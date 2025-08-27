Li Xezeyê heta niha 62 hezar û 895 kes mirine

Wezareta Tenduristiyê ya Filistînê ya li Xezeyê, encamên êrîşên Îsraîlê yên dawî aşkere kirin. Êrişên Îsraîlê 691 roj in didome.
Li gorî daxuyaniya nivîskî a Wezareta Tenduristiyê ya Filistînê ya li Xezeyê, hejmara miriyan di 24 saetên dawî de 76 kes zêde bûye û gihîştiye 62 hezar û 895 kesan.
Hat destnîşankirin ku ji agirbesta ku artêşa Îsraîlê di 19ê Kanûna Paşiyê de îmze kir û di 18ê Adarê de betal kir, heta niha 11 hezar û 50 filistînî mirine û 46 hezar û 886 kes jî birîndar bûne.
Li Xezeyê di 19 mehan de 16 hezar û 506 zarok hatin kuştin
Di êrişên Îsraîlê yên ji 7ê Cotmeha 2023an ve li ser Xezeyê de heta niha 62 hezar û 895 kes mirine û 158 hezar û 927 kes jî birîndar bûne.
Wezaretê destnîşan kir ku hê li bin xirbeyan û li ber rêyan gelek mirî hene, lê ji ber hêzên ewlehiyê yên îsraîlî nahêlin, tîmên tenduristiyê û yên parastina sivîlan, nikarin xwe bigihînin cenazeyan.
Wezîrê Parastinê yê Îsraîlê Katz, plana dagirkirina bajarê Xezeyê pesend kir
(VC/AY)