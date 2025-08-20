TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 20 Tebax 2025 16:47
 ~ Nûkirina Dawî: 20 Tebax 2025 16:51
2 xulek Xwendin

Li Xezeyê di 24 saetên dawî de 3 kesên din jî ji ber birçîbûnê mirin

Li Xeta Xezeyê di 24 saetên dawî de 3 Filistîniyên din jî ji birçîna mirin. Her weha hejmara kesên ku ji ber birçîbûnê mirin e gihîşt 269an.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Li Xezeyê di 24 saetên dawî de 3 kesên din jî ji ber birçîbûnê mirin

Wezareta Tenduristiyê ya li Xezeyê ji bo kesên ku li Xezeyê ji ber birçîbûnê mirinê, agahiyên dawîn parve kir.

Li gorî daxuyaniya wezaretê di 24 saetên dawî de 3 Filistiniyên din jî ji ber birçîbûnê mirin.

Li Xezeyê ji 7ê Cotmeha 2023yan û vir va hejmara kesên ji ber birçîbûnê mirin jê 112 zarok, gihîşt 269an.

Li Xezeyê di 19 mehan de 16 hezar û 506 zarok hatin kuştin
Li Xezeyê di 19 mehan de 16 hezar û 506 zarok hatin kuştin
22 Gulan 2025

Li Xezeyê heta niha 62 hezar û 122 kes mirine

Li gorî daxuyaniya nivîskî a Wezareta Tenduristiyê ya Filistînê ya li Xezeyê, hejmara miriyan di 24 saetên dawî de 58 kes zêde bûye û gihîştiye 62 hezar û 122 kesan.

Hat ragihandin ku di êrişên Îsraîlê de di 24 saetên dawî de 58 kes hatine kuştin û 185 birîndar jî anîne nexweşxaneyên Xeta Xezeyê.

Li Xezeyê heta niha 103 zarok ji ber birçîbûnê mirin e
Li Xezeyê heta niha 103 zarok ji ber birçîbûnê mirin e
12 Tebax 2025

Hat destnîşankirin ku ji agirbesta ku artêşa Îsraîlê di 19ê Kanûna Paşiyê de îmze kir û di 18ê Adarê de betal kir, heta niha 10 hezar û 576 filistînî mirine û 44 hezar û 717 kes jî birîndar bûne.

Wezaretê destnîşan kir ku hê li bin xirbeyan û li ber rêyan gelek mirî hene, lê ji ber hêzên ewlehiyê yên îsraîlî nahêlin, tîmên tenduristiyê û yên parastina sivîlan, nikarin xwe bigihînin cenazeyan.

IFJ: Di sala 2024an de 104 rojnameger hatin kuştin
IFJ: Di sala 2024an de 104 rojnameger hatin kuştin
11 Kanûn 2024

(AY)

*Çavkanî: AA

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Xeze kuştina zarokan Birçîbûn îsraîl Filistîn mirina zarokan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê