetên dawî de 9 kesên din ji birçîbûnê mirin ku 3 ji wan zarok bûn. Ji 7ê Cotmehê û vir ve 348 kes ji birçîbûnê mirine ku 127 ji wan zarok in.
Di êrişên Îsraîlê yên ji 7ê Cotmeha 2023an ve li ser Xezeyê de heta niha 63 hezar û 557 kes mirine û 160 hezar û 160 kes jî birîndar bûne.
Wezaretê destnîşan kir ku hê li bin xirbeyan û li ber rêyan gelek mirî hene, lê ji ber hêzên ewlehiyê yên îsraîlî nahêlin, tîmên tenduristiyê û yên parastina sivîlan, nikarin xwe bigihînin cenazeyan.
Li Xezeyê di 19 mehan de 16 hezar û 506 zarok hatin kuştin
(AY)