TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 27 Tebax 2025 17:01
 ~ Nûkirina Dawî: 27 Tebax 2025 17:04
2 xulek Xwendin

Li Xezeyê heta niha 62 hezar û 895 kes mirine

Di êrişên artêşa Îsraîlê yên 24 saetên dawî de li Xezeyê 76 filistînî mirine û 298 kes jî birîndar bûne.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li Xezeyê heta niha 62 hezar û 895 kes mirine
Fotograf: AA

Wezareta Tenduristiyê ya Filistînê ya li Xezeyê, encamên êrîşên Îsraîlê yên dawî aşkere kirin. Êrişên Îsraîlê 691 roj in didome.

Li gorî daxuyaniya nivîskî a Wezareta Tenduristiyê ya Filistînê ya li Xezeyê, hejmara miriyan di 24 saetên dawî de 76 kes zêde bûye û gihîştiye 62 hezar û 895 kesan.

Hat destnîşankirin ku ji agirbesta ku artêşa Îsraîlê di 19ê Kanûna Paşiyê de îmze kir û di 18ê Adarê de betal kir, heta niha 11 hezar û 50 filistînî mirine û 46 hezar û 886 kes jî birîndar bûne.

Li Xezeyê di 19 mehan de 16 hezar û 506 zarok hatin kuştin
Li Xezeyê di 19 mehan de 16 hezar û 506 zarok hatin kuştin
22 Gulan 2025

Di êrişên Îsraîlê yên ji 7ê Cotmeha 2023an ve li ser Xezeyê de heta niha 62 hezar û 895 kes mirine û 158 hezar û 927 kes jî birîndar bûne.

Wezaretê destnîşan kir ku hê li bin xirbeyan û li ber rêyan gelek mirî hene, lê ji ber hêzên ewlehiyê yên îsraîlî nahêlin, tîmên tenduristiyê û yên parastina sivîlan, nikarin xwe bigihînin cenazeyan.

Wezîrê Parastinê yê Îsraîlê Katz, plana dagirkirina bajarê Xezeyê pesend kir
Wezîrê Parastinê yê Îsraîlê Katz, plana dagirkirina bajarê Xezeyê pesend kir
20 Tebax 2025

(VC/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
şerê îsraîlê û Fêlestînê Xeze
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê