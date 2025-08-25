TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 25 Tebax 2025 17:00
 ~ Nûkirina Dawî: 25 Tebax 2025 17:05
2 xulek Xwendin

Li Xezeyê di 24 saetan de herî kêm 58 kes hatin kuştin

Di êrişên Îsraîlê de ji 7'ê Cotmeha 2023'an û vir ve 62 hezar û 744 kes mirine. Her weha di 24 saetên dawî de jî herî kêm 58 kes hatine kuştin, 2 jê zarok 11 kes jî ji birçîna mirine.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li Xezeyê di 24 saetan de herî kêm 58 kes hatin kuştin

Li gorî daxuyaniya Wezareta Tenduristiyê ya li Xezeyê, di êrîşên Îsraîlê yên 24 saetên dawî de herî kêm 58 kes mirine û 308 kes jî birîndar bûn.

Hate ragihandin ku ji 7ê Cotmeha 2023'an û vir ve 62 hezar û 744 kes di êrîşan de hatin kuştin.

Li gorî daxuyaniyê ji kesên mirine jê 28 kes dema ku hewl dan paketên alîkariyê werbigirin hatin kuştin û di êrîşan de her wiha 184 kes jî birîndar bûn.

Her weha di rêza belavkirina alîkariyê de heta niha 2 hezar 123 kes hatin kuştin, 15 hezar 615 kes jî birîndar bûn.

Ji ber birçîbûnê 11 kesên din mirin

Di nava 24 saetên dawî de 11 kesên din ji birçîbûnê mirin ku 2 ji wan zarok bûn. Ji Cotmehê û vir ve 300 kes ji birçîbûnê mirin ku 117 ji wan zarok bûn.

Li gorî nûçeya El Cezîre jî di du êrîşên li ser Nexweşxaneya Nasser a li Xan Yûnisê de 19 kes mirin, bi dehan kes birîndar bûn.

Li gorî Parastina Sivîl ji kesên jiyana xwe ji dest dane 4 jê rojnameger bûn.

(AY)

Stenbol
Xeze îsraîl Filistîn
