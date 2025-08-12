TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 12 Tebax 2025 12:23
 ~ Nûkirina Dawî: 12 Tebax 2025 12:25
1 xulek Xwendin

Li Xezeyê heta niha 103 zarok ji ber birçîbûnê mirin e

Li Xeta Xezeyê hejmara kesên ku ji ber birçîbûnê mirin gihîşt 227an.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li Xezeya ku di bin dorpêça Îsraîlê de ye di 24 saetên dawî de 5 Filistiniyên din jî ji birçîna mirin. Her weha hejmara kesên ku ji ber birçîbûnê mirin gihîşt 227an.

Li gorî nûçeya Ajansa Anadolûyê Rêvebirê Wezareta Tenduristiyê ya Filistînê ya li Xezeyê Munîr el-Burş li ser hesabê xwe yê medyaya civakî Xê têkildarî kesên li Xezeyê ji ber birçîbûnê mirinê, zanyarî belav kir.

Burş anî ziman ku li Xezeyê mirina ji ber biçîbûnê dewam dike û daxuyand ku di 24 saetên dawîn da 5 Filistiniyên din jî ji ber birçîbûnê mirin.

Burş got li Xezeyê hejmara kesên ku ji ber birçîbûnê mirin jê 103 zarok, gihîşt 227an.

(AY)



